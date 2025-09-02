پوتین در اجلاس شانگهای، غرب را مقصر جنگ اوکراین دانست

رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای مدعی شد که جنگ در اوکراین «نتیجه حمله روسیه نیست»، بلکه پیامد کودتایی است که با حمایت غرب در کی‌یف رخ داد.

اشاره پوتین به اعتراض‌هایی بود که در نهایت به برکناری ویکتور یانوکوویچ – رئیس‌جمهور پیشین و طرفدار مسکو – در سال ۲۰۱۴ انجامید. یانوکوویچ در آن زمان توافق تجاری با اتحادیه اروپا را لغو کرده و به سمت روسیه گرایش پیدا کرده بود.

پوتین در سخنرانی‌اش آنچه را «تلاش‌های غرب برای پیوستن اوکراین به ناتو» خواند، «تهدیدی مستقیم علیه امنیت روسیه» توصیف کرد؛ ادعایی که ناتو بارها رد کرده است.

اجلاس سران این سازمان به مدت دو روز در تیانجین چین برگزار می‌شود و رؤسای جمهور و نخست‌وزیران کشورهای عضو در آن حضور دارند.