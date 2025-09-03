ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با ارائه ارقام تازه از تلفات زلزله مرگبار در شرق افغانستان می‌گوید که تا کنون در این رویداد ۱۴۵۷ نفر کشته و ۳۳۹۴ نفر دیگر زخمی شده اند.

مجاهد چهارشنبه ۱۲ سنبله، در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که در این رویداد شمار خانه های که ویران شده اند به ۶۷۸۲ خانه رسیده است.

زلزلۀ به قدرت شش اعشاریه یک درجه ریشتر نیمه شب یکشنبه ولایت های شرقی افغانستان را تکان داد که پس لرزه های شدید هم در پی داشت.

این زلزله بیشتر ولایت کنر افغانستان را متاثر ساخته است.

عملیات نجات و امداد رسانی در ساحات آسیب دیده جریان دارد.

نیروهای کوماندوی حکومت طالبان امروز در مناطق شرقی زلزله زده افغانستان دیسانت شدند تا زخمی های این رویداد مرگبار را از زیر آور بیرون کرده و به جاهای امن منتقل کنند.

خبرگزاری رویترز به نقل از احسان الله احسان، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر خبر داده که ده‌ها نیروی کوماندو صبح وقت امروز در ساحاتی دیسانت شدند که هلیکوپترها در آن ساحات قادر به نشست نیستند.

آقای احسان افزوده که یک کمپ ایجاد شده که در آن کمیته‌های خدماتی و امدادی، اکمالات و کمک‌های اضطراری را هماهنگ می‌کنند.

آسیب دیدگان زلزله به رادیو آزادی گفتند که به سرپناه، آب پاک آشامیدنی، ادویه و غذا بگونه فوری نیاز دارند.