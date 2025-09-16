لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۲۵ سنبله ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۱۶

شورای امنیت ملل متحد فردا در مورد افغانستان جلسه می‌کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه (۱۷ سنبله) نشستی را در مورد افغانستان دایر می‌کند.

در این نشست، روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) و نماینده ویژه این سازمان در افغانستان مورد اوضاع این کشور به اعضای شورای امنیت، معلومات خواهد داد.

نشست‌های قبلی شورای امنیت در مورد افغانستان، خواستار لغو تحریم‌های طالبان علیه دختران و زنان شده، همواره تاکید کرده که بدون اعادۀ حقوق زنان و دختران افغان، صلح و ثبات در افغانستان تامین شده نمی تواند.

جلسه فردای شورای امنیت ساعت ۶:۳۰ شام به وقت افغانستان آغاز می شود.

*******

وزیر دفاع طالبان به قطر سفر کرد

ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان(آرشیف)
ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان(آرشیف)

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان امروز(16 اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که ملا محمد یعقوب مجاهد با محمد بن عبدالعزیز الخلیفه وزیر امور خارجۀ قطر در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است.

به گفته مجاهد، در این ملاقات در مورد روابط دو کشور بحث شده و روی همدردی و حمایت قطر از افغانستان تأکید شده است.

اسرائیل در هفته گذشته حمله هوایی را بر دفتر حماس در شهر دوحه انجام داد که در نتیجه آن پنج عضو این گروه کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا واتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.

در پی این حادثه، نشست کشورهای عرب و اسلامی دیروز در قطر با اتفاق آرا از قطر حمایت و حمله اسرائیل را محکوم کرد.

کمشنر حقوق بشر ملل متحد گسترش عملیات اسرائیل بر غزه را "غیر قابل قبول" دانست

تانک نیروهای اسرائیلی در هنگام عملیات در غزه - تصویر از سه شنبه ۲۵ سنبله
تانک نیروهای اسرائیلی در هنگام عملیات در غزه - تصویر از سه شنبه ۲۵ سنبله

انتظار میرود فردا کمیشنران اتحادیۀ اروپا تحریمهای تازۀ را بر علیه اسرائیل به خاطر جنگ در غزه وضع کند.

پاولا پینهو یک سخنگوی کمسیون اروپا امروز به خبرنگاران گفت که "کمشنران بستۀ از اقدامات در برابر اسرائیل را فردا تصویب خواهند کرد.

او افزود که بخشی از این اقدامات، تعدیل امتیازهای مالی است که در قرارداد های تجارتی بین اسرائیل و اتحادیۀ اروپا در نظر گرفته شده.

اسرائیل پس از حملات سنگین هوایی شب گذشته، عملیات زمینی را در بخشهای عمدۀ شهر غزه آغاز کرد.

یک سخنگوی اردوی اسرائیل امروز سه شنبه ۲۵ سنبله گفت که نیروهای این کشور عملیات زمینی خود بر پایگاه اصلی حماس در شهر غزه را گسترش داده اند.

ایالات متحده امریکا و اتحادیۀ اروپا حماس را یک گروه تروریستی میدانند.

گسترش دامنه عملیات اسرائیل در غزه با واکنشهای جهانی مواجه شده است.

والکر تُرک، کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و "غیر قابل قبول" خوانده است.

او به خبرگزاری های فرانس پریس و رویترز گفته است که "خونریزی باید متوقف شود".

سومین سالگرد مرگ مهسا امینی؛ تدابیر امنیتی در آرامگاه‌اش شدید است

تصویری از مهسا امینی
تصویری از مهسا امینی

در سومین سالگرد جان باختن مهسا امینی، دختری که مرگش سبب اعتراضات گسترده در ایران شد، تدابیر امنیتی در اطراف آرامگاهش شدید است.

مهسا امینی سه سال پیش بعد از آن که توسط ماموران گشت ارشاد به اتهام "بد حجابی" بازداشت شد، در قید پولیس درگذشت.

مهسا امینی آرامگاهی در زادگاه‌اش کردستان، به خاک سپرده و مراسم خاکسپاری او به تجمع اعتراضی پرشماری تبدیل شد.

مرگ او سبب شد تا اعتراضات گسترده، با شعار "زن زندگی آزادی" در سراسر ایران شکل بگیرد.

رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که پولیس ورود مردم به قبرستانی را که مهسا امینی در آن دفن است ممنوع کرده.

در همین حال ، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران در سومین سالگرد مرگ مهسا امینی گفت که مهسا به نماد جنبش حقوق زنان در ایران و جهان تبدیل شده.

او گفته است که سه سال بعد زنان ایرانی همچنان با محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده در حجاب، سلامت، ازدواج و سایر حوزه‌ها روبه‌رو هستند و برخی معترضان ۱۴۰۱ نیز هنوز اعدام می‌شوند.

یک افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد

تصویر از سلیمان درجریان محاکمه‌اش به اتهام قتل
تصویر از سلیمان درجریان محاکمه‌اش به اتهام قتل

یک مرد ۲۶ سالۀ افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد

اسم او سلیمان معرفی شده و به اتهام قتل مجرم شناخته شده است.

به گفتۀ مقامها سلیمان از طرفداران گروه داعش است و در ماه می سال گذشته در شهر منهایم، با ضرب چاقو یک پولیس را کشت و پنج تن دیگر را زخمی کرد.

در دو سال گذشته چندین حادثۀ مشابه در جرمنی رخ داد که در برخی موارد، عامل آن افغانها بودند.

پس از آن جرمنی پروسۀ را آغاز کرد که به اساس آن افغانهای مهاجر که مجرم شناخته شوند، به افغانستان فرستاده می‌شوند.

