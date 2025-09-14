۱۹ سرباز پاکستان کشته شدند

شرکت‌های مختلف از جمله‌ سیتی گروپ، اس‌&‌پی گلوبل، پی‌پال و بانک آف امریکا و بلک‌راک از آمادگی برای سرمایه‌گذاری تازه در بریتانیا خبر داده‌اند.

همچنان گزارش شده است که غول‌های تخنیکی اوپن‌ای‌آی و ان‌ویدیا می‌خواهند در جریان این سفر، سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش میلیاردها دالر در مراکز اطلاعات بریتانیا اعلان کنند.

وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری بریتانیا گفته است که این سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات مالی، زمینه‌ مبادلات تجاری به ارزش حدود ۲۰ میلیارد پوند میان دو کشور را فراهم می‌کند که به گفته‌اش حدود ۸ میلیارد پوند به بریتانیا و ۱۲ میلیارد پوند به ایالات متحده می‌رود.

پیتر کایل، وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری، گفته است: «این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده‌ استحکام و دوام "دهلیز طلایی" ما با یکی از نزدیک‌ترین شرکای تجاری‌ ماست، پیش از سفر رسمی رئیس‌جمهور ایالات متحده.»