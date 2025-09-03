هشدار ترمپ به پوتین؛ "در روزهای آینده اقدام خواهیم کرد"

روز سهشنبه، از دونالد ترمپ در جریان یک برنامهٔ رادیویی در امریکا پرسیده شد که آیا حالا چنین احساسی ندارد که پوتین به وعدههایش پایبند نمانده، آنهم پس از دیداری که در پانزدهم اگست با رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، داشته است؟
آقای ترمپ در پاسخ گفت که میتواند همینقدر بگوید که با پوتین روابط بسیار خوبی داشته، اما حالا از او بسیار ناامید شده است.
ترمپ افزود که در اوکراین هزاران نفر کشته میشوند، آنها امریکایی نیستند، بلکه روسها و اوکراینیها هستند و این یک جنگ بیمعنا است.
ترمپ افزود، در هر هفته، حدود هفت هزار نفر در جنگ اوکراین کشته میشوند، که بیشترشان نظامیان هستند، و این وظیفهٔ اوست که برای ختم این جنگ کمک کند.
آقای ترمپ در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
ترمپ تلاش کرده تا رئیسجمهور روسیه را به آتشبس تشویق کند و همچنان ولودیمیر زیلینسکی، رئیسجمهور اوکراین، را به گفتوگوی مستقیم با پوتین ترغیب کند.
اما تا اکنون، ولادیمیر پوتین به هیچکدام از این خواستهها پاسخ مثبت نداده است.
در همین حال، پس از نشست آلاسکا، بین ترمپ و پوتین، نیروهای روسی حملات خود را بالای شهرهای اوکراین ادامه دادهاند که سبب تلفات ملکی و ویرانی زیربناها شده است.
همزمان، نیروهای روسی بر نیروهای ضعیفتر پیادهٔ اوکراین نیز حملات خود را ادامه دادهاند.
رئیسجمهور امریکا هشدار داده که اگر روسیه بهسوی صلح گام نبردارد، تعرفهها و تحریمهای جدیدی علیه مسکو وضع خواهد کرد، البته تا کنون در این زمینه اقدام عملی صورت نگرفته است.
واشنگتن و متحدان اروپایی کیف از ماه فبروری سال ۲۰۲۲، یعنی از آغاز تهاجم روسیه، تحریمهای سختی را علیه مسکو وضع کردهاند.
سکات بیسینت، وزیر خزانهداری امریکا، روز دوشنبه به فاکس نیوز گفت که در جریان هفتهٔ جاری، راههای احتمالی واکنش به حملات اخیر روسیه بر اوکراین را بررسی خواهند کرد.
بیسینت افزود که پوتین آنچه را که با رئیسجمهور ترمپ گفته بود، عملی نکرده، بلکه برخلاف آن عمل کرده است؛ بنابراین، در همین هفته این موضوع را بهطور جدی بررسی خواهند کرد.
این اظهارات در حالی صورت گرفته که پوتین امروز در بیجینگ، در مراسم رسمی رژهٔ نظامی چین شرکت کرده است.
این مراسم به مناسبت هشتادمین سالگرد تسلیم شدن جاپان در جنگ جهانی دوم برگزار شده است.
رئیسجمهور روسیه گفت که روابط مسکو با بیجینگ حالا به سطحی "بیسابقه" رسیده، که باعث نگرانی برخی رهبران غربی شده است.