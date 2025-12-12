او که از یک سال بدینسو تصویریسازی ادبیات داستانی پشتو را از طریق هوش مصنوعی آغاز کرده، تا کنون ده قصه برای کودکان را بهصورت انیمیشن تهیه کردهاست.
کریمه در مورد دلیل آغاز این کارش به رادیو آزادی گفت:
"وقتی کودکان خودم بزرگ میشدند، میخواستم برایشان کارتون پشتو باشد، اما هیچ کارتونى وجود نداشت، یا به زبان انگلیسی بود یا فلمهای جاپانی و کوریايی. پس ساختن کارتون بسیار مهم است."
بهگفتهٔ او، این قصههایی که انیمیشن شدهاند، بخشی از آنها حکایات فولکلور مردم و بخشی از نویسندهگان معاصر است.
قابل یادآوریست که شمار دیگری از افراد نیز برای کودکان چنین انیمیشنهایی ساخته اند.
کریمه نعیمی که مادر سه کودک و اصلاً از ولایت کندهار است، اکنون در لندن زندهگی میکند، اما در سال ۲۰۰۰ از افغانستان بیرون شده و حدود هفت سال در هالند نیز اقامت داشته و در آنجا در بخش تکنالوژی معلوماتی یا «آیتی» آموزش دیده و کار کردهاست.
کریمه مدت طولانی در رادیو و تلویزیون نیز فعالیت کردهاست.
او تازه با استفاده از (ایآی) ساخت یک درامه به نام «اعتدال» را نیز آغاز کرده که یک بخش آن تکمیل شدهاست.
این درامه که نوشتهٔ ایمل پسرلی، از نویسندهگان زبان پشتو است، تصویرسازی، تهیه کنندهگی و کارگردانیاش را کریمه نعیمی به دوش دارد.
کریمه دربارهٔ این درامه میگوید:
"بیشتر چیزهایی که میخواستم، بهدست آوردم. تنها یک ماه پیش که روی این کار مصروف بودم، نمیتوانستم از زوایای مختلف به کمره دستور بدهم، اما در چند روز اخیر تجربههایی کردم و حالا اگر این درامه را دوباره بسازم، میتوانم تصاویر را از زوایای بیشتر ایجاد کنم."
کریمه میگوید در بخش صداهای پشتو در سیستمهای «ایآی» هنوز مشکلات وجود دارد، اما بهگفتهٔ او، این بخش با سرعت در حال تغییر و پیشرفت است.
درامه در بخش ادبیات داستانی پشتو، از دیدگاه برخی از پیشکسوتان هنر تمثیلی افغانستان، در
قالب تصویری بسیار کم کار شدهاست، هرچند در بخش درامههای رادیویی کارهایی صورت گرفته است.
بانو نعیمی میافزاید نویسندهٔ این درامه به او گفته که این برنامه ادامه خواهد داشت و هر بخش آن موضوع متفاوتی را در بر خواهد گرفت.
کریمه نعیمی که مسئول یک پرودکشن است و یک چینل یوتیوب نیز دارد، میگوید اکنون با استفاده از هوش مصنوعی از تولیداتش پول بهدست میآورد، زیرا برخی شرکتها پروژهها را به او میدهند و او در بدل پول برایشان کار میکند: "چینل یوتیوبی که ساختهام، رایگان است، اما پروژههایی از طرف شرکتهای مختلف برایم میآید که در بدل پول برایشان انجام میدهم."
بانو کریمه در حالی با استفاده از هوش مصنوعی عاید بدست میآورد که در افغانستان بسیاری از زنان به سبب محدودیتهای طالبان خانهنشین شدهاند، شماری از آنان سرپرست خانوادههایشان نیز هستند و بیکار شدن برایشان مشکلات بزرگ اقتصادی ایجاد کردهاست.
از بانو نعیمی پرسیدیم که آیا آن زنان نیز میتوانند این کار را انجام دهند؟ اگر بلی، چگونه و با کدام امکانات؟ او به رادیو آزادی چنین گفت:
"مربوط گوگل است. هر قدر تصاویر لازم باشد با کیفیت خوب تولید میکند، مثل دیگر سیستمها. این سیستم «ایآی» است و رایگان است. من چند سال است از همین سیستم استفاده میکنم. زنان میتوانند از همین سیستمها استفاده کنند، چه برای ساخت اعلانهای خوب، درامه یا در حسابهای تیکتاک از آن استفاده کند."
اما بانو کریمه میگوید برای این کار داشتن موبایل هوشمند، بلدیت با زبان انگلیسی و داشتن انترنت با کیفیت ضروری است.
«ایآی» یا هوش مصنوعی، آن فناوری است که به کمپیوترها و ماشینها توانایی فکر کردن مانند انسان، یادگیری، تصمیمگیری و حل مشکلات را میدهد.
با «ایآی» فعالیتهای مختلفی انجام داده میشود.
رادیو آزادی چند روز پیش گزارشی نیز از فعالیتهای جوانی به نام «عمر اندیش» نشر کرده بود که چند آهنگ را با استفاده از هوش مصنوعی ساخته بود.