اسرائیل به ساکنان غزه دستور ترک منازل داد

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هرگونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده، اعلام کرد که آنها "اهداف مشروع" خواهند بود.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هرگونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده، اعلام کرد که آنها "اهداف مشروع" خواهند بود.

پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادی وستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه( 5 سپتمبر ) گفت که"اگر هر نیروی در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالیکه جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود."

این اظهارات درست چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی، همراه با کانادا، جاپان و استرالیا با نظریۀ اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ملاقات کردند.

رهبران به اصطلاح"ائتلاف اراده" روز پنجشنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود، گفت که ۲۶ کشور به اعزام نیروها "به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا" متعهد شده اند.