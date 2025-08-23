لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۱ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۳۳

خبر ها

روسیه فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش داده‌ است

آرشیف
آرشیف

روسیه روز شنبه ۲۳ اگست اعلام کرد که نیروهایش در شرق اوکراین دو قریه در منطقه دونتسک را تصرف کرده‌اند و فشارهای نظامی در میدان جنگ را افزایش داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حالی‌که رهبران جهان تلاش دارند تا راه حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیدا کنند، وزارت دفاع روسیه در تلگرام گفته است که نیروهای روسی قریه‌های «سرِدنِیه» و «کلبان-بیک» را به تصرف خود درآورده‌اند.

مقامات اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند، اما اردوی اوکراین اعلام کرده است که ده ها طیاره بی پیلوت روسی را که شب گذشته به اوکراین شلک شده بود سرنگون و رهگیری کرده است.

تا هنوز روشن نیست که این حملات تلفات جانی یا خساراتی هم داشته است یا خیر؟

این درحالیست که دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه(22 اگست) از حملۀ روسیه بر یک فابریکۀ امریکایی در اوکراین ابراز ناراضیتی کرده بود.

در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین روز گذشته گفت که رفتار روسیه نشان می دهد که مسکو قصد مذاکره در مورد توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ندارد و مسکو هر کاری را انجام می‌دهد تا از دیدار او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جلوگیری کند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

تصمیم‌ در مورد ساخت بزرگتر سفارت چین در لندن تا ماه اکتوبر تمدید شد

آرشیف
آرشیف

حکومت بریتانیا روز جمعه مهلت تصمیم‌گیری در مورد تأیید پلان‌های چین برای ساخت بزرگترین سفارت در لندن را تا ماه اکتوبر تمدید کرد.

قرار بود این تصمیم به تاریخ 9 سپتامبر نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پلان‌های چین برای ساخت یک سفارت جدید در محوطه یک ساختمان دوصدساله در نزدیکی "تاور آف لندن" در سه سال گذشته به دلیل مخالفت ساکنان محل، اعضای پارلمان، و فعالان دموکراسی‌ در بریتانیا متوقف مانده است.

سیاستمداران در بریتانیا و ایالات متحده هشدار داده‌اند که اجازه ساخت سفارت در این محل می‌تواند به‌عنوان یک پایگاه جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد.

سفارت چین در لندن در بیانیه ای گفته که کشورهای میزبان یک "تعهد بین‌المللی" دارند تا از ساخت ساختمان‌های دیپلماتیک حمایت کنند.

در بیانیه سفارت چین همچنان از بریتانیا خواسته شده که تعهدات خود را انجام دهد و هرچه زودتر درخواست پلان را تصویب کند.

حکومت چین در سال ۲۰۱۸ محوطه رویال مینت کورت را خریداری کرد، اما درخواست‌هایش برای دریافت جواز جهت ساخت سفارت جدید در سال ۲۰۲۲ توسط شورای محلی رد شد.

ادامه خبر ...

کمیشنر حقوق بشر آلمان: دروازه‌های مهاجرت قانونی را باز بگذارید

آرشیف
آرشیف

کمیشنر حقوق بشر حکومت آلمان، از وزارت داخله این کشور خواسته تا برای افغان‌هایی که در پاکستان به امید رفتن به آلمان به سر می‌برند، ویزه صادر کند.

لارز کاستیلو‌سی روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که حکومت ایتلافی روی یک برنامه منظم و بشردوستانه مهاجرت توافق کرده است.

او گفته است که بررسی طولانی‌مدت دوسیه‌های افغان‌ها با این توافق همخوانی ندارد و به گفته او، کارهای آن‌ها باید تسریع شود.

خبرگزاری آلمان به نقل از او نوشته است که اگر کسی می‌خواهد جلو مهاجرت غیرقانونی را بگیرد، باید دروازه‌های مهاجرت قانونی را باز بگذارد.

