واکنش ها به تصمیم حکومت فدرال جرمنی در مورد جلوگیری از ورود مهاجران افغان به این کشور

شماری از افغانهایی که از سالها بدینسو در پاکستان انتظار انتقال به جرمنی را میکشند، میگویند این تصمیم آنان را مایوس و ناامید کرده است.
یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به گفتهٔ خودش از نزدیک به دو سال بدینسو منتظر انتقال به جرمنی است و به تازگی ایمیل رد درخواست پذیرش را از سوی این کشور دریافت کرده، روز جمعه ۲۱ قوس به رادیو آزادی گفت:
دولت جرمنی برای ما پذیرش داد، اما همه این موضوعات را نادیده گرفته و در آخرین پیام بدون هیچ دلیل مشخصی، از پذیرش ما صرف نظر کرده
این باعث نگرانی ما شده چون ما دوباره به افغانستان رفته نمی توانیم و ازینجا نمی توانیم به یک کشور ثالث دیگر سفر کنیم."
یکی دیگر از مهاجرانی افغان در پاکستان که او نیز وعدهٔ پذیرش از سوی جرمنی را دریافت کرده و نخواست نامش گرفته شود، گفت:
"مثل سایر هموطنان خود، علاوه بر زحمات و مشقاتی که در پاکستان تحمل کردیم، اکنون با خبرهای مایوسکننده، نگرانکننده و تشویشبرانگیز از جرمنی روبهرو شدهایم. طبعاً این پرسشبرانگیز است که اگر قصد انتقال مهاجران را نداشتید یا پلان داشتید که آنها را نپذیرید، پس چرا از افغانستان آنان را فراخواندید و روزهای سخت بازداشت در خانههای حاجیکمپ را بر آنان تحمیل کردید؟ و اکنون که فراخواندهاید، چرا به وعدهٔ خود وفا نمیکنید؟"
این تصمیم حکومت فدرال جرمنی نهتنها واکنش پناهجویان افغان را برانگیخته است، بلکه در داخل جرمنی نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
خبرگزاری دویچهوله روز جمعه ۲۱ قوس گزارش داده است که لارس کاستلوتچی، کمیشنر حقوق بشر حکومت فدرال جرمنی، با انتقاد از این تصمیم گفته است «ناشایسته» است که بر شانههای گروه کوچکی از انسانها «یک مناظرهٔ مهاجرتی با انگیزههای ایدئولوژیک» بهراه انداخته شود.
بهنوشتهٔ گزارش، او با اشاره به اینکه این افغانها بهویژه زنان و کودکان به دلیل تعقیب و سرکوب نمیتوانند به افغانستان بازگردند، افزوده است: "کمترین کار و رفتار شایسته که میتوانیم برای این انسانها انجام دهیم این است که آنان را در جرمنی بپذیریم."
دویچه وله همچنان به نقل از شاهینا گامبیر، سیاستمدار حزب سبزها در امور داخلی جرمنی، نوشته است که این عدم پذیرش «مایهٔ شرمساری» است؛ زیرا جرمنی سالها پیش به این افراد وعده داده بود که آنان را میپذیرد و از خشونت طالبان محافظت میکند.
او افزود که اعلام چنین تصمیمی دقیقاً در روز جهانی حقوق بشر، «ریاکارانه» است.
براساس گزارش دویچهوله، وزارت داخلهٔ فدرال روز چهارشنبه ۱۰ دسامبر تصمیمی بنیادی گرفته است که بر مبنای آن، برای پذیرش زنان و مردانی که در دورهٔ انتظار قرار دارند یا نامشان در فهرست حقوق بشر شامل است، دیگر هیچ تمایل سیاسی وجود ندارد.
براساس اعلام وزارت داخلهٔ جرمنی، حدود ۶۴۰ تن ازین مهاجران افغان وعدهٔ پذیرش دریافت کرده بودند
دویچهوله میافزاید که این افراد شامل کارمندان محلی پیشین ارتش و نهادهای جرمنی و همچنین کسانیاند که به دلیل فعالیتهایشان برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک در افغانستان، اکنون با تهدید و تعقیب طالبان روبهرو هستند.
پیش از این، به تاریخ ۹ دسامبر، بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی از جمله عفو بینالملل، سازمان نجات کودکان، دیدهبان حقوق بشر و گروههای کلیسا از حکومت جرمنی خواسته بودند که حدود ۱۸۰۰ افغان را پیش از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور منتقل کند.
این نهادها تأکید کرده بودند که این افراد باید در هفتههای آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مصون بمانند.
با وجود توقف رسمی برنامهٔ انتقال مهاجران افغان در ماه می، هنوز حدود ۳۳۰ تن پس از پیروزی در محکمه توانستهاند ویزهٔ ورود به جرمنی را دریافت کرده و به این کشور منتقل شوند.