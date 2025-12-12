برنامۀ «کارت طلایی ترمپ» برای دریافت اقامت دایمی در امریکا رسماً آغاز شد

یوسف رجی، وزیر امور خارجۀ لبنان، دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خودرا برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده، گفته، اما این به معنی رد گفت‌وگو ها نیست.

براساس اعلامیهٔ وزارت امور خارجۀ لبنان که روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامۀ همتای ایرانی خود گفته که فعلاً دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفت‌وگوها با ایران در کشور ثالث و بی‌طرف، بر اساس پرهیز از هرگونه مداخله در امور داخلی، صورت بگیرد.

در هفتهٔ گذشته، عباس عراقچی وزیر امور خارجۀ ایران با ارسال نامه‌ای رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آیندهٔ نزدیک برای گفت‌وگو در مورد روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند.

در ماه‌های اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزب‌الله لبنان و خلع‌سلاح این گروه شبه‌نظامی پرتنش بوده است.

حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که امریکا، آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخۀ سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.