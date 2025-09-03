آنان اما می‌گویند که این فرصت کوتاه برای ‌شان بسنده نیست، زیرا دهه‌ها در پاکستان زندگی، کار و سرمایه‌ گذاری کرده‌اند و در چنین مدت اندک نمی‌توانند همه دارایی‌ها و زندگی ساخته ‌شدهٔ خود را رها کنند و به افغانستان بازگردند.

تمام مردم زیاد پریشان اند. در کمپ افغان‌ها در کراچی پولیس آمده بود، اعلان کرد و ۱۵ روز دیگر وقت داد.

نواز کاکر یکی از دارندگان کارت پی او آر در شهر کراچی پاکستان چهارشنبه ۳ سپتمبر به رادیو آزادی گفت:

«شش، هفت روز می‌شود که در خانه نشستیم، اموال خود را بسته نمودیم، تمام مردم زیاد پریشان اند. در کمپ افغان‌ها در کراچی پولیس آمده بود، اعلان کرد و ۱۵ روز دیگر وقت داد. مردم خیلی نگران اند و کار و بار نمی‌کنند، مال خود را بسته و آمادهٔ بازگشت‌اند.»





ما در این یک ماه و ۱۵ روز چطور برگردیم؟

حمید الله، یک مهاجر دیگر افغان و دارنده این کارت در پشاور نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت: «حالا برای ما ۱۵ روز دیگر مهلت داده است. ما در این یک ماه و ۱۵ روز چطور برگردیم؟ ما این‌جا ۴۰ ۴۵ سال می‌شود که زندگی می‌کنیم، خانه ساختیم، یک روپیه هم که پیدا کردیم بالای کار و بار سرمایه‌ گذاری کردیم. ما هیچگاه افغانستان نرفتیم و حالا در ۱۵ روز چطور آنجا برگردیم؟»

حکومت پاکستان تا حال در مورد تمدید این مهلت ۱۵ روزه برای دارندگان کارت پی او آر چیزی نگفته است.

ضرب‌ الاجل تعیین‌ شده از سوی حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبانهٔ دارندگان کارت‌های مهاجرتی پی او آر به تاریخ ۳۱ اگست به پایان رسید.

حکومت پاکستان پیش از این هشدار داده که تاریخ یادشده تمدید نخواهد شد .

همزمان با این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف روند اخراج این پناهجویان شده است.

ریچارد بنیت سه‌ شنبه ۲ سپتمبر در شبکهٔ ایکس خود نوشته که در پی زلزلهٔ ویرانگر در شرق افغانستان، از پاکستان می‌خواهد که حداقل اخراج برنامه‌ریزی‌ شدهٔ افغان‌ها را متوقف کرده و به جای آن بر حمایت از تلاش‌های بشردوستانه در این منطقه تمرکز کند.

او افزوده است که این اقدام، نشانهٔ یک همسایهٔ دلسوز خواهد بود و در حال حاضر یک اولویت عاجل به شمار می‌رود.

در این حال علی‌ امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپشتونخوا پاکستان نیز روز سه‌شنبه در صحبت با شماری از رسانه‌های داخلی این کشور، ضمن ابراز همدردی با زلزله‌ زدگان ولایت های شرقی افغانستان، گفته که او پیش از این تلاش کرده تا این مهلت به مدت شش ماه تمدید شود تا افغان‌ها بتوانند با آمادگی کامل و عزت به کشورشان بازگردند.

او افزوده که پاکستان کمک‌های لازم دوایی را به زلزله‌زدگان ولایات شرقی افغانستان فرستاده و آماده است تا تیم‌های صحی خود را نیز به منطقه اعزام کند.

در این حال شورای پناهندگان ناروی «ان آرسی» نیز گفته که زلزله یک فاجعه مستقل نیست و این زلزله جوامعی را که از قبل با آواره‌گی، ناامنی غذایی، خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم می‌کردند، تحت تأثیر قرار داده است.

این نهاد در بیانیه‌ای چهارشنبه ۳ سپتمبر گفته که کارکنان آنان در کنار سایر سازمان‌ها در محل حضور دارند و کمک‌های اضطراری ارائه می‌دهند.

همچنان پیش از این کشورهای دیگر از جمله هند، امارات متحدهٔ عربی، بریتانیا و اتحادیهٔ اروپا نیز کمک‌های لازم را با زلزله‌ زدگان اعلام کرده‌اند.

زلزلهٔ ناوقت شب یک‌شنبه ۳۱ اگست با شدت ۶ ریشتر در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، تلفات جانی و مالی سنگینی برجا گذاشت و متضررین هم‌ اکنون بدون سرپناه و در شرایط بحرانی به‌سر می‌برند و به کمک فوری نیاز دارند.

در این زلزله بیش از ۱۴۰۰ تن کشته و بیش از ۳۱۲۴ تن مجروح شده‌اند.