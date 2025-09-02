جهان
پوتین در اجلاس شانگهای، غرب را مقصر جنگ اوکراین دانست
رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای مدعی شد که جنگ در اوکراین «نتیجه حمله روسیه نیست»، بلکه پیامد کودتایی است که با حمایت غرب در کییف رخ داد.
اشاره پوتین به اعتراضهایی بود که در نهایت به برکناری ویکتور یانوکوویچ – رئیسجمهور پیشین و طرفدار مسکو – در سال ۲۰۱۴ انجامید. یانوکوویچ در آن زمان توافق تجاری با اتحادیه اروپا را لغو کرده و به سمت روسیه گرایش پیدا کرده بود.
پوتین در سخنرانیاش آنچه را «تلاشهای غرب برای پیوستن اوکراین به ناتو» خواند، «تهدیدی مستقیم علیه امنیت روسیه» توصیف کرد؛ ادعایی که ناتو بارها رد کرده است.
اجلاس سران این سازمان به مدت دو روز در تیانجین چین برگزار میشود و رؤسای جمهور و نخستوزیران کشورهای عضو در آن حضور دارند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
بازداشت یک مظنون در پیوند به قتل رئیس پیشین پارلمان اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، اعلام کرد که در پیوند به قتل اندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان این کشور، یک مظنون بازداشت شده است.
پاروبی شنبه گذشته در شهر لویو هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
زلنسکی شب گذشته بدون ارائه جزئیات بیشتر در شبکۀ اکس نوشت که ایهور کلیمینکو، وزیر داخلۀ اوکراین، و واسیلی مالیوک، رئیس اداره امنیت این کشور، از بازداشت مظنون خبر دادهاند.
زلنسکی قتل این سیاستمدار سرشناس را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که «تمام نیروها و امکانات لازم» برای بازداشت عاملان به گفتهاش این جنایت به کار گرفته خواهد شد.
پاروبی ۵۴ ساله سیاستمدار برجسته بود و در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نقش مهمی در خیزش علیه دولت طرفدار مسکو ایفا کرد؛ خیزشی که به انقلاب میدان مشهور شد.
آغاز جستوجو برای یافتن قاتل رئیس پیشین پارلمان اوکراین
مقامهای اوکراینی جستوجوی مهاجمی را آغاز کردهاند که در تاریخ ۳۰ اگست، «اندری پاروبی» رئیس پیشین پارلمان را در شهر لویف به قتل رساند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، قتل این سیاستمدار مشهور بینالمللی را «یک قتل وحشتناک» خواند و گفت که «تمام نیروها و وسایل لازم» برای دستگیری مجرم به کار گرفته خواهد شد.
زلنسکی در سخنرانی ویدیویی ابراز تاسف کرد و گفت که این جرم با زیرکی طرح ریزی شده بود. او اما تاکید کرد که برای حل این قضیه تمام تلاش صورت خواهد گرفت.
او افزود که به اداره خدمات امنیتی که تحقیقات این پرونده را بر عهده دارد دستور داده شده تا معلومات دقیق و تأیید شده را بهسرعت با مردم شریک سازد.
از سوی دیگر، «میکولا میرِت» لوی سارنوال لویف گفت که تمام انگیزههای احتمالی قتل، از جمله هر نوع دخالت احتمالی روسیه، مورد بررسی قرار دارد.
اندری پاروبی ۵۴ ساله یک سیاستمدار شناختهشده بود و در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ در خیزش علیه حکومت طرفدار روسیه، که به نام انقلاب میدان شناخته میشود، نقش مهمی ایفا کرده بود.
او از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ رئیس پارلمان اوکراین بود.
پوتین وارد چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهان شرکت کند
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز یکشنبه وارد شهر تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای به میزبانی شی جینپینگ و با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهان شرکت کند.
این نشست تا دوشنبه ادامه دارد و رهبران کشورهایی چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت.
پوتین در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هستهای ایران گفتوگو خواهد کرد.
سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزینی برای ناتو معرفی میکنند، اکنون به یکی از مهمترین بسترهای همکاری کشورهای غیرغربی تبدیل شده است.
اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند؛ همچنین ۱۶ کشور دیگر بهعنوان ناظر یا «شریک گفتوگو» با این سازمان همکاری دارند.
این نشست در حالی آغاز میشود که روز چهارشنبه، پکن شاهد برگزاری یک رژه بزرگ نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.
یک مرد در فرانسه، با موتر، حد اقل یک نفر را کشت
یک مرد در شمال فرانسه امروز به طور عمدی موتر خود را به جمعی از مردم راند و حد اقل یک تن را کشت.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای رسمی گزارش داده است که پنج تن در این رویداد زخمی شده اند و وضعیت دو تن زخمیها وخیم است.
این اتفاق حوالی چهار صبح امروز در منطقۀ نورمندی فرانسه رخ داد.