حدود دو هزار افغان در اسلام‌آباد به امید رفتن به آلمان به سر می‌برند و مقام‌های آلمانی گفته‌اند که از این میان ۲۱۰ تن به افغانستان دیپورت شده‌اند.

ادامه خبر ...

نشست مخالفان طالبان در اسلام‌آباد به تعویق افتاد

آرشیف
آرشیف

نهاد زنان برای افغانستان (Women for Afghanistan) که از ژنیو فعالیت می‌کند و شماری از رسانه‌های دیگر گفته‌اند که این نشست به آخرین هفته ماه سپتامبر به تعویق افتاده است.

علت به تعویق افتادن این نشست دو روزه هنوز روشن نیست، اما در گزارش‌ها به نقل از برگزارکنندگان آمده است که آن‌ها می‌خواهند تا یک ماه دیگر برای این نشست آماد‌گی بهتر بگیرند.

این نشست که برای (۲۵ و ۲۶ اگست) برنامه‌ریزی شده بود، از سوی وزارت خارجه پاکستان غیررسمی خوانده شده و گفته است که حکومت پاکستان میزبانی آن را به عهده ندارد.

شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که این نشست توسط یکی از پوهنتون‌های پژوهشی آسیای جنوبی برگزار می‌شود، اما در شبکه‌های اجتماعی بزرگ‌نمایی شده است.

براساس برخی گزارش‌ها، قرار بود در این نشست ۳۶ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی اپوزیسیون حکومت طالبان شرکت کنند.

ادامه خبر ...

پاکستان: نشست افغان ها در اسلام آباد، از سوی حکومت پاکستان فراخوانده نشده است

مسجد فیصل در اسلام آباد(آرشیف)
مسجد فیصل در اسلام آباد(آرشیف)

سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان می گوید که نشست افغان ها در هفته جاری در شهر اسلام آباد، نه یک نشست رسمی است و نه هم از سوی حکومت پاکستان فراخوانده شده است.

شفقت علی خان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که برخی از رسانه‌های اجتماعی این نشست را با شکوه جلوه داده‌اند، اما در واقعیت حکومت پاکستان میزبان رسمی این نشست نیست و نقشی در برنامه‌ریزی آن ندارد.

براساس برخی گزارش‌ها، قرار است که روز دوشنبه و سه شنبه ۳۶ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان جامعۀ مدنی اپوزیسیون حکومت طالبان در این نشست شرکت کنند.

شماری از اشتراک کنندگان این نشست دو روزه گفته اند که در آن در مورد حقوق بشر، حقوق زنان و شماری از مسایل سیاسی افغانستان بحث خواهند کرد.

در این حال برخی از رسانه‌ها از قول شماری از شرکت‌کننده‌گان نشست در اسلام‌آباد که از افشای نام هایشان خودداری شده، از به تعویق افتادن این نشست خبر داده‌اند.

ادامه خبر ...

عفو ​​بین‌الملل: در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغان‌ها، در بریتانیا پناهندگی دریافت کرده‌اند

آرشیف
آرشیف

سازمان عفو ​​بین‌الملل هشدار داده که سیاست‌های جدید بریتانیا در مورد پناهجویان منجر به کاهش شدید تعداد پناهجویان از افغانستان و چند کشور دیگر شده است.

این سازمان روز جمعه (۲۲ اگست) گفت که در سالجاری تنها ۴۴ درصد افغان‌ها، پناهندگی دریافت کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۹۸ درصد بود.

عفو بین‌الملل گفته که تعداد پناهجویان ایرانی نیز کاهش یافته و امسال افرادی کمتر از چندین کشور دیگر حیث پناهنده در بریتانیا پذیرفته شده اند.

استیو والدز سیموندز مسول بخش حقوق پناهندگان سازمان عفو بین‌الملل، سیاست‌های جدید حکومت بریتانیا را "ناقص و غیرعادلانه" خوانده، هشدار داده که احتمال دارد هزاران پناهجو در معرض خطر قرار بگیرند.

