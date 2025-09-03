خبر ها
حکومت طالبان: شمار تلفات زلزله مرگبار اخیر افزایش یافته است
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با ارائه ارقام تازه از تلفات زلزله مرگبار در شرق افغانستان میگوید که تا کنون در این رویداد ۱۴۵۷ نفر کشته و ۳۳۹۴ نفر دیگر زخمی شده اند.
مجاهد چهارشنبه ۱۲ سنبله، در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که در این رویداد شمار خانه های که ویران شده اند به ۶۷۸۲ خانه رسیده است.
زلزلۀ به قدرت شش اعشاریه یک درجه ریشتر نیمه شب یکشنبه ولایت های شرقی افغانستان را تکان داد که پس لرزه های شدید هم در پی داشت.
این زلزله بیشتر ولایت کنر افغانستان را متاثر ساخته است.
عملیات نجات و امداد رسانی در ساحات آسیب دیده جریان دارد.
نیروهای کوماندوی حکومت طالبان امروز در مناطق شرقی زلزله زده افغانستان دیسانت شدند تا زخمی های این رویداد مرگبار را از زیر آور بیرون کرده و به جاهای امن منتقل کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از احسان الله احسان، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر خبر داده که دهها نیروی کوماندو صبح وقت امروز در ساحاتی دیسانت شدند که هلیکوپترها در آن ساحات قادر به نشست نیستند.
آقای احسان افزوده که یک کمپ ایجاد شده که در آن کمیتههای خدماتی و امدادی، اکمالات و کمکهای اضطراری را هماهنگ میکنند.
آسیب دیدگان زلزله به رادیو آزادی گفتند که به سرپناه، آب پاک آشامیدنی، ادویه و غذا بگونه فوری نیاز دارند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
پوتین در دیدار با کیم از حمایت کوریای شمالی در جنگ اوکراین قدردانی کرد
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه چهارشنبه ۳ سپتمبر از کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی برای کمک به روسیه در اخراج سربازان اوکراینی از منطقه کورسک قدردانی کرد و گفت که آنها "قهرمانانه" جنگیدند.
براساس خبرگزاری فرانس پرس، پوتین این را در دیدار با کیم در بیجینگ پایتخت چین گفت و همچنان از رهبر کوریای شمالی دعوت کرد که به مسکو سفر کند.
دیدار میان پوتین و کیم بیش از دو ساعت دوام کرد اما جزئیات بیشتر در این مورد هنوز در دسترس قرار ندارد.
کویای شمالی از زمان حمله مسکو به اوکراین از سه و نیم سال به اینسو به یکی از متحدان اصلی روسیه مبدل شده و هزاران سرباز را برای کمک به کرملین برای بیرون کردن نیروهای اوکراینی از غرب روسیه فرستاده است.
شورای مهاجرت ناروی هشدار داد: کمبود بودجه کمک به زلزلهزدگان را متأثر کرده است
شورای مهاجرت ناروی میگوید که منابع محلی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان به حد نهایی به مصرف رسیده و کمبود بودجه دامنه و سرعت کمک رسانی را به شدت محدود کرده است.
این سازمان امروز چهارشنبه ۱۲ سنبله، با نشر گزارشی از وضعیت آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان نوشته است که در خیمههای موقتی که در ساحات زلزلهزده ایجاد شده اند، میان ۵۰ تا ۱۰۰ زن و کودک بدون دسترسی به خدمات صحی و امکانات ضروری پناه گرفته اند.
در این گزارش آمده است که بازماندگان زلزله بهگونه عاجل به سرپناه، غذا، آب آشامیدنی پاک و کمک های صحی نیاز دارند.
شورای مهاجرت ناروی از تمویل کنندگان افغانستان خواسته که برای مبارزه با این بحران جدید در افغانستان باید تعهدات شان را افزایش دهند و برای مدت طولانی در صحنه بمانند.
بیش از ۵۰۰ حمله شبهنگام روسیه بر اوکراین، "چندین تن زخمی شدند"
اوکراین میگوید روسیه شب گذشته بیش از ۵۰۰ حملۀ راکتی و طیاره های بی سرنشین را بر اوکراین انجام داده است.
فرماندهی نیروهای هوایی اوکراین امروز گفت که اکثر این حملات بر مناطق غربی اوکراین صورت گرفته اند.
هرچند گزارش دقیق از شمار تلفات و خسارات ناشی از این حملات ارائه نشده، اما مقامهای اوکراینی گفته اند در این حملات چندین نفر زخمی و زیربنا های ملکی تخریب شده اند.
در همین حال ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در دیدار با کیم جانگ اون رهبر کوریای شمالی، به خاطر حضور سربازان کوریای شمالی در جنگ اوکراین از او سپاسگزاری کرد.
پوتین و کیم در پیکنگ، پایتخت چین، امروز چهارشنبه باهم دیدار کردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از پوتین گزارش داده که خطاب به کیم گفته است "با ابتکار شما، همه میدانند، که نیروهای خاص شما در آزادی منطقۀ کورسک حضور داشتند. سربازان شما با شجاعت و قهرمانانه جنگیدند".
در اوایل امسال نیروهای کوریای شمالی در عملیات نجات سربازان روسی در منطقۀ اشغالی کورسک در غرب اوکراین سهم گرفتند.
پیش از این نیز گزارشها از حضور سربازان کوریای شمالی در جنگ روسیه با اوکراین پخش شده است.
