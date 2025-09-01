لینک‌های قابل دسترسی

بازداشت یک مظنون در پیوند به قتل رئیس پیشین پارلمان اوکراین

اندری پاروبی،  رئیس پیشین پارلمان اوکراین
اندری پاروبی،  رئیس پیشین پارلمان اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد که در پیوند به قتل اندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان این کشور، یک مظنون بازداشت شده است.

پاروبی شنبه گذشته در شهر لویو هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.

زلنسکی شب گذشته بدون ارائه جزئیات بیشتر در شبکۀ اکس نوشت که ایهور کلیمینکو، وزیر داخلۀ اوکراین، و واسیلی مالیوک، رئیس اداره امنیت این کشور، از بازداشت مظنون خبر داده‌اند.

زلنسکی قتل این سیاستمدار سرشناس را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که «تمام نیروها و امکانات لازم» برای بازداشت عاملان به گفته‌اش این جنایت به کار گرفته خواهد شد.

پاروبی ۵۴ ساله سیاستمدار برجسته بود و در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش مهمی در خیزش علیه دولت طرفدار مسکو ایفا کرد؛ خیزشی که به انقلاب میدان مشهور شد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

رقابت‌های سه‌جانبه کریکت؛ افغانستان و امارات متحده عربی به میدان می‌روند

سه عضو تیم کریکت افغانستان، نور احمد لکنوال، راشد خان، محمد نبی
سه عضو تیم کریکت افغانستان، نور احمد لکنوال، راشد خان، محمد نبی

به سلسلۀ رقابت‌های سه‌جانبه کریکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز دوشنبه افغانستان و امارات متحده عربی به میدان می‌روند.

این مسابقه ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز می‌شود.

در این سلسلۀ رقابت‌ها تا کنون یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات متحده عربی برگزار شده و در هر دو بازی پاکستان حریفانش را شکست داده است.

دومین بازی افغانستان با پاکستان در این رقابت‌ها به روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

ادامه خبر ...

درخواست کمک یو ان اچ سی از جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان

مرز اسلام قلعه - مهاجران بازگشته از ایران
مرز اسلام قلعه - مهاجران بازگشته از ایران

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی از جامعه جهانی خواست تا برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان کمک کند.

یو ان اچ سی آر اعلام کرده است که امسال حدود دو میلیون و سه صد هزار افغان، «بسیاری شان تحت فشار»، از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشته‌اند.

به گفتۀ یو ان اچ سی، این مهاجران به کشوری بازگشته‌اند که آمادگی لازم برای پذیرش آنان را ندارد.

این در حالی‌ست که مهلت اقامت مهاجران افغان دارای کارت‌های POR در پاکستان روز گذشته به پایان رسید.

مقامات پاکستان گفته‌اند که این مهاجران افغان را از امروز به افغانستان برمی‌گردانند.

سازمان ملل متحد می‌گوید حدود یک میلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان کارت POR دارند.

اعتبار این کارت‌ها دو ماه پیش، در ۳۰ جون، پایان یافت و حکومت پاکستان از تمدیدش خودداری کرد.

ادامه خبر ...

آغاز جست‌وجو برای یافتن قاتل رئیس پیشین پارلمان اوکراین

مقام‌های اوکراینی جست‌وجوی مهاجمی را آغاز کرده‌اند که در تاریخ ۳۰ اگست، «اندری پاروبی» رئیس پیشین پارلمان را در شهر لویف به قتل رساند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قتل این سیاستمدار مشهور بین‌المللی را «یک قتل وحشتناک» خواند و گفت که «تمام نیروها و وسایل لازم» برای دستگیری مجرم به کار گرفته خواهد شد.

زلنسکی در سخنرانی ویدیویی ابراز تاسف کرد و گفت که این جرم با زیرکی طرح ‌ریزی شده بود. او اما تاکید کرد که برای حل این قضیه تمام تلاش صورت خواهد گرفت.

او افزود که به اداره خدمات امنیتی که تحقیقات این پرونده را بر عهده دارد دستور داده شده تا معلومات دقیق و تأیید شده را به‌سرعت با مردم شریک سازد.

از سوی دیگر، «میکولا میرِت» لوی سارنوال لویف گفت که تمام انگیزه‌های احتمالی قتل، از جمله هر نوع دخالت احتمالی روسیه، مورد بررسی قرار دارد.

اندری پاروبی ۵۴ ساله یک سیاستمدار شناخته‌شده بود و در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ در خیزش علیه حکومت طرفدار روسیه، که به نام انقلاب میدان شناخته می‌شود، نقش مهمی ایفا کرده بود.

او از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ رئیس پارلمان اوکراین بود.

ادامه خبر ...

ملل متحد: از هر ده افغان بزرگسال، ۹ نفر از حق آموزش دختران حمایت می‌کنند

سازمان ملل متحد در یک پُست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از روزی که طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱ به قدرت برگشته‌اند، در چهار سال گذشته سطح و شدت بحران حقوق زنان رو به افزایش بوده است.

