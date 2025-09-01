تایید جان باختن دستکم ۹ تن در زلزلۀ نیرومند در افغانستان

بر اساس معلومات اداره زمین‌شناسی ایالات متحده، شدت این زلزله ۶ درجۀ ریشتر و مرکزش در عمق ۸ کیلومتری زمین در نزدیکی شهر جلال‌آباد بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۰ دقیقه پس از نخستین زلزله، در ولایت ننگرهار زمین‌لرزه دیگری با شدت ۴.۵ درجۀ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

نقیب‌الله رحیمی، سخنگوی ریاست صحت عامۀ ولایت ننگرهار، به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که ۹ تن جان باخته‌اند، ۲۵ تن دیگر زخمی شده و برای درمان به بیمارستان محلی منتقل شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکۀ ایکس (توییتر سابق) نوشت که زلزله خسارات جانی و مالی وارد کرده است، بی‌آنکه شمار جان باختگان و زخمی‌ها را بنویسد.

او افزوده است که مقامات و مردم در حال کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان هستند و تیم‌های امداد از کابل و سایر ولایت‌ها نیز به‌سوی مناطق آسیب‌دیده حرکت کرده‌اند.

در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیز زلزلۀ به بزرگی ۶.۳ درجۀ ریشتر در ولایت هرات رخ داد که پس‌لرزه‌هایی نیز به همراه داشت.