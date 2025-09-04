رئیس جمهور ترمپ: امریکا برای تقویت حضور نظامی در پولند آماده است

امریکا هیچگاهی در مورد خروج نیروها از پولند فکر نکرده و با تمام قدرت در کنار پولند ایستاده است

این مراسم که شامل پرواز توسط جت های جنگی F-16 امریکایی بود، به یادبود از پیلوت نظامی پولندی که در ماه گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد، برگزار شده یود.

ترمپ در پاسخ به این سوال که آیا او قصد دارد که نیروهای امریکایی را در پولند حفظ کند، پاسخ مثبت داده، روابط میان دو کشور را "خارق العاده" توصیف کرد. او افزود که اگر پولند بخواهد، امریکا نیروهای بیشتری را در آن کشور مستقر خواهد کرد.

پولند یکی از حامیان کلیدی نظامی و سیاسی اوکراین بر ضد روسیه محسوب می شود.

دونالد ترمپ گفت،که "امریکا هیچگاهی در مورد خروج نیروها از پولند فکر نکرده، با تمام قدرت در کنار پولند ایستاده و به پولند کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند."

وارسا از مدت ها به اینسو در تلاش افزایش حضور نظامی ایالات متحدۀ امریکا در پولند بوده است.

ایالات متحدۀ امریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم در جرمنی، ایتالیا، اسپانیا، هالند و سایر کشورهای اروپایی، به خاطر جلوگیری از تهاجم اتحاد شوروی سابق به اروپا، نیروهایش را مستقر کرده است.

نخستین عساکر امریکایی در ماه مارچ سال 2023 میلادی با هدف ایجاد یک حضور دایمی، در پولند مساقر شدند. تخمین می شود که در حال حاضر حدود 8,000 عسکر امریکایی، بطور نوبتی، در پولند مستقر اند.

ترمپ بارها گفته که از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ناامید شده است

کارول نوراسکی رئیس جمهور پولند گفت که برای "نخستین بار در تاریخ"، پولند از میزبانی نیروهای خارجی خوشحال است.

نوراسکی که از هواداران شناخته شدۀ دونالد ترمپ محسوب می شود گفته که آنها در مورد افزایش سطح نیروهای امریکایی در پولند گفتگو کرده اند و آقای ترمپ امنیت پولند را تضمین کرده است.

یک روز قبل از آن، رادوسلا سیکورسکی، وزیر خارجه پولند نیز به خبرنگاران گفته بود که موفقیت روابط خاص این دو رئیس جمهور به معنی افزایش حضور ایالات متحدۀ امریکا در پولند خواهد بود.

ترمپ بارها گفته که از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ناامید شده و تهدید کرده که اگر پوتین جنگ در اوکراین را متوقف نکند، بر مسکو تحریم ها و تعرفه های بیشتر وضع خواهد کرد.

ترمپ در آخرین اظهارات خود، به خبرنگاران گفته که" هیچ پیامی برای رئیس جمهور پوتین ندارد. رئیس جمهور روسیه موقف اورا میداند و او به یک شیوه یا طریقه دیگر تصمیم خواهد گرفت. "