پیش از این، سوفیا کالتورپ، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی، نود درصد مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت می‌کنند.

طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده‌اند و دروازه پوهنتونها را نیز به روی دختران و زنان بسته اند.

ادامه خبر ...

پوتین وارد چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهان شرکت کند

سفر پوتین به چین
سفر پوتین به چین

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز یک‌شنبه وارد شهر تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای به میزبانی شی جین‌پینگ و با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهان شرکت کند.

این نشست تا دوشنبه ادامه دارد و رهبران کشورهایی چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت.

پوتین در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهد کرد.

سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزینی برای ناتو معرفی می‌کنند، اکنون به یکی از مهم‌ترین بسترهای همکاری کشورهای غیرغربی تبدیل شده است.

اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند؛ همچنین ۱۶ کشور دیگر به‌عنوان ناظر یا «شریک گفت‌وگو» با این سازمان همکاری دارند.

این نشست در حالی آغاز می‌شود که روز چهارشنبه، پکن شاهد برگزاری یک رژه بزرگ نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.

ادامه خبر ...

تیم‌های کرکت افغانستان و امارات روز دوشنبه به مصاف هم می‌روند

تیم ملی کرکت افغانستان
تیم ملی کرکت افغانستان

در سلسله رقابت سه‌جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، فردا دوشنبه تیم‌های افغانستان و امارات با هم رویارویی خواهند داشت.

این بازی دوشنبه ساعت ۷:۳۰ شام به وقت کابل در استدویوم کرکت شارجه آغاز می‌شود.

تا اکنون در این مسابقات، یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات برگزار شده که هر دو را پاکستان برده است.

تیم افغانستان همچنین سه‌شنبه همین هفته دومین بازی خود را برابر پاکستان انجام خواهد داد.

ادامه خبر ...

یک روز تا پایان مهلت کارت‌های پی.او.آر مهاجران افغان در پاکستان؛ مهاجران با اخراج روبرو اند

پاکستان - افغان‌ها منتظر نوبت خود برای تمدید کارت‌های ثبت نام (POR)، آرشیف
پاکستان - افغان‌ها منتظر نوبت خود برای تمدید کارت‌های ثبت نام (POR)، آرشیف

مهلت کارت‌های (پی.او.آر) مهاجران افغان در پاکستان روز دوشنبه، اول سپتامبر، خاتمه می‌یابد.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو.ان.اچ.سی.آر) می‌گوید حدود یک‌میلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان این کارت‌ها را دارند.

وزارت امور داخله پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر این گروه از افغان‌ها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

اعتبار کارت‌های این مهاجران دو ماه پیش، در ۳۰ جون ۲۰۲۵، پایان یافته بود اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرده است.

این مهلت در حالی به پایان می‌رسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته است.

کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیده‌گی به مشکلات مهاجران گفته است که روز شنبه، حدود شش هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

ادامه خبر ...

یک مرد در فرانسه، با موتر، حد اقل یک نفر را کشت

محل رویداد مرگبار در شمال فرانسه
محل رویداد مرگبار در شمال فرانسه

یک مرد در شمال فرانسه امروز به طور عمدی موتر خود را به جمعی از مردم راند و حد اقل یک تن را کشت.

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای رسمی گزارش داده است که پنج تن در این رویداد زخمی شده اند و وضعیت دو تن زخمیها وخیم است.

این اتفاق حوالی چهار صبح امروز در منطقۀ نورمندی فرانسه رخ داد.

تحقیق در بارۀ این رویداد آغاز شده ولی سارنوالان گفته اند که به نظر نمیرسد این حادثه انگیزۀ تروریستی یا نژادپرستانه داشته باشد.

سه نفر، به شمول راننده، دستگیر شده اند و پولیس میگوید احتمال دارد افراد دیگر را نیز در اربتباط به این قضیه دستگیر کند.

ادامه خبر ...

قانون جدید طالبان؛ سرودن اشعار عاشقانه ممنوع است

پرچم طالبان در مرکز رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان
پرچم طالبان در مرکز رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان

حکومت طالبان قانون جدیدی را نافذ کرد که به اساس آن سرودن اشعار عاشقانه و شعر در مورد دختران و پسران ممنوع شده است.

این قانون زیر نام تنظیم مشاعره، در جریدۀ رسمی حکومت طالبان نیز نشر شده است.

در بخشی از این قانون آمده است که "شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بی‌جا باشد"

همچنان این قانون حکم میکند که شاعران در وصف "دموکراسی، کمونیزم، فیمینیزم، الحاد و غیره" شعر نسرایند.

قانون جدید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده است تا "متخلفین را مطابق احکام شریعت" مجازات کند.

طالبان پس از برگشت به قدرت، در چهار سال گذشته، محدودیت های متعدد را بر رسانه ها، نویسنده ها و هنرمندان وضع کرده اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