ستیفن مایر، معاون سخنگوی دولت جرمنی، گفته است که کشورش تماسها با طالبان را بیشتر ساخته تا پروسۀ اخراج این افغانها را سرعت ببخشد.

ترامپ از روزنامه نیویارک تایمز ۱۵ میلیارد دالر بابت «افترا» شکایت کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز دوشنبه ۲۴ سنبله علیه روزنامه نیویارک تایمز و چهار خبرنگار آن شکایت ۱۵ میلیارد دالری به محکمه فدرال فلوریدا ثبت کرد.

در شکایت‌نامه آمده است مقالات و کتابی که پیش از انتخابات ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند بخشی از «الگوی چندین‌ساله افترا و بدگویی عمدی» علیه ترامپ بوده است.

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» این روزنامه را به دروغ‌پردازی و «سخنگوی چپ رادیکال» بودن متهم کرد.

خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته که نیویارک تایمز به درخواستش برای تبصره در این مورد هنوز پاسخ نداده.

ترامپ قبلا هم علیه رسانه‌های دیگر، از جمله شکایت ۱۰ میلیارد دالری از وال‌استریت ژورنال و غول رسانه‌ای روپرت مرداک، اقدام کرده بود.

وزیر دفاع اسرائیل: «غزه می‌سوزد»؛ هشدار امریکا از فرصت کوتاه برای توافق

آوار بازمانده از تخریب یکی از برج‌های مسکونی شهر غزه پس از بمباران در روز دوشنبه ۲۴ سبنله
آوار بازمانده از تخریب یکی از برج‌های مسکونی شهر غزه پس از بمباران در روز دوشنبه ۲۴ سبنله

در پی حملات سنگین شبانه بر شهر غزه، یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل سه‌شنبه گفت «غزه می‌سوزد» و تأیید کرد برنامه عملیات تازه‌ای در جریان است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، هنگام ترک اسرائیل به مقصد قطر گفت: «اسرائیل عملیات را آغاز کرده است. ما زمان بسیار کوتاهی برای دستیابی به توافق داریم، شاید تنها چند روز.»

به گزارش اسوشیتدپرس باشندگان غزه از حملات گسترده خبر دادند. یکی از حملات شبانه خانه‌ای در غرب غزه را هدف قرار داد که به گفته شفاخانه شفا، دست‌کم پنج کشته برجا گذاشت؛ دو کودک هم در میان قربانیان بودند.

اردوی اسرائیل هنوز آغاز رسمی عملیات را تأیید نکرده است. نتانیاهو و روبیو گفته‌اند تنها راه پایان جنگ نابودی حماس و آزادی ۴۸ گروگان باقی‌مانده است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس اما آزادی گروگان‌ها را مشروط به رهایی زندانیان فلسطینی، آتش‌بس دایمی و خروج اسرائیل از غزه دانسته است.

جنگ پس از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که حدود ۱۲۰۰ کشته، بیشتر غیرنظامی، و ۲۵۱ گروگان برجا گذاشت. بیشتر گروگان‌ها در چارچوب آتش‌بس‌ها آزاد شدند. وزارت صحت غزه می‌گوید تلفات حملات اسرائیل تاکنون به دست‌کم ۶۴ هزار و ۸۷۱ تن رسیده که نیمی از آنان زنان و کودکان اند.

افغانستان در دومین بازی جام آسیایی کریکت به مصاف بنگلادیش می‌رود

در رقابت‌های جام آسیایی کریکت، امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادیش به مصاف هم می‌روند.

این مسابقه ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید دبی برگزار می‌شود.

به گفته بورد کریکت افغانستان، ملی‌پوشان این کشور تمرینات آماده‌گی برای دیدار امشب را تکمیل کرده‌اند.

افغانستان قبلا در این جام، هانگ‌کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند.

تیم بنگلادیش نیز تاکنون دو بازی انجام داده؛ در برابر سریلانکا شکست خورده اما از سد هانگ‌کنگ گذشته است.

وزیر خارجه امریکا پس از دیدار با نتانیاهو به قطر می‌رود؛ تلاش واشنگتن برای میانجی‌گری میان اسرائیل و قطر

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا
مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا پس از سفر به اسرائیل، راهی قطر خواهد شد. 

وزارت خارجه امریکا این خبر را روز دوشنبه ۲۴ سنبله پس از دیدار او با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل اعلام کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که پس از حمله هفته گذشته اسرائیل به دوحه، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است.

خبرگزاری‌های غربی نوشته‌اند امریکا تلاش می‌کند میان دو متحدش، اسرائیل و قطر، که روابط‌شان پرتنش شده، میانجی‌گری کند.

صدراعظم قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، یک روز پیش خواستار مجازات اسرائیل به دلیل این حمله شد.

در این حمله که او آن را «یورش به میانجی» خواند، پنج عضو گروه حماس کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند.

وزیر خارجه امریکا: واشنگتن به سیاست «فشار حداکثری» بر ایران ادامه می‌دهد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، گفته است واشنگتن سیاست «فشار حداکثری» بر ایران را ادامه خواهد داد.

روبیو روز دوشنبه ۲۴ سنبله در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در بیت‌المقدس گفت هدف این فشارها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او ایران هسته‌ای تحت رهبری روحانیون تندرو را تهدیدی برای اسرائیل، امریکا و جهان خواند.

ایالات متحده در ماه جون حملاتی را بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد که به گفته مقام‌ها خسارات سنگینی به بار آورد.

ایران می‌گوید برنامهٔ هسته‌ایش صرفاً «اهداف صلح‌آمیز» دارد، ولی کشورهای غربی و اسرائیل نگران هستند که تهران در پوشش این برنامه و همچنین غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای باشد.

