هیدر بار: جامعه جهانی نباید در برابر بحران حقوق زنان در افغانستان سکوت کند

هیدر بار، مسئول بخش زنان این سازمان، وضعیت افغانستان را یک آزمون بزرگ برای تامین حقوق زنان در سراسر جهان می‌خواند.

او در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت: "تیم ما در دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق زنان را در سراسر جهان زیر نظر دارد و روی آن کار می‌‌کند. از همین منظر، ما وضعیت افغانستان را دارای اهمیت جهانی بسیار بزرگ می‌بینیم. نگرانی جدی ما این است که اگر جامعه جهانی در برابر بحران افغانستان، که جدی‌ ترین بحران حقوق زنان در جهان است، واکنش نیرومند و هدفمند نشان ندهد، این امر به تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد انجامید. متأسفانه فکر می‌‌کنم همین روندی است که ما شاهدش هستیم."

او افزود که شناسایی «آپارتاید جنسیتی» به حیث یک جنایت بین ‌المللی در قوانین جهانی کار آسانی نخواهد بود، اما رهبری جنبش زنان افغان در این بخش توانسته است این تلاش ها را تسریع کند.

در همین حال، شماری از زنان و دختران افغان می‌‌گویند که اگر جامعهٔ جهانی در مقابل وضعیت آنان بی ‌تفاوت باقی بماند، آینده زنان و دختران افغان کاملاً از بین خواهد رفت.

یکی از این دختران که به دلیل محدودیت های طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت: "با گذشت هر روز احساس می‌‌کنم که دختران افغان بیشتر به فراموشی سپرده می‌شوند. جامعه جهانی در برابر وضعیت فعلی ما دختران افغان کاملا سکوت کرده، و این بی تفاوتی، سکوت و عدم اقدام جامعه جهانی بر ما پیامد‌های بسیار سنگینی داشته چون ما به همدلی و حمایت واقعی نیاز داریم، نه فقط سخنرانی و وعده ها، و اگر دنیا و جامعه جهانی به همین شکل در مقابل ما بی تفاوت بماند ما نه تنها امروز خود را از دست می دهیم بلکه آینده ما کاملا از بین خواهد رفت."

فعالان حقوق زنان، نیز از جامعه جهانی می‌‌خواهند تا بر حکومت طالبان فشار وارد کند و از زنان و دختران افغان حمایت واقعی انجام دهند.

پریسا مبارز یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی افزود که این حمایت ها نه تنها از فروپاشی کامل حقوق زنان در افغانستان جلوگیری می‌کند؛ بلکه مانع تبدیل شدن این بحران به یک الگوی خطرناک جهانی خواهد شد.

"(جامعه جهانی ) باید در زمینه حمایت جنبش های زنان افغان، ایجاد مسیرهای امن برای پناهجویان، و فشار دیپلوماتیک و هدفمند برای تضمین حقوق اساسی زنان افغان اقدام کنند."

این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر به تاریخ ۲ سپتمبر با نشر بیانیه‌‌ای نیز، با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان، گفته است که واکنش ناکافی جامعهٔ جهانی خطرات بزرگی را متوجه حقوق زنان و دختران در سراسر جهان می‌‌سازد .

به گفته این سازمان این مسئله به گروه‌ های مسلح و دولت ‌های دیگر پیام می‌دهد که حملات گسترده بر حقوق زنان با مقاومت اندکی از سوی جامعهٔ جهانی مواجه خواهد شد.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، همچنان هشدار داده بود که ناکامی جامعهٔ جهانی در پاسخگو ساختن طالبان، آنان را جسورتر کرده است.

پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، این گروه محدودیت ‌های گسترده‌ای را بر زندگی اجتماعی، کاری و آموزشی زنان و دختران وضع کرده است. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساختند، دروازهٔ پوهنتون ها را به روی دختران بستند و کار زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیردولتی را نیز محدود کردند.

جامعهٔ جهانی بارها از طالبان خواسته است تا این محدودیت‌ها را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری احترام بگذارند. با آن هم طالبان همواره ادعا کرده‌ اند که حقوق تمامی اتباع، به شمول زنان و دختران، در چهارچوب شریعت اسلامی تأمین است؛ ادعایی که برای جامعهٔ جهانی قابل قبول نیست.

با این حال، در چهار سال گذشته به جز روسیه هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت، جامعهٔ جهانی اقداماتی همچون وضع تحریم ‌ها بر سفر مقامات طالبان، صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضی ‌القضات آنان از سوی محکمهٔ بین ‌المللی جزایی، انتشار اعلامیه ‌ها و اعمال فشارهای سیاسی را برای محدود ساختن طالبان روی دست گرفته است.