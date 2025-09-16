در نوار صوتی منسوب به ملا هبت الله آخند زاده که زمان و مکان آن مشخص نشده و روز دوشنبه ۱۵ سپتمبر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان آن را در صفحه ایکس خود نشر کرده او افزوده ، افرادی باید برگزیده شوند که منفعت ‌شان به« نظام» برسد .

رهبر طالبان خطاب به اعضای حکومت خود هشدار داده که با زور نمی‌ توانند بر مردم حکومت کنند و اگر امانتداری و شایسته‌ سالاری رعایت نشود، اعتماد عمومی از میان خواهد رفت؛ همان‌ گونه که به گفته او نظام ‌های پیشین به دلیل سپردن وزارت ‌ها و ولایت ‌ها به دوستان و نزدیکان شان، از بین رفتند.

«امروز مردم به شما اعتبار دارند که امارت اسلامی به سود آینده آنان است و برای شان مفید است و اگر کار به غیر اهل آن سپرده شود پس این واضح است که آنان به چگونگی پیشبرد نظام نمی دانند و آن را برعکس پیش خواهند برد مانند این که موتر را به فرد که رانندگی بلد نباشد داده اید که هم خود را و هم سایر مردم را تباه می کند.»

اما شماری از جوانان در افغانستان می گویند که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده می‌ شوند و جای آنان را افراد وابسته پر می‌ کنند.

یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری چهار ماه قبل از وظیفه دولتی اش از سوی حکومت طالبان برکنار شده است.

«از داغ و درد دل خود برای تان چه بگویم من فعلا بحیث یک جوان که بیست سال تعلیم و تحصیل کرده ام و از این خاک هستم کجا بروم و چه کنم؟ مثل من هزاران جوان که داریم، این حرف ها که می زنند همه اش ناحق است ،در تمام دوایر دولتی و جا های دیگر که بروید و بیبنید که چه گپ ها و چه حقیقت های است که ما گفته نمی توانیم.»

یک زن باشنده شهر کابل که او هم از سوی حکومت طالبان از وظیفه اش برکنار شده و نخواست نام اش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت:

«ما خواهران و برادران همه ما وظیفه داشتیم بعد از آمدن طالبان همه ما بیکار هستیم، کار خاصی هم پیدا نمی شود هر جا که بروید تا که خوب واسطه قوی نداشته باشید یا از ملا صاحبان و طالبان نشناسید کسی برای تان وظیفه نمی دهد، نه تنها زنان را بلکه مردان را هم، وقتی که طالبان آمدند از همان روز مرا از وزارت جواب دادند تا بحال بیکار هستم و مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد شده است.»

در این حال شماری از فعالان مدنی چهار سال حاکمیت طالبان را سال های ویرانگر برای سیستم اداری افغانستان می خوانند.

سید اشرف سادات یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سخنان رهبر طالبان در تضاد آشکار با عملکرد حکومت او قرار دارد.

طالبان تمام افراد مسلکی را برطرف ساختند و جای شان را توسط ملا های کم سواد و یا ملا های مدرسه ای که سواد نسبی دارند پُر کردند

« طالبان تمام افراد مسلکی را برطرف ساختند و جای شان را توسط ملا های کم سواد و یا ملا های مدرسه ای که سواد نسبی دارند پُر کردند و واقعا اداره افغانستان امروز به جای رسیده که توان پاسخگویی به خواسته ها و مطالبات مردم را در امر خدمات رسانی ندارد، ما امیدواریم پیام که صادر شده بخش از مشکل بتواند حل کند؛ اما در تضاد با شرایطی است که طالبان برای سیستم اداری افغانستان وضع کرده اند.»

حکومت طالبان؛ اما مدعی است که بسیاری از کارمندان غیر طالب در بخش‌ های مختلف ادارات دولتی مصروف کار اند، اما شکایت ‌ها و گزارش ‌های متعدد خلاف این ادعا را نشان می ‌دهد.

حکومت طالبان در اوایل سال جاری خورشیدی تنقیص شماری از بست های دولتی را تایید و آن را امر معمول به هدف جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات خواند، بر اساس گفته های منابع هزاران تن همزمان از بست ‌ها در نهاد های مختلف دولتی، ملکی و نظامی تنقیص شدند.

گفتنی است که ملا هبت ‌الله آخند زاده، رهبر طالبان، پیش‌ از این نیز مقام‌ های طالبان را از گماشتن اعضای خانواده و خویشاوندان شان در سمت‌ های حکومتی منع کرده بود، با این حال ناظران باور دارند که مراکز اصلی قدرت و تصمیم‌ گیری همچنان در اختیار چهره‌ های نزدیک به طالبان قرار دارد.

در چهار سال حاکمیت دوباره طالبان، بارها گزارش‌ های نشر شده که افراد غیر مسلکی و بی ‌تجربه به جای کارمندان متخصص و با تجربه در سمت‌ های مهم منصوب شده‌ اند، منتقدان می‌ گویند این روند سبب تضعیف کیفیت خدمات دولتی و صدمه به اعتماد عمومی مردم شده است.