بازداشت یک مظنون در پیوند به قتل رئیس پیشین پارلمان اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد که در پیوند به قتل اندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان این کشور، یک مظنون بازداشت شده است.
پاروبی شنبه گذشته در شهر لویو هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
زلنسکی شب گذشته بدون ارائه جزئیات بیشتر در شبکۀ اکس نوشت که ایهور کلیمینکو، وزیر داخلۀ اوکراین، و واسیلی مالیوک، رئیس اداره امنیت این کشور، از بازداشت مظنون خبر دادهاند.
زلنسکی قتل این سیاستمدار سرشناس را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که «تمام نیروها و امکانات لازم» برای بازداشت عاملان به گفتهاش این جنایت به کار گرفته خواهد شد.
پاروبی ۵۴ ساله سیاستمدار برجسته بود و در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش مهمی در خیزش علیه دولت طرفدار مسکو ایفا کرد؛ خیزشی که به انقلاب میدان مشهور شد.
رقابتهای سهجانبه کریکت؛ افغانستان و امارات متحده عربی به میدان میروند
به سلسلۀ رقابتهای سهجانبه کریکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، امروز دوشنبه افغانستان و امارات متحده عربی به میدان میروند.
این مسابقه ۷:۳۰ شام به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز میشود.
در این سلسلۀ رقابتها تا کنون یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات متحده عربی برگزار شده و در هر دو بازی پاکستان حریفانش را شکست داده است.
دومین بازی افغانستان با پاکستان در این رقابتها به روز سهشنبه برگزار خواهد شد.
درخواست کمک یو ان اچ سی از جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی از جامعه جهانی خواست تا برای رسیدگی به نیازهای مهاجران بازگشته به افغانستان کمک کند.
یو ان اچ سی آر اعلام کرده است که امسال حدود دو میلیون و سه صد هزار افغان، «بسیاری شان تحت فشار»، از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشتهاند.
به گفتۀ یو ان اچ سی، این مهاجران به کشوری بازگشتهاند که آمادگی لازم برای پذیرش آنان را ندارد.
این در حالیست که مهلت اقامت مهاجران افغان دارای کارتهای POR در پاکستان روز گذشته به پایان رسید.
مقامات پاکستان گفتهاند که این مهاجران افغان را از امروز به افغانستان برمیگردانند.
سازمان ملل متحد میگوید حدود یک میلیون و چهارصد هزار مهاجر افغان در پاکستان کارت POR دارند.
اعتبار این کارتها دو ماه پیش، در ۳۰ جون، پایان یافت و حکومت پاکستان از تمدیدش خودداری کرد.
ملل متحد: از هر ده افغان بزرگسال، ۹ نفر از حق آموزش دختران حمایت میکنند
سازمان ملل متحد در یک پُست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که از روزی که طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱ به قدرت برگشتهاند، در چهار سال گذشته سطح و شدت بحران حقوق زنان رو به افزایش بوده است.
پیش از این، سوفیا کالتورپ، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی، نود درصد مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت میکنند.
طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردهاند و دروازه پوهنتونها را نیز به روی دختران و زنان بسته اند.
پوتین وارد چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهان شرکت کند
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز یکشنبه وارد شهر تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای به میزبانی شی جینپینگ و با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهان شرکت کند.
این نشست تا دوشنبه ادامه دارد و رهبران کشورهایی چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت.
پوتین در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هستهای ایران گفتوگو خواهد کرد.
سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزینی برای ناتو معرفی میکنند، اکنون به یکی از مهمترین بسترهای همکاری کشورهای غیرغربی تبدیل شده است.
اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند؛ همچنین ۱۶ کشور دیگر بهعنوان ناظر یا «شریک گفتوگو» با این سازمان همکاری دارند.
این نشست در حالی آغاز میشود که روز چهارشنبه، پکن شاهد برگزاری یک رژه بزرگ نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
یک مرد در فرانسه، با موتر، حد اقل یک نفر را کشت
یک مرد در شمال فرانسه امروز به طور عمدی موتر خود را به جمعی از مردم راند و حد اقل یک تن را کشت.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای رسمی گزارش داده است که پنج تن در این رویداد زخمی شده اند و وضعیت دو تن زخمیها وخیم است.
این اتفاق حوالی چهار صبح امروز در منطقۀ نورمندی فرانسه رخ داد.
تحقیق در بارۀ این رویداد آغاز شده ولی سارنوالان گفته اند که به نظر نمیرسد این حادثه انگیزۀ تروریستی یا نژادپرستانه داشته باشد.
سه نفر، به شمول راننده، دستگیر شده اند و پولیس میگوید احتمال دارد افراد دیگر را نیز در اربتباط به این قضیه دستگیر کند.
قانون جدید طالبان؛ سرودن اشعار عاشقانه ممنوع است
حکومت طالبان قانون جدیدی را نافذ کرد که به اساس آن سرودن اشعار عاشقانه و شعر در مورد دختران و پسران ممنوع شده است.
این قانون زیر نام تنظیم مشاعره، در جریدۀ رسمی حکومت طالبان نیز نشر شده است.
در بخشی از این قانون آمده است که "شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا باشد"
همچنان این قانون حکم میکند که شاعران در وصف "دموکراسی، کمونیزم، فیمینیزم، الحاد و غیره" شعر نسرایند.
قانون جدید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده است تا "متخلفین را مطابق احکام شریعت" مجازات کند.
طالبان پس از برگشت به قدرت، در چهار سال گذشته، محدودیت های متعدد را بر رسانه ها، نویسنده ها و هنرمندان وضع کرده اند.