آغاز جستوجو برای یافتن قاتل رئیس پیشین پارلمان اوکراین
مقامهای اوکراینی جستوجوی مهاجمی را آغاز کردهاند که در تاریخ ۳۰ اگست، «اندری پاروبی» رئیس پیشین پارلمان را در شهر لویف به قتل رساند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، قتل این سیاستمدار مشهور بینالمللی را «یک قتل وحشتناک» خواند و گفت که «تمام نیروها و وسایل لازم» برای دستگیری مجرم به کار گرفته خواهد شد.
زلنسکی در سخنرانی ویدیویی ابراز تاسف کرد و گفت که این جرم با زیرکی طرح ریزی شده بود. او اما تاکید کرد که برای حل این قضیه تمام تلاش صورت خواهد گرفت.
او افزود که به اداره خدمات امنیتی که تحقیقات این پرونده را بر عهده دارد دستور داده شده تا معلومات دقیق و تأیید شده را بهسرعت با مردم شریک سازد.
از سوی دیگر، «میکولا میرِت» لوی سارنوال لویف گفت که تمام انگیزههای احتمالی قتل، از جمله هر نوع دخالت احتمالی روسیه، مورد بررسی قرار دارد.
اندری پاروبی ۵۴ ساله یک سیاستمدار شناختهشده بود و در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ در خیزش علیه حکومت طرفدار روسیه، که به نام انقلاب میدان شناخته میشود، نقش مهمی ایفا کرده بود.
او از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ رئیس پارلمان اوکراین بود.
پوتین وارد چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهان شرکت کند
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز یکشنبه وارد شهر تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای به میزبانی شی جینپینگ و با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهان شرکت کند.
این نشست تا دوشنبه ادامه دارد و رهبران کشورهایی چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت.
پوتین در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هستهای ایران گفتوگو خواهد کرد.
سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزینی برای ناتو معرفی میکنند، اکنون به یکی از مهمترین بسترهای همکاری کشورهای غیرغربی تبدیل شده است.
اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند؛ همچنین ۱۶ کشور دیگر بهعنوان ناظر یا «شریک گفتوگو» با این سازمان همکاری دارند.
این نشست در حالی آغاز میشود که روز چهارشنبه، پکن شاهد برگزاری یک رژه بزرگ نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
یک مرد در فرانسه، با موتر، حد اقل یک نفر را کشت
یک مرد در شمال فرانسه امروز به طور عمدی موتر خود را به جمعی از مردم راند و حد اقل یک تن را کشت.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای رسمی گزارش داده است که پنج تن در این رویداد زخمی شده اند و وضعیت دو تن زخمیها وخیم است.
این اتفاق حوالی چهار صبح امروز در منطقۀ نورمندی فرانسه رخ داد.
تحقیق در بارۀ این رویداد آغاز شده ولی سارنوالان گفته اند که به نظر نمیرسد این حادثه انگیزۀ تروریستی یا نژادپرستانه داشته باشد.
سه نفر، به شمول راننده، دستگیر شده اند و پولیس میگوید احتمال دارد افراد دیگر را نیز در اربتباط به این قضیه دستگیر کند.
سیلاب روزهای اخیر در پاکستان نزدیک به نیم ملیون نفر را آواره کرده
نزدیک به نیم ملیون نفر در شرق پاکستان، به دلیل سیلاب چندین روزه، بیجا شده اند.
مقامهای اداره های امداد رسانی گفته اند که عملیات گستردۀ نجات را در این کشور ادامه میدهند.
نبیل جواد رییس ادارۀ دولتی امداد رسانی در پنجاب امروز گفت که نزدیک به چهارصد و هشتاد و یک هزار نفر، که در مناطق سیلاب زده گیر مانده بودند، نجات داده شدند.
در مجموع نزدیک به یکونیم ملیون نفر در پاکستان، از سیلابهای اخیر آسیب دیده اند.
رییس پیشین پارلمان اوکراین با ضرب گلوله کشته شد
یک عضو پارلمان اوکراین که در گذشته رییس پارلمان هم بود، امروز با ضرب گلوله در شهر غربی لویف کشته شد.
ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین این رویداد را محکوم کرده و آنرا یک "قتل وحشتناک" خوانده است.
پولیس، بدون این که از مقتول نام ببرد، گفته است که او "با رگباری از گلوله" کشته شده.
سپس، رییس جمهور زلینسکی گفت که فرد مقتول، اندری پاروبی، یک سیاستمدار معروف بود که حدود پانزده سال پیش ریاست پارلمان اوکراین را بر عهده داشت.
زلینسکی تعهد کرد که در این باره تحیق خواهد شد.
زلنسکی تا چند روز دیگر با ترمپ دیدار خواهد کرد
رئيسجمهور اوکراین میگوید تلاش میکند در سه تا چهار روز آینده با دونالد ترمپ رئيسجمهور ایالات متحده امریکا، و متحدان اروپایی دیدار کند.
