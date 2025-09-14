لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۲۳ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۴:۰۷

جهان

جام بیست‌اووره آسیا؛ امروز رویارویی حساس پاکستان و هند در دبی

در مسابقات جام بیست‌اووره آسیا، امروز تیم‌های پاکستان و هند با هم رقابت می‌کنند.

این بازی به وقت کابل ساعت هفت شام در دبی آغاز می‌شود.

در بازی دیروز، تیم سریلانکا با شش ویکت تیم بنگلادیش را شکست داد.

تیم افغانستان که در گروه «بی» با تیم‌های بنگلادیش، سریلانکا و هانگ‌کانگ هم‌گروه است، روز سه‌شنبه در برابر بنگلادیش بازی خواهد کرد.

افغانستان نخستین بازی خود را در این جام در برابر هانگ‌کانگ با تفاوت ۹۴ دوش پیروز شده است.

در گروه «ای»، تیم‌های هند، پاکستان، عمان و کشور میزبان، امارات متحده عربی، رقابت می‌کنند.

قرار است بازی نهایی جام آسیا در تاریخ ۲۸ سپتمبر برگزار شود.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

شرکت‌های مالی امریکا ۱.۷ میلیارد دالر در بریتانیا سرمایه‌گذاری می‌کنند

شرکت‌های مالی ایالات متحده اعلام کرده‌اند که به ارزش ۱.۲۵ میلیارد پوند معادل ۱.۷ میلیارد دالر در بریتانیا سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

این اعلام پیش از سفر دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به بریتانیا صورت گرفته است. سفر دو روزه‌ ترمپ چهارشنبه‌ آینده آغاز می‌شود.

شرکت‌های مختلف از جمله‌ سیتی گروپ، اس‌&‌پی گلوبل، پی‌پال و بانک آف امریکا و بلک‌راک از آمادگی برای سرمایه‌گذاری تازه در بریتانیا خبر داده‌اند.

همچنان گزارش شده است که غول‌های تخنیکی اوپن‌ای‌آی و ان‌ویدیا می‌خواهند در جریان این سفر، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش میلیاردها دالر در مراکز اطلاعات بریتانیا اعلان کنند.

وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا گفته است که این سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات مالی، زمینه‌ مبادلات تجاری به ارزش حدود ۲۰ میلیارد پوند میان دو کشور را فراهم می‌کند که به گفته‌اش حدود ۸ میلیارد پوند به بریتانیا و ۱۲ میلیارد پوند به ایالات متحده می‌رود.

پیتر کایل، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: «این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده‌ استحکام و دوام "دهلیز طلایی" ما با یکی از نزدیک‌ترین شرکای تجاری‌ ماست، پیش از سفر رسمی رئیس‌جمهور ایالات متحده.»

ادامه خبر ...

جت‌های رومانیا برای مقابله با طیاره بی‌سرنشین روسیه به پرواز درآمدند

طیاره بی‌سرنشین روسیه (عکس آرشیف)
طیاره بی‌سرنشین روسیه (عکس آرشیف)

وزارت دفاع رومانیا گفت که جت‌های جنگی این کشور دیروز پس از آن به پرواز درآمدند که یک طیاره‌ بی‌سرنشین روسیه هنگام حمله بر اوکراین وارد قلمرو رومانیا شد.

یونوت موستیانو، وزیر دفاع رومانیا، دیروز گفت که طیاره‌های F-16 این کشور بسیار نزدیک بودند که طیاره‌ بی‌سرنشین روسیه را که در ارتفاع پایین پرواز می‌کرد، نابود کنند، اما این طیاره مسیر خود را تغییر داد و به‌سوی اوکراین برگشت.

در شهر لوبلین در شرق پولند نیز دیروز به دلیل ورود یک طیاره‌ بی‌سرنشین روسیه به حریم هوایی این کشور هشدار داده شد.

سه روز پیش، پولند با کمک ناتو یک طیاره‌ بی‌سرنشین روسیه را در حریم هوایی خود سرنگون کرد.

ادامه خبر ...

