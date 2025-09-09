افغانستان
صدها خانواده در شرق افغانستان بر اثر زلزله آواره شدند
زلزلههای مکرر در شرق افغانستان ۷۸۳ خانواده را به مناطق شالت و زیریبابای ولسوالی نورگل آواره کرده است.
سازمان بینالمللی مهاجرت دوشنبه هفدهم سنبله گفت که زنان، کودکان و دختران در این مناطق به دلیل شرایط ناامن و محدودیت خدمات در معرض خطرات حفاظتی جدی قرار دارند.
سازمانهای بشردوستانه هشدار میدهند که کمپها فاقد امکانات اولیه، غذا، آب، سرپناه و تشناب هستند و پسلرزهها و ریزش سنگها جادهها را مسدود کرده و حرکت ساکنان و داوطلبان نیز عملیات کمکرسانی را مختل میکند.
زلزلهٔ ۳۱ اگست و پسلرزهٔ ۴ سپتمبر تاکنون بیش از ۲۲۰۰ کشته، ۳۶۴۰ زخمی و ۶۷۸۲ خانهٔ تخریبشده بر جای گذاشته است.
ولسوالیهای نورگل و چوکی کنر، دره نور ننگرهار و بخشهایی از لغمان بیشترین آسیب را دیدهاند.
ارزیابیهای میدانی سازمان بینالمللی مهاجرت، برنامهٔ جهانی غذا و دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل، تخریب گسترده، آسیب به سیستمهای آبیاری و افزایش خطر سیل را تأیید کردهاند.
با نزدیک شدن زمستان، هزاران خانواده بدون سرپناه امن باقی ماندهاند و سازمانها در حال آمادهسازی درخواست کمک فوری و بازسازی میانمدت هستند.
جام آسیایی کریکت با دیدار افغانستان و هانگکانگ در امارات آغاز میشود
رقابتهای جام آسیایی کریکت امروز سهشنبه با دیدار افغانستان و هانگکانگ آغاز میشود.
این بازی ساعت ۷ شام در ورزشگاه شیخ زاید امارات برگزار خواهد شد.
تیم ملی کریکت افغانستان در گروه B با تیمهای هانگکانگ، بنگلادش و سریلانکا رقابت میکند.
در گروه A نیز تیمهای ملی هند، پاکستان، امارات متحدهٔ عربی و عمان حضور دارند.
افغانستان پیش از این بازیها در تورنمنت سهجانبه به میزبانی امارات با پاکستان و تیم میزبان رقابت کرد و به مقام دوم دست یافت.
سازمان جهانی صحت: محموله تازه ۳۵ تُنی کمکهای طبی برای زلزلهزدگان کنر به کابل رسید
سازمان جهانی صحت (WHO) اعلام کرده است که یک محمولهٔ تازه از کمکهای طبی این سازمان برای حمایت از زلزلهزدگان کنر به کابل رسیده است.
در این بسته ۳۵ تُن تجهیزات نجاتبخش طبی شامل است.
WHO دوشنبه شب در خبرنامهای گفت که با این محموله، مجموع کمکهای فوری طبی آنان به زلزلهزدگان به حدود ۸۰ تُن رسیده است.
این کمکها از گدام این سازمان در دبی به افغانستان منتقل شده و شامل کیتهای جراحی، بستههای کمکهای اولیه، مواد درمانی برای بیماریهای غیر ساری و دارو است.
بر اساس اعلام مقامهای طالبان، زلزلهٔ ۳۱ اگست در کنر بیش از ۲۲۰۰ کشته و بیش از ۳۶۰۰ زخمی برجای گذاشت.
ادارهٔ هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل (OCHA) روز دوشنبه گفت شمار مجموع آسیبدیدگان به ۸۴ هزار نفر میرسد.
تاجیکستان بیش از ۳ هزار تُن کمک بشری به زلزلهزدگان کنر ارسال کرد
تاجیکستان بیش از سه هزار تُن کمک بشری به زلزلهزدگان کنر فرستاده است.
بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است، که کاروان حامل آرد، روغن، بوره، کمپل، خیمه و دیگر مواد اولیه، امروز راهی افغانستان شد.
پیش از این کشورهای دیگر بشمول چین، قطر و هند مواد اولیه و کشورهایی چون بریتانیا، کوریای جنوبی و استرالیا کمکهای نقدی به زلزلهزدگان فرستادهاند.
زلزلهزدگان میگویند که کمکهای ابتدایی به دستشان رسیده، اما این کمکها موقتی است و برای حمایت پایدار باید دوباره سرپناه و امکانات زندگی برای آنان فراهم شود.
برنامه توسعهای ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت کوتاهمدت و درازمدت از زلزلهزدگان، به حدود ۸ میلیون دالر نیاز است.
فایق: طالبان به "بازداشت، شکنجه و کشتار" نظامیان پیشین ادامه میدهد
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از ادامۀ به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد شدید کرده است.
فایق، دوشنبه ۸ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که گزارش های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که این نشاندهندۀ جنایت علیه بشریت است و عاملان آن باید پاسخگو شوند.
