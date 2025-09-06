ترمپ باور دارد که بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد

در پنج سال گذشته، 8,532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شده اند

دونالد ترمپ روز جمعه(5 سپتمبر) به خبرنگاران گفت که او باور دارد که بلاروس تعداد زیادی از 1,400 زندانی را آزاد خواهد کرد و این ممکن است که در آینده نزدیک اتفاق بیافتد. ترمپ در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.

رئیس جمهور ترمپ همچنین گفته که او در 15 اگست فقط چند ساعت قبل از نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در الاسکا با رئیس جمهور بلاروس تیلفونی تماس گرفته است. لوکاشینکو روابط نزدیک با پوتین دارد.

ترمپ در آن زمان در رسانه های اجتماعی، لوکاشینکو را به حیث"رئیس جمهور بسیار محترم" توصیف کرده، نوشته بود که گفتگوی او روی آزادی زندانیان سیاسی متمرکز بود.

به نوشتۀ مرکز خبر رادیو آزادی، برای لوکاشینکو که مدت طولانی توسط غرب به حیث یک دیکتاتور و متحد سرسخت پوتین مورد انتقاد قرار گرفته و منزوی شده بود، فراخوان ترمپ نشان دهنده یک پیشرفت دیپلوماتیک بود.

به گفته والیر کاوالوسکی، رئیس نهاد تبعیدی موسوم به"امور یورو-اتلانتیک" تأکید ترمپ روی زندانیان سیاسی، عمیقاً نمادین بود.

تا زمانیکه سرکوب ها در بلاروس متوقف نشود، همچو یک حرکت، بیشتر یک مانور تاکتیکی خواهد بود تا یک تغییر سیستماتیک

کاوالوسکی به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که ترمپ موضوع بشردوستانۀ آزادی زندانیان سیاسی را در صدر پیام خود قرار داد و این برجسته میسازد که مذاکرات بشردوستانه برای هر دو، مینسک و واشنگتن راحت تر است. زیرا به گفتۀ کاوالوسکی آنها از موضوعات مشکل مانند جیوپولیتیک یا جنگ در اوکراین، اجتناب میکنند.

مارینا کاسینراوا از نهاد "دیسیدنت بی" که از زندانیان سیاسی حمایت می کند، می گوید که تعداد دقیق زندانیان سیاسی در بلاروس مشخص نیست.

اما مرکز حقوق بشر"ویاسنا بلاروس"گفته که تا 6 سپتمبر، این مرکز 1,197 تن را در بلاروس که زندانیان سیاسی محسوب می شوند، ثبت کرده است.

این مرکز همچنین گفته که بیشتر این افراد در ارتباط به حوادثی که در جریان و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ میلادی رخ داد، هدف پیگرد جنایی با انگیزه سیاسی قرار گرفته اند.

ویاسنا گفت که در پنج سال گذشته، 8,532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شده اند که از جمله 7,299 تن آنها محکوم شده اند.

مدافعان حقوق بشر می گویند که رهایی صدها زندانی سیاسی به شدت مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما تاکید می کنند تا زمانیکه سرکوب ها در بلاروس متوقف نشود، همچو یک حرکت، بیشتر یک مانور تاکتیکی خواهد بود تا یک تغییر سیستماتیک.