انفجار در شهر کویته؛ حد اقل ۱۳ تن کشته شدند
در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، انفجاری رخ داده که در نتیجۀ آن حد اقل ۱۳ تن کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شده اند.
به گفتۀ مقامهای پاکستانی، انفجار شب گذشته در مراسم یادبود از سردار عطاالله منگل، یکی از رهبران ملتگرای پاکستان، رخ داده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بمب جاگذاری شده در یک موتر، هنگام خروج مردم از مراسم، انفجار کرد.
پولیس ضد ترورزیم پاکستان گفته است که تحقیق در این باره آغاز شده و به نظرمیرسد که یک حملۀ انتحاری باشد.
تا به حال مسوولیت این حمله را گروهی به دوش نگرفته است.
افغانستان با تفاوت ۱۸ رنز پاکستان را شکست داد
تیم کریکت افغانستان در بازیهای بیست آورۀ سه جانبه شب گذشته پاکستان را با تفاوت ۱۸ رنز شکست داد.
این تورنمنت بین تیم های افغانستان، پاکستان و امارات متحدۀ عرب، در شارجه برگزار شده است.
این سومین بازی و دومین پیروزی افغانستان در این سلسلۀ از مسابقات بود.
بازی نخست را افغانستان به پاکستان باخته بود و در بازی دوم افغانستان در برابر امارات به پیروزی رسیده بود.
بازی بعدی افغانستان در برابر امارات متحدۀ عرب روز جمعه برگزار خواهد شد.
تورنمنت سه جانبه بخشی از آمادگی ها برای جام آسیایی بیست آوره است که قرار است سه شنبه هفتۀ آینده در امارا متحدۀ عرب آغاز شود.
در حمله شورشیان بر یک مرکز نظامی در پاکستان ۱۲ نفر کشته شدند
پس از درگیری دوازده ساعته در یک مرکز نظامی در منطقۀ بنوی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، ۶ نظامی پاکستانی و ۶ شورشی کشته شده اند.
سجاد خان، پولیس بنو به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفته است که ۱۹ سرباز دیگر در این رویداد زخمی شده اند.
به گفتۀ او نخست در مقابل دروازۀ ورودی این پایگاه نطامی یک حملۀ انتحاری رخ داد و سپس شش مهاجم وارد محوطه شدند.
مسوولیت این حمله را تا به حال شخص یا گروهی به دوش نگرفته است، اما در ایالت خیبر پختونخوا گروه تحریت طالبان پاکستان فعال است.
پاکستان ادعا میکند که این گروه در افغانستان پناهگاه دارد و حملات خود را از افغانستان سازماندهی میکند.
حکومت طالبان این ادعا را رد میکند.
شرق افغانستان بار دیگر شاهد زلزله؛ شدت آن ۵.۵ ریشتر گزارش شد
زلزله ۵.۵ ریشتر امروز دوباره شرق افغانستان را تکان داد.
یک اداره سروی زمین شناسی جرمنی، مرکز زلزله را در عمق ۱۰ کیلومتری نزدیک شهر جلال آباد خوانده است.
منابع رسمی حکومت طالبان هنوز در مورد زلزله امروز چیزی نگفته اند.
این زلزله دو روز پس از آن اتفاق می افتد که زلزلۀ به شدت ۶ ریشتر در شرق افغانستان به ویژه ولایت کنر تلفات جانی و مالی هنگفتی به بار آورد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان روز سه شنبه گفت که شمار تلفات زلزله تنها در ولایت کنر به ۱۴۱۱ تن افزایش یافته و تلاشهای نجات و جستجو هنوز هم ادامه دارد.
بیش از ۱۰۰۰ نفر در نتیجه لغزش زمین در سودان کشته شدند
لغزش زمین در منطقۀ شرقی دارفور سودان سبب مرگ تقریباً یک هزار نفر شده است.
گروه شورشی موسوم به "جنبش آزادی سودان" که در منطقه حاکم است، اواخر دیروز گفت که این حادثه روز یکشنبه رخ داده و یک روستا کاملاً زیر خاک شده است.
این گروه از سازمان ملل متحد خواستار کمک به آسیب دیده ها در این منطقۀ دور دست، شده است.
"ضمانتهای امنیتی برای اوکراین" موضوع اصلی بحث زلینسکی با رهبران اروپا خواهد بود
ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین قرار است روز پنجشنبه با رهبران اروپایی در بارۀ ضمانتهای امنیتی برای اوکراین صحبت کند.
میخایلو پودولیاک، یک مشاور زلینسکی، در پیامی روی ایکس، تویتر سابق، امروز نوشت که زلینسکی با رهبران اتحادیۀ اروپا، سرمنشی ناتو و رهبران جرمنی و بریتانیا در پاریس ملاقات خواهد کرد.
او نوشته است که در این نشست در بارۀ ضمانت های امنتیی برای اوکراین و مرزهای شرقی اتحادیۀ اروپا صحبت های جدی خواهد شد.
این در حالیست که ایالات متحدۀ امریکا تلاشهایش برای برقراری صلح در اوکراین را شدت بخشیده است.
ماه گذشته دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، با همتای روسیاش، ولادیمیر پوتین ملاقات کرد تا زمینۀ دیدار مستقیم بین رهبران روسیه و اوکراین را فراهم کند.
هرچند این نشست نتیجۀ آنی نداشت ولی پوتین و ترمپ گفتند که صحبت های آنان ثمر بخش بود.