بریتانیا در مقایسه با سال‌های گذشته سیاست‌هایش را سخت‌تر ساخته و براساس آخرین تصمیم بریتانیا از آغاز ماه اگست هر مهاجری که بطور غیرقانونی از فرانسه وارد بریتانیا شده بودند، دوباره به فرانسه فرستاده شده اند.

ادامه خبر ...

مقامات ایران و کشورهای اروپایی بزودی دیدار می کنند

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران(آرشیف)
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران(آرشیف)

قرار است مقامات ایران و کشورهای اروپایی در هفته جاری دیدار کنند.

خبرگزاری رویترز از قول جان نویل بارو وزیرخارجۀ فرانسه گفته که در این دیدار در مورد برنامه هسته ای ایران بحث خواهد شد.

آقای بارو ناوقت روز جمعه (۲۲ اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که او با جرمنی مشوره نموده و در مورد این دیدار با طرف ایرانی هم صحبت کرده است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران پس از گفت‌وگوی تلیفونی با همتای فرانسوی‌اش در اعلامیه‌ای گفت که توافق شده که این مذاکرات روز سه شنبه در سطح معاونین وزرای خارجه با نمایندگان کشورهای فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اتحادیه اروپا دایر شود.

ادامه خبر ...

ترمپ سرجیو گور دستیار سیاسی خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه روز جمعه (۲۲ اگست)، سرجیو گور دستیار سیاسی نزدیک خود را به حیث سفیر این کشور در هند مقرر کرد.

بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، گور 38 ساله به سرعت در سیاست های محافظه کارانه ظهور کرد و به یکی از قوی ترین، دستیاران ترمپ در قصر سفید با وظیفۀ بررسی حدود 4,000 مقرری ها برای اطمینان از وفاداری نهایی آنها به ترمپ، تبدیل شد.

ترمپ گفته که سرجیو گور نقش نماینده ویژه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی را نیز بر عهده خواهد داشت.

این حرکت بعد از اوج گرفتن تنش ها بین واشنگتن دهلی جدید صورت میگیرد و هند در روزهای اخیر نشست های را در سطح بالا را با روسیه و چین دایر کرده است.

ادامه خبر ...

جام جهانی کرکت زنان در استدیوم بنگلور برگزار نخواهد شد

یکی از مسابقات کریکت زنان(آرشیف)
یکی از مسابقات کریکت زنان(آرشیف)

هند اعلام کرد که مسابقات جام جهانی کرکت زنان در استدیوم بنگلور برگزار نخواهد شد.

خبرگزاری فرانسپرس روز جمعه (۲۲ اگست) گزارش داد که پولیس منطقه اجازه برگزاری مسابقات گسترده را در این استدیوم نداده، پولیس میگوید که این استدیوم برای تماشاچیان زیاد امن نیست.

در اوایل ماه جون سال جاری بعد از مسابقات فاینل لیگ برتر هند، زمانیکه هواداران تیم رویال چلنجرز بنگلور در حال تجلیل از قهرمانی تیم شان بودند، یازده تن کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند.

قرار است جام جهانی کریکت یک روزه زنان به تاریخ ۳۰ ماه آینده به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود.

در این مسابقات علاوه بر این تیم های هند و سریلانکا، تیم های استرالیا، انگلستان، نیوزیلند، افریقای جنوبی، پاکستان و بنگلادیش نیز اشتراک خواهند کرد.

ادامه خبر ...

در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس، پنج افسر پولیس در ایرانشهر کشته شدند

ایرانشهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان(آرشیف)
ایرانشهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان(آرشیف)

افراد مسلح ناشناس بالای دو موتر پولیس در ایرانشهر، بزرگترین شهر ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور، تیراندازی کردند.

خبرگزاری فارس ایران امروز(22 اگست) از کشته شدن پنج افسر پولیس در نتیجۀ این رویداد خبر داده گفته که چندین افسر پولیس نیز زخمی شده اند، اما در مورد تعداد زخمی های این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.

شورشیان سنی بلوچ اکثر عامل همچو حملات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران محسوب می شوند، اما تا هنوز کسی یا گروهی مسئولیت رویداد امروز را بر عهده نگرفته است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG