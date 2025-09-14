خبر ها
جتهای رومانیا برای مقابله با طیاره بیسرنشین روسیه به پرواز درآمدند
وزارت دفاع رومانیا گفت که جتهای جنگی این کشور دیروز پس از آن به پرواز درآمدند که یک طیاره بیسرنشین روسیه هنگام حمله بر اوکراین وارد قلمرو رومانیا شد.
یونوت موستیانو، وزیر دفاع رومانیا، دیروز گفت که طیارههای F-16 این کشور بسیار نزدیک بودند که طیاره بیسرنشین روسیه را که در ارتفاع پایین پرواز میکرد، نابود کنند، اما این طیاره مسیر خود را تغییر داد و بهسوی اوکراین برگشت.
در شهر لوبلین در شرق پولند نیز دیروز به دلیل ورود یک طیاره بیسرنشین روسیه به حریم هوایی این کشور هشدار داده شد.
سه روز پیش، پولند با کمک ناتو یک طیاره بیسرنشین روسیه را در حریم هوایی خود سرنگون کرد.
شرکتهای مالی امریکا ۱.۷ میلیارد دالر در بریتانیا سرمایهگذاری میکنند
شرکتهای مختلف از جمله سیتی گروپ، اس&پی گلوبل، پیپال و بانک آف امریکا و بلکراک از آمادگی برای سرمایهگذاری تازه در بریتانیا خبر دادهاند.
همچنان گزارش شده است که غولهای تخنیکی اوپنایآی و انویدیا میخواهند در جریان این سفر، سرمایهگذاریهایی به ارزش میلیاردها دالر در مراکز اطلاعات بریتانیا اعلان کنند.
وزارت تجارت و سرمایهگذاری بریتانیا گفته است که این سرمایهگذاریها و تعهدات مالی، زمینه مبادلات تجاری به ارزش حدود ۲۰ میلیارد پوند میان دو کشور را فراهم میکند که به گفتهاش حدود ۸ میلیارد پوند به بریتانیا و ۱۲ میلیارد پوند به ایالات متحده میرود.
پیتر کایل، وزیر تجارت و سرمایهگذاری، گفته است: «این سرمایهگذاریها نشاندهنده استحکام و دوام "دهلیز طلایی" ما با یکی از نزدیکترین شرکای تجاری ماست، پیش از سفر رسمی رئیسجمهور ایالات متحده.»
۱۹ سرباز پاکستان کشته شدند
اردوی پاکستان تایید کرده است که ۱۹ سرباز این کشور روز شنبه در حملات مسلحانه در نزدیکی خط دیورند کشته شدهاند.
اردو دیروز در اعلامیهای گفت که حمله اول در منطقه بدر در وزیرستان جنوبی زمانی رخ داد که افراد مسلح بر کاروان وسایط نظامی پاکستان حمله کردند.
در اعلامیه آمده است که در این درگیری ۱۲ سرباز و ۱۳ فرد مسلح کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان پذیرفت.
اردوی پاکستان در اعلامیه جداگانه گفته که در درگیری دیگر در ساحه کوز دیر ۷ سرباز و ۱۰ فرد مسلح کشته شدند.
بر اساس بیانیه، این درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی یک پناهگاه افراد مسلح را کشف کردند.
پاکستان ادعا میکند که پناهگاههای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار دارد، اما طالبان افغان بارها این ادعا را رد کرده و گفتهاند که پاکستان نباید مسئولیت «ناکامیهای» خود را به دوش افغانستان بیندازد.
پیشبینی جاریشدن سیلاب در بخشهایی از افغانستان
انتظار میرود از امروز تا سهشنبه سطح آب در برخی ولایتها بالا برود و احتمال جاریشدن سیلابها وجود دارد.
اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان دیروز در اعلامیهای گفت که در حوزه دریایی کابل در نتیجه بارشهای ناگهانی امکان جاریشدن سیلابها وجود دارد.
بر اساس بیانیه، احتمال میرود در دریاهای ولایتهای خوست، پکتیا، لوگر، ننگرهار، نورستان و کنر نیز سطح آب بلند برود و سیلاب جاری شود.
در اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به دریاها خواسته شده است که تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند.
اردوی اسرائیل: با تشدید حملات، بیش از ۲۵۰ هزار نفر شهر غزه را ترک کردهاند
اردوی اسرائیل میگوید که بیش از ۲۵۰ هزار نفر در چند هفته گذشته از شهر غزه فرار کرده و به سایر نقاط این نوار پناه برده اند.
اویخای ادرعی سخنگوی غربی زبان اردوی اسرائیل امروز ۱۳ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که براساس تخمین اردو، یک چهارم جمعیت یک میلیونی شهر غزه برای امنیت جان هایشان خانه های خود را ترک کرده اند.
خروج خانواده های فلسطینی از نوار غزه پس از تشدید عملیات نظامی اردوی اسرائیل آغاز شد.
این درحالیست که خبرگزاری اسوشیتدپرس، امروز به نقل از کارمندان صحی گزارش داد که در نتیجه یک سلسله حملات هوایی اسرائیل حداقل ۳۲ نفر در سراسر نوار غزه کشته شدند.
اسرائیل پیش از این، از فلسطینیها خواست که چندین منطقه در نوار غزه را بخاطر تشدید حملات هوایی تخلیه کنند.
درخواست بیش از ۱۶ میلیون دالر کمک از سوی سازمان بینالمللی مهاجرت برای بازماندگان زلزلۀ افغانستان
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که برای تهیه سرپناۀ اضطراری و فراهم کردن خدمات صحی به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان، ۱۶.۸ میلیون دالر از جامعه جهانی درخواست کرده است.
این سازمان روز جمعه ۱۲ سپتمبر با نشر اعلامیهای گفت که با این پول برای ۱۳۴هزار نفر سرپناۀ عاجل و خدمات صحی فراهم خواهد کرد.
اوگوچی دانیلز، معاون سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که بسیاری از خانواده ها در شرق افغانستان در نتیجه زلزلۀ اخیر همه چیز خود را از دست داده و در حال حاضر بدون سرپناه در خیمه های موقتی میخوابند.
این سازمان، هشدار داده که اگر این کمکها به زودی صورت نگیرد، با فرا رسیدن فصل زمستان، وضعیت بازماندگان زلزله وخیمتر خواهد شد.
براساس آخرین آمار، در زلزله ۳۱ آگست در شرق افغانستان، بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
گذرگاه مرزی غلامخان پس از یک و نیم ماه به روی رفتوآمد موترهای باربری باز شد
گذرگاه مرزی غلامخان، پس از نزدیک به یک و نیم ماه مسدود بودن از سوی پاکستان، روز جمعه ۱۲ سپتمبر به روی رفت و آمد موترهای باربری باز شد.
مقامهای طالبان در ولایت خوست، از بازگشایی این گذرگاه خبر دادهاند اما در مورد این که چرا پاکستان این گذرگاه را مسدود کرده و اینکه این گذرگاه تحت کدام شرایط به روی موترهای باربری بازگشایی شده، جزئیات نداده اند.
گفته شده که بسته شدن گذرگاه غلامخان طی شش هفته گذشته، بهای مواد خوراکی در ولایت های خوست و پکتیکا را افزایش داده است.
تاجران میگویند که بسته بودن این گذرگاه، ترافیک در مرز تورخم را نیز افزایش داده است.
برخی از این تاجران هفته گذشته به رادیو آزادی گفتند که انتظار طولانی برای بازگشایی گذرگاه غلامخان باعث شده که ترکاری و میوه تازه در موترهای لاری فاسد شود.
بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز
طالبان از بازگشت نزدیک به ۹ هزار پناهجوی افغان از ایران و پاکستان در یک روز خبر دادهاند.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان به نقل از مقامها خبر داده که تنها در ۲۱ سنبله، بیش از ۶۶۰۰ پناهجو از پاکستان و بیش از ۲۱۰۰ پناهجوی دیگر از ایران وارد افغانستان شدند.
پاکستان و ایران در دو سال گذشته روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده اند که در نتیجه براساس معلومات سازمان ملل متحد ۳.۶ میلیون پناهجو از این دو کشور داوطلبانه یا اجباری اخراج شده اند.
کشته شدن دستکم ۱۲ نیروی پاکستانی در کمین جنگجویان مسلح در وزیرستان جنوبی
مقام های ایالتی خیبرپختونخوای پاکستان میگویند که دستکم ۱۲ تن از نیروهای امنیتی این کشور روز جمعه ۱۲ سپتمبر در نتیجه کمین طالبان پاکستانی کشته شدند.
این مقامات به خبرگزاری فرانسپرس گفته اند که جنگجویان TTP ناوقت روزگذشته بر کاروان نظامیان پاکستانی در وزیرستان جنوبی حمله کردند.
به گفتۀ این مقامات، در نتیجه درگیری مسلحانه که رخ داد، دستکم 12 نیروی امنیتی کشته و ۴ تن دیگر شان زخمی شدند.
یک مقام محلی هم با تایید کشته شدن نیروهای امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهاجمان، سلاح و مهمات نیروهای امنیتی را با خود برده اند.
تحریک طالبان پاکستان TTP مسئولیت این حمله را در صفحات اجتماعی خود به دوش گرفته است.
این مرگبارترین حمله در چند ماه گذشته در ایالت خیبرپختونخوا است، جایی که تحریک طالبان پاکستان و سایر گروههای شبه نظامی در آنجا فعالیت میکنند.
دیدار امروز سریلانکا و بنگلادیش در چارچوب جام جهانی کریکت ۲۰ آووره آسیایی
به سلسله مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی، امروز تیم های سریلانکا و بنگلادیش به مصاف هم میروند.
این پنجمین بازی این سلسله مسابقات است که به میزبانی امارات متحده عرب برگزار میشود.
در بازی دیشب میان تیم های پاکستان و عمان، پاکستان توانست با تفاوت ۹۳ دوش برنده شود.
مسابقات جام جهانی کریکت بیست آووره آسیایی در نهم سپتمبر آغاز شد.
در گروه A این مسابقات، تیم های عمان، هند، پاکستان و امارات متحده عرب و در گروه B تیم های افغانستان، بنگلادیش، سریلانکا و هانک کانگ با هم مقابل شده اند.
قرار است بازی فاینل این جام در ۲۸ سپتمبر برگزار شود.