درخواست کمک یو ان اچ سی از جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان

به سلسلۀ رقابت‌های سه‌جانبه کریکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز دوشنبه افغانستان و امارات متحده عربی به میدان می‌روند.

این مسابقه ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز می‌شود.

در این سلسلۀ رقابت‌ها تا کنون یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات متحده عربی برگزار شده و در هر دو بازی پاکستان حریفانش را شکست داده است.

دومین بازی افغانستان با پاکستان در این رقابت‌ها به روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.