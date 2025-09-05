قصر سفید: ترمپ تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را متوقف کند

وسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو از بابت فروش مواد سوخت از اتحادیۀ اروپا دریافت کرده است

این مقام قصر سفید در مورد تماس تیلفونی روز پنجشنبه( 4 سپتمبر) ترمپ به دنبال تجمع حامیان کیف در پاریس گفت که رهبران اروپایی "رئیس جمهور ترمپ را به جلسه گروه موسوم"ائتلاف اراده" فراخوانده اند.

این مقام گفته که رئیس جمهور ترمپ تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت روسیه را که جنگ را تمویل میکند متوقف کند، زیرا روسیه در یک سال 1.1 میلیارد یورو (1.8 میلیارد دالر) از بابت فروش مواد سوخت از اتحادیۀ اروپا دریافت کرده است.

این مقام افزوده که در این تماس تیلفونی، ترمپ همچنین گفته که رهبران اروپایی باید در زمینۀ تمویل تلاش‌های جنگی روسیه، بر چین فشار اقتصادی وارد کنند.

ترمپ که به دنبال گردهمایی در پاریس با رهبران اروپایی صحبت کرده، شخصاً در مورد این بحث ها چیزی نگفته است.

اروپا از آغاز حملۀ روسیه بر اوکراین در فبروری 2022 میلادی، تلاش کرده تا خود را از اتکاء به روسیه برای تامین انرژی آزاد سازد. کمیسیون اتحادیۀ اروپا قانونی را برای لغو تدریجی واردات نفت و گاز از روسیه تا اول ماه جنوری سال ۲۰۲۸ میلادی پیشنهاد کرده است.

هنگری و سلواکیا، که هر دو توسط رهبران ملی گرای دارای روابط نزدیک با کرملین رهبری می شوند، با وجود تلاش های اتحادیۀ اروپا، به واردات محصولات انرژی از روسیه ادامه داده اند.

۲۶ کشور به استقرار نیروها در اوکراین تعهد کرده اند

این اظهارات قصر سفید بعد از آن صورت گرفت که ایمانویل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که 26 کشور موافقت کرده اند تا در تضمین های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین اشتراک کنند و حمایت ایالات متحدۀ امریکا از این پلان، در روزهای آینده نهایی خواهد شد.

مکرون گفته که ۲۶ کشور به استقرار نیروها به حیث قوای اطمینان دهنده در اوکراین تعهد کرده اند و این نیروها در خط مقدم جنگ مستقر نخواهند شد، بلکه در مناطقی که هنوز در مورد آن تصمیم گرفته نشده، استقرار خواهند یافت.

رئیس جمهور ترمپ که پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین را از اولویت های اصلی حکومت خود قرار داده، خواستار آن شده که اروپا بار بیشتر به خصوص مصارف مالی مرتبط به تهیۀ تسلیحات به اوکراین را بر عهده بگیرد.