تحقیق در بارۀ این رویداد آغاز شده ولی سارنوالان گفته اند که به نظر نمیرسد این حادثه انگیزۀ تروریستی یا نژادپرستانه داشته باشد.
سه نفر، به شمول راننده، دستگیر شده اند و پولیس میگوید احتمال دارد افراد دیگر را نیز در اربتباط به این قضیه دستگیر کند.
سیلاب روزهای اخیر در پاکستان نزدیک به نیم ملیون نفر را آواره کرده
نزدیک به نیم ملیون نفر در شرق پاکستان، به دلیل سیلاب چندین روزه، بیجا شده اند.
مقامهای اداره های امداد رسانی گفته اند که عملیات گستردۀ نجات را در این کشور ادامه میدهند.
نبیل جواد رییس ادارۀ دولتی امداد رسانی در پنجاب امروز گفت که نزدیک به چهارصد و هشتاد و یک هزار نفر، که در مناطق سیلاب زده گیر مانده بودند، نجات داده شدند.
در مجموع نزدیک به یکونیم ملیون نفر در پاکستان، از سیلابهای اخیر آسیب دیده اند.
رییس پیشین پارلمان اوکراین با ضرب گلوله کشته شد
یک عضو پارلمان اوکراین که در گذشته رییس پارلمان هم بود، امروز با ضرب گلوله در شهر غربی لویف کشته شد.
ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین این رویداد را محکوم کرده و آنرا یک "قتل وحشتناک" خوانده است.
پولیس، بدون این که از مقتول نام ببرد، گفته است که او "با رگباری از گلوله" کشته شده.
سپس، رییس جمهور زلینسکی گفت که فرد مقتول، اندری پاروبی، یک سیاستمدار معروف بود که حدود پانزده سال پیش ریاست پارلمان اوکراین را بر عهده داشت.
زلینسکی تعهد کرد که در این باره تحیق خواهد شد.
زلنسکی تا چند روز دیگر با ترمپ دیدار خواهد کرد
رئيسجمهور اوکراین میگوید تلاش میکند در سه تا چهار روز آینده با دونالد ترمپ رئيسجمهور ایالات متحده امریکا، و متحدان اروپایی دیدار کند.
ولودیمیر زلنسکی دیروز در کییف به خبرنگاران گفت که تصمیم برگزاری این نشست را پس از آن گرفته است که روسیه برای حمله تازه در شرق اوکراین آماده شده است.
زلنسکی افزود که نزدیک به صد هزار سرباز روسی در کنار خط مقدم در نزدیکی شهر استراتژیک پوکروسک تجمع کردهاند.
ترمپ در پانزدهم اگست هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین، رئيسجمهور روسیه، در الاسکا او را تشویق کرد که با رئيسجمهور اوکراین به گفتگو بنشیند، اما تا حال این نشست برگزار نشده است.
حدود یک هفته پیش ترمپ گفت، اگر این گفتگوها انجام نشود، در دو هفته آینده درباره گامهای بعدی خود تصمیم خواهد گرفت.
در بیستوششم اگست، رئيسجمهور ترمپ همچنان از احتمال وضع تحریم های تازه بر مسکو سخن گفت، اما تأکید کرد که این جنگ جهانی نخواهد بود، بلکه جنگ اقتصادی خواهد بود.
آقای ترمپ در همان زمان گفت که زلنسکی هم کاملاً بیگناه نیست.
سیلاب جان بیست تن را در پاکستان گرفت
مقامهای پاکستانی از جان باختن بیش از بیست تن در اثر سیلابها در پنجاب خبر دادهاند و گفته اندکه بیش از یک میلیون نفر همچنان مجبور به ترک خانه های خود شدهاند.
به اساس گزارشها، بارانهای موسمی و رهاسازی آبهای اضافی بندها از جانب هند سبب بالا آمدن سطح آب سه رودخانه راوی، ستلج و چناب) شده است که در نتیجه، سواحل این رودخانهها شکسته است.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب گفته است که تا اکنون آب سیلاب بیش از یکهزار و هفتصد و شصت قریه را در بر گرفته است.
به باور این اداره، تا حال نزدیک به یک و نیم میلیون نفر از این سیلابها متأثر شدهاند و با در نظر گرفتن سطح آب سیلابها، نگرانی وجود دارد که این ارقام بیشتر شود.
هند و جاپان سطح سرمایه گذاری را افزایش می دهند
نریندرا مودی، صدراعظم هند امروز در توکیو با شیگیرو ایشیبا، صدراعظم جاپان دیدار میکند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، انتظار میرود در این نشست توافق شود که سطح سرمایهگذاری خصوصی میان جاپان و هند در دهه آینده به ۶۸ میلیارد دالر افزایش یابد.
همچنان تبادل منابع بشری در پنج سال آینده به نیم میلیون نفر برسد.
هند و جاپان از جمله کشورهایی هستند که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، تعرفههای گمرکی بر آنان را افزایش داده است.