۱۹ سرباز پاکستان کشته شدند

پاکستان - نیروهای اردو (عکس آرشیف)
پاکستان - نیروهای اردو (عکس آرشیف)

اردوی پاکستان تایید کرده است که ۱۹ سرباز این کشور روز شنبه در حملات مسلحانه در نزدیکی خط دیورند کشته شده‌اند.

اردو دیروز در اعلامیه‌ای گفت که حمله‌ اول در منطقه‌ بدر در وزیرستان جنوبی زمانی رخ داد که افراد مسلح بر کاروان وسایط نظامی پاکستان حمله کردند.

در اعلامیه آمده است که در این درگیری ۱۲ سرباز و ۱۳ فرد مسلح کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفت.

اردوی پاکستان در اعلامیه‌ جداگانه‌ گفته که در درگیری دیگر در ساحه‌ کوز دیر ۷ سرباز و ۱۰ فرد مسلح کشته شدند.

بر اساس بیانیه، این درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی یک پناهگاه افراد مسلح را کشف کردند.

پاکستان ادعا می‌کند که پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارد، اما طالبان افغان بارها این ادعا را رد کرده و گفته‌اند که پاکستان نباید مسئولیت «ناکامی‌های» خود را به دوش افغانستان بیندازد.

ادامه خبر ...

اردوی اسرائیل: با تشدید حملات، بیش از ۲۵۰ هزار نفر شهر غزه را ترک کرده‌اند

غزه، آرشیف
غزه، آرشیف

اردوی اسرائیل می‌گوید که بیش از ۲۵۰ هزار نفر در چند هفته گذشته از شهر غزه فرار کرده و به سایر نقاط این نوار پناه برده اند.

اویخای ادرعی سخنگوی غربی زبان اردوی اسرائیل امروز ۱۳ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که براساس تخمین اردو، یک چهارم جمعیت یک میلیونی شهر غزه برای امنیت جان هایشان خانه های خود را ترک کرده اند.

خروج خانواده های فلسطینی از نوار غزه پس از تشدید عملیات نظامی اردوی اسرائیل آغاز شد.

این درحالیست که خبرگزاری اسوشیتدپرس، امروز به نقل از کارمندان صحی گزارش داد که در نتیجه یک سلسله حملات هوایی اسرائیل حداقل ۳۲ نفر در سراسر نوار غزه کشته شدند.

اسرائیل پیش از این، از فلسطینی‌ها خواست که چندین منطقه در نوار غزه را بخاطر تشدید حملات هوایی تخلیه کنند.

ادامه خبر ...

کشته شدن دست‌کم ۱۲ نیروی پاکستانی در کمین جنگجویان مسلح در وزیرستان جنوبی

نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی وانه مرکز وزیرستان جنوبی
نیروهای پاکستانی در منطقه قبایلی وانه مرکز وزیرستان جنوبی

مقام های ایالتی خیبرپختونخوای پاکستان می‌گویند که دست‌کم ۱۲ تن از نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه ۱۲ سپتمبر در نتیجه کمین طالبان پاکستانی کشته شدند.

این مقامات به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته اند که جنگجویان TTP ناوقت روزگذشته بر کاروان نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی حمله کردند.

به گفتۀ این مقامات، در نتیجه درگیری مسلحانه که رخ داد، دست‌کم 12 نیروی امنیتی کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شدند.

یک مقام محلی هم با تایید کشته شدن نیروهای امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهاجمان، سلاح و مهمات نیروهای امنیتی را با خود برده اند.

تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را در صفحات اجتماعی خود به دوش گرفته است.

این مرگبارترین حمله در چند ماه گذشته در ایالت خیبرپختونخوا است، جایی که تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های شبه نظامی در آنجا فعالیت می‌کنند.

ادامه خبر ...

نظرسنجی: بسیاری از آلمانی‌ها برای مخارج روزانه پول قرض می‌گیرند

بنا بر یک نظرسنجی سراسری به سفارش بانک بارکلیز، بسیاری از آلمانی‌ها برای تأمین هزینه‌های روزمره مانند مواد غذایی به قرض روی آورده‌اند.

بیش از نیمی از بزرگسالان زیر ۵۰ سال طی دو سال گذشته پولی قرض گرفته‌اند؛ عمدتاً از اعضای خانواده (۴۴ درصد) یا از بانک‌ها (۴۰ درصد).

به گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان این قرضه ها بیشتر برای مخارج ضروری مانند مواد غذایی ، پوشاک و سایر هزینه‌های مصرفی و نیز هزینه‌های موتر استفاده شده است. حدود ۱۸ درصد هم برای رفع نیازهای غیرضروری و خوش‌گذرانی پول قرض کرده‌اند.

جوانان بیشترین گروه قرض‌گیرنده بوده‌اند: بیش از ۶۰ درصد افراد ۱۸ تا ۲۹ سال وام گرفته‌اند و یک‌سوم آنان دلیل اصلی را نیازهای اساسی دانسته‌اند.

در گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال نیز ۳۱/۶ درصد قرض را برای مخارج روزمره مصرف کرده‌اند.

تقریباً نیمی از قرض‌گیرندگان مبالغی کمتر از هزار یورو گرفته‌اند و مبالغ کوچک تا ۲۰۰ یورو در میان جوانان زیر ۳۰ سال رایج‌تر بوده است.

به طور کلی، نزدیک به یک‌سوم پاسخ‌دهندگان (۳۱/۹ درصد) پیش‌بینی کرده‌اند که در دو سال آینده دوباره نیاز به قرض خواهند داشت.

این نظرسنجی از میان بیش از ۱۰ هزار بزرگسال آلمانی در ماه‌های جولای و اگست انجام شده است.

ادامه خبر ...

زلزله ۷/۴ ریشتری کامچاتکا را لرزاند

زلزله‌ای قدرتمند با بزرگی ۷/۴ ریشتر صبح شنبه در نزدیکی سواحل شرقی منطقه کامچاتکای روسیه رخ داد.

این خبر را سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش کرده است.

مرکز زمین‌لرزه در ۱۱۱/۷ کیلومتری شرق پتروپاولُفسک-کامچاتسکی و در عمق ۳۹ کیلومتری زمین ثبت شده است.

گزارش فوری از تلفات یا خسارات عمده منتشر نشده است.

شبه‌جزیره کامچاتکای روسیه در ۲۰ جون ۲۰۲۵ شاهد وقوع پنج زمین‌لرزه قدرتمند بود که بزرگ‌ترین آن‌ها بزرگی ۷/۴ ریشتر داشت.

ادامه خبر ...

گروه هفت ایران را به «سرکوب فرامرزی» متهم کرد

«گروه هفت» شامل هفت کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای که اعضای «سازوکار واکنش سریع گروه ۷» روز جمعه صادر کردند آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور «به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند».

کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار «سازوکار واکنش سریع گروه ۷»شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کرده‌اند.

شورای اروپا نیز اواخر تیر امسال هشت فرد و یک نهاد در ایران را به‌دلیل «نقض حقوق بشر» و «سرکوب فرامرزی» تحریم کرد.

این شورا، افراد و نهاد تحریم‌شده را متهم کرد که به نمایندگی از نهادهای دولتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در اعدام‌ها و کشتارهای خودسرانه و فرا قضایی، و ناپدیدسازی قهری افرادی که مخالف یا منتقد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی بوده‌اند، دست داشته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران که سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دوره‌های مختلف در کارنامهٔ خود دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آن‌ها در داخل کشور فشار آورده است.

ادامه خبر ...

رکورد تازه انگلستان در کرکت بیست‌اووره

در یک مسابقه هیجان‌انگیز کرکت بیست‌اووره، تیم ملی انگلستان توانست رکورد تاریخی ۳۰۴ دوش را به ثبت برساند؛ این بالاترین امتیاز در تاریخ بازی‌های بیست‌اووره است.

انگلستان این امتیاز را در برابر افریقای جنوبی به دست آورد و سپس توانست حریف را در ۱۵۸ دوش از میدان خارج کند.

در رقابت‌های جام آسیا، پاکستان موفق شد عمان را با اختلاف ۹۳ دوش شکست دهد. پاکستان ۱۶۰ دوش به دست آورد و عمان تنها ۶۷ دوش کسب کرد.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG