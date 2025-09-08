گزارش تازه کمیشنری حقوق بشر درباره افغانستان روی میز شورای حقوق بشر

سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو گفته که، این نشست روز دوشنبه ۸ سپتمبر آغاز شد و تا ۸ اکتوبر ادامه می‌یابد.

این سفارت روز یکشنبه ۷ سپتمبر در صفحه ایکس «توییتر سابق» خود در اعلامیه‌ای افزوده که در نخستین روز شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تازه‌ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر درباره افغانستان در این نشست ارائه خواهد شد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این در اعلامیه‌ای گفته که در بخش دوم اجندای شصتمین نشست این شورا از طریق ارائه گزارش شفاهی گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان و گزارش دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر در این مورد گفتگو خواهد شد.

انتقاد از سیاست «سرکوب» زنان

این نشست در حالی برگزار می‌شود که پیش از این شمار زیادی از اداره‌های سازمان ملل متحد به شمول دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما»، ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، دیده‌بان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند.

روز یکشنبه ۷ سپتمبر دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که عدم واکنش نیرومند و هدفمند جامعه جهانی در برابر بحران حقوق زنان در افغانستان باعث تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد شد.

هیدر بار مسئول بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی وضعیت افغانستان را یک آزمون بزرگ برای تأمین حقوق زنان در سراسر جهان خواند.

نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز هشدار داده است که بزرگ‌ترین و جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان، در این کشور در حال عادی شدن است.

سوزان فرگوسن، روز جمعه ۱۵ اگست در یک بیانیه ویدیویی به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته که در چهار سال گذشته ده‌ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان در افغانستان را به شدت محدود کرده است.

انتظار زنان از نشست چیست؟

تقاضا دارم که وضعیت زنان را در اولویت بحث‌های حقوق بشری قرار دهد.

در این حال شماری از زنان و دختران افغان نسبت به برگزاری شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوش‌بین هستند و انتظار دارند تا موضوع زنان و دختران افغان بیشتر مورد توجه قرار داده شود.

انیتا هادی باشنده ولایت بدخشان در مورد به رادیو آزادی گفت: «من از این نشست تقاضا دارم که وضعیت زنان را در اولویت بحث‌های حقوق بشری قرار دهد و بر گروه‌هایی که حقوق زنان را محدود کرده‌اند، فشار وارد شود تا حقوق اساسی ما را برگردانند، برای ایجاد زمینه‌های آموزش، توانمندسازی و حمایت از زنان برنامه‌های مؤثر و دوام‌دار راه‌اندازی شود.»

انتظار من از سازمان ملل این است که فشارها را بالای حکومت طالبان بیشتر سازد

زینت باشنده شهر کابل و دانشجوی محروم از تحصیل نیز خواست مشابهی دارد.

«من منحیث یک دختر افغان بسیار خوشحال می‌شوم وقتی می‌بینم این‌گونه نشست‌ها برگزار می‌شوند، انتظار من از سازمان ملل این است که فشارها را بالای حکومت طالبان بیشتر سازد، تا آنها تمام حقوق زنان و دختران افغان را برایشان بدهند.»

در این حال شماری از فعالان حقوق زن نیز برگزاری این نشست را که در مورد حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در کشورهای جهان از جمله افغانستان برگزار شده است مهم می‌دانند.

رقیه ساعی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:

«این نشست برای تغییر سرنوشت زنان و دختران افغان بسیار مهم است، اما در صورتی که وضعیت زنان و دختران افغانستان به صورت جدی پیگیری شود و طالبان که زنان را به‌طور سیستماتیک از اجتماع و جامعه حذف کرده و از اساسی‌ترین حقوق‌شان که همانا تعلیم و تحصیل و یک زندگی آزاد است محروم کرده‌اند باید پاسخگو قرار داده شوند.»

پیش از این نیز نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو گفته که برخلاف ادعای مقامات طالبان مبنی بر پیشرفت‌های «قابل ملاحظه»، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و شاهدان عینی، تصویر کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد.

در چهارمین گزارش دوره‌ای که این نمایندگی در ماه جون به کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) ارائه کرد، گفته که تسلط طالبان بر افغانستان یک عقب‌گرد جدی در حقوق زنان بوده و وضعیت کنونی نشان‌دهنده نقض بی‌سابقه حقوق زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است.

حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان را در چوکات «شریعت اسلامی» تأمین کرده‌اند، اما این ادعا برای جامعه جهانی و فعالان حقوق زن قابل پذیرش نیست.

طالبان در چهار سال گذشته محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلفی را بر زنان در بخش‌های مختلف به شمول آموزش و کار آنان وضع کرده است که با واکنش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده است.