او گزارش روزگذشته شبکه خبری بی بی سی را هم منتشر کرده که براساس آن دو منبع معتبر به این رسانه گفته اند که "استخبارات" طالبان دو فرمانده ارشد حکومت پیشین را پس از بازگشت به افغانستان بازداشت کرده است.
براساس این گزارش، فرید سیدخیلی، فرمانده لوای سوم قول اردوی پامیر ۲۱۷ بغلان در حکومت پیشین روز جمعه در خانهاش در حوزه یازدهم کابل و پرویز سیدخیلی، فرمانده کندک پیاده این لوا، پنجشنبه در حوزه چهارم کابل در حالی که راهی شفاخانه بود، بازداشت شدند.
فرید سیدخیلی اخیراً از ایران و پرویز سیدخیلی اخیراً از پاکستان اخراج و به افغانستان برگشته بودند.
حکومت طالبان هنوز در مورد تایید یا رد این خبر چیزی نگفته است.
شارژدافیر ایالات متحده: فرمان جدید ترمپ اقدامی بیسابقه برای محافظت از شهروندان امریکا است
دان برون، شارژدافیر ایالات متحده برای افغانستان میگوید که فرمان جدید دونالد ترمپ، رئیس جمهور این کشور، یک اقدامی بیسابقه برای حفاظت از شهروندان امریکایی در برابر بازداشتهای "بیدلیل" در خارج از این کشور است.
او یکشنبه ۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق در پیامی هشدار داد که چنین بازداشتها عواقب شدید در پی خواهد داشت.
او بدون نام بردن از طالبان نوشت که این فرمان پیام روشن را میرساند و آن این که اگر تلاش کنید از یک شهروند امریکایی به عنوان ابزار چانهزنی استفاده کند با عواقب شدیدی روبه رو خواهید شد.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز جمعه فرمان اجرایی جدید را امضا کرد که به وزارت خارجه اجازه میدهد که کشورهای را که شهروندان این کشور را بطور ناعادلانه بازداشت میکنند در فهرست سیاه قرار دهد و مجازات سنگین را برای آنها در نظر بگیرد.
پیش از این، اداره رئیس جمهور ترمپ خواستار رهایی محمود شاه حبیبی، شهروند افغان تبار امریکایی از بند طالبان شد.
حکومت طالبان اما بازداشت آقای حبیبی را که در زمان جمهوری مخلوع رئیس اداره هوانوردی افغانستان بود، رد کرده و گفته است که از محل حضور او اطلاعی ندارد.
اداره ترمپ برای یافتن حبیبی پنج میلیون دالر امریکایی جایزه هم تعیین کرده است.
افغانستان و پاکستان امروز در مسابقۀ فاینل کریکت به میدان میروند
افغانستان امروز در مرحله نهایی رقابتهای سهجانبه کریکت بیست اووره با پاکستان به میدان میرود.
این مسابقه ساعت ۷:۳۰ عصر به وقت کابل در ورزشگاه کریکت شارجه آغاز خواهد شد.
افغانستان روز جمعه گذشته در آخرین بازی مرحله گروهی این رقابتها، امارات متحده عربی را شکست داد و به مرحله نهایی در برابر پاکستان راه یافت.
در آن مسابقه، ابراهیم زدران کاپیتان بود، زیرا راشد خان (کاپیتان اصلی)، محمد نبی، فضلالحق فاروکی، مجیبالرحمن و صدیقالله آتل حضور نداشتند و به جای آنها چند بازیکن تازه به میدان آمدند.
با این حال انتظار میرود که در بازی امروز کاپیتان اصلی و سایر بازیکنان برجسته تیم افغانستان حضور داشته باشند.
پیشبینی بالا رفتن سطح آب و احتمال سیلاب
پیش بینی شده است که امروز و فردا در برخی مناطق حوزههای رودخانهای افغانستان سطح آب بالا خواهد رفت و احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.
اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در بیانیهای گفته است که از ۱۶ تا ۱۷ سنبله، بهدلیل بارندگی در ولایتهای خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، کنر و نورستان خطر جاری شدن سیلاب و بالا رفتن سطح آب وجود دارد.
در بیانیه از ساکنان مناطق مرتفع خواسته شده است که نسبت به این تهدید آگاه باشند.
برنامۀ جهانی غذا: برای ادامۀ کمکها به زلزله زدگان به حمایت عاجل نیاز است
برنامۀ جهانی غذا، دبلیو اف پی میگوید که هرچند برای رساندن کمک های غذایی اضطراری به زلزله زدگان در شرق افغانستان در محل حضور دارد، منابع به سرعت روبه تمام شدن است.
این اداره شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که برای ادامۀ کمکها به حمایت عاجل ضرورت دارد.
حکومت طالبان تایید کرده است که در نتیجۀ زلزلۀ حدود یک هفته پیش در شرق افغانستان، بیش از ۲۲۰۰ جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند.
به گفتۀ دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا بیش از ۱۲ هزار تن آواره شدهاند.