ولودیمیر زلنسکی دیروز در کییف به خبرنگاران گفت که تصمیم برگزاری این نشست را پس از آن گرفته است که روسیه برای حمله تازه در شرق اوکراین آماده شده است.
زلنسکی افزود که نزدیک به صد هزار سرباز روسی در کنار خط مقدم در نزدیکی شهر استراتژیک پوکروسک تجمع کردهاند.
ترمپ در پانزدهم اگست هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین، رئيسجمهور روسیه، در الاسکا او را تشویق کرد که با رئيسجمهور اوکراین به گفتگو بنشیند، اما تا حال این نشست برگزار نشده است.
حدود یک هفته پیش ترمپ گفت، اگر این گفتگوها انجام نشود، در دو هفته آینده درباره گامهای بعدی خود تصمیم خواهد گرفت.
در بیستوششم اگست، رئيسجمهور ترمپ همچنان از احتمال وضع تحریم های تازه بر مسکو سخن گفت، اما تأکید کرد که این جنگ جهانی نخواهد بود، بلکه جنگ اقتصادی خواهد بود.
آقای ترمپ در همان زمان گفت که زلنسکی هم کاملاً بیگناه نیست.
سیلاب جان بیست تن را در پاکستان گرفت
مقامهای پاکستانی از جان باختن بیش از بیست تن در اثر سیلابها در پنجاب خبر دادهاند و گفته اندکه بیش از یک میلیون نفر همچنان مجبور به ترک خانه های خود شدهاند.
به اساس گزارشها، بارانهای موسمی و رهاسازی آبهای اضافی بندها از جانب هند سبب بالا آمدن سطح آب سه رودخانه راوی، ستلج و چناب) شده است که در نتیجه، سواحل این رودخانهها شکسته است.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب گفته است که تا اکنون آب سیلاب بیش از یکهزار و هفتصد و شصت قریه را در بر گرفته است.
به باور این اداره، تا حال نزدیک به یک و نیم میلیون نفر از این سیلابها متأثر شدهاند و با در نظر گرفتن سطح آب سیلابها، نگرانی وجود دارد که این ارقام بیشتر شود.
هند و جاپان سطح سرمایه گذاری را افزایش می دهند
نریندرا مودی، صدراعظم هند امروز در توکیو با شیگیرو ایشیبا، صدراعظم جاپان دیدار میکند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، انتظار میرود در این نشست توافق شود که سطح سرمایهگذاری خصوصی میان جاپان و هند در دهه آینده به ۶۸ میلیارد دالر افزایش یابد.
همچنان تبادل منابع بشری در پنج سال آینده به نیم میلیون نفر برسد.
هند و جاپان از جمله کشورهایی هستند که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، تعرفههای گمرکی بر آنان را افزایش داده است.
افزایش شمار قربانیان خشونتهای فرقهای در سوریه
یک نهاد ناظر بر اوضاع سوریه روز جمعه ۲۹ اگست گفت که شمار قربانیان خشونتهای فرقهای در ولایت سویدا در ماه جولای به ۲ هزار نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، درگیرهای فرقهای میان اقلیتهای سنی بدوی و دروزی در ماه جولای سال جاری حدود یک هفته در این شهر ادامه داشت.
دیدبان حقوق بشر سوریه در آنزمان گفته بود که این درگیری ها منجر به کشته شدن نزدیک به ۶۰۰ نفر شده است.
رامی عبدالرحمن، رئیس حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، گفته که سازمان او نام ۱۹۹۰ تن را که در این خشونتها کشته شدهاند شناسایی کرده است.
به گفته او، افزایش شمار تلفات به دلیل یافتن و شناسایی اجساد در روستاها و شهرهای این ولایت جنوبی بوده که دسترسی به آنها دشوار بوده است.
او افزوده که برخی از کسانی که اکنون مرگشان تأیید شده، قبلاً به عنوان ربودهشده یا ناپدیدشده گزارش شده بودند.
روز پنجشنبه، مقامها گفتند که شاهراه اصلی دمشق-سویدا دوباره بازگشایی شده و رسانههای دولتی گزارش دادند که تانکرهای مواد سوختی و یک کاروان کمکی وارد ولایت سویدا گردیده است.
ملل متحد: شمار اعدام ها در ایران افزایش یافته است
سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از آغاز سال جاری تاکنون حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از این روش انتقاد کرده و گفته است که دولت اعدام را تنها برای مجازات جرم به کار نمیبرد، بلکه بیشتر برای ایجاد ترس در جامعه و کنترل مردم از آن استفاده میکند.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو، به خبرنگاران گفت که تنها در ماه جولای، مقامهای ایرانی ۱۱۰ تن را اعدام کردند.
این رقم بیش از دو برابر شمار اعدامهای ماه جولای سال گذشته است.
این اعدامها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است.
در گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد اعدامها که به تاریخ ۸ اپریل نشر شد نیز آمده بود که در ایران، ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که ۶۴ درصد کل اعدامهای ثبتشده در جهان را شامل میشود.