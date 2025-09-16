قطع خدمات فایبر نوری در بلخ؛ محدودیت تازه طالبان در دسترسی به اطلاعات

حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در بلخ روز سه شنبه ۱۶سپتمبر به رادیو آزادی گفت که این اقدام بر اساس دستور ملا هبت ‌الله آخند زاده رهبر طالبان، به هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است.

او افزود که در صورت لزوم خدمات اینترنتی بدیل در داخل کشور فراهم خواهد شد، اما جزئیات بیشتری در مورد چگونگی خدمات انیترنت بدیل ارائه نکرده است.

شماری از شرکت های ارائه کننده خدمات انترنتی و باشندگان بلخ به رادیو آزادی گفتند که از حدود یک هفته به اینسو انترنت فایبر نوری یا کیبلی در این ولایت کاملاً قطع شده است.

یک کارمند شرکت مخابراتی ندا تیلکام در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

«مدت یک هفته می‌ شود که انترنت ها در مزار شریف مکمل قطع می باشد موضوع معلوم نیست، طالبان با قطع انترنت نه تنها آزادی ما را محدود کردند، بلکه زندگی ، تحصیل وکار هزارها انسان را مختل ساخته اند، انترنت حق هر انسان است هیچ گروهی اجازه ندارد که این حق اساسی را از مردم سلب کند.»

او افزود که قبلا خدمات اینترنتی را در شهر مزار شریف از طریق وای فای به هزاران خانه و شرکت های تجارتی ارائه می‌ کردند، اما حالا همه چیز کاملا متوقف است.

مسئول یکی از شرکت های سیاحتی در شهر مزار شریف که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که کار و بارش کاملا متوقف شده است.

«وای فای تیلفون مکمل قطع شده است و کار و بار تجارت ما کاملا متوقف شده است ما از انترنت سیم کارت استفاده کرده نمی توانیم ما نمی دانیم که این تصمیم به کدام اساس اتخاذ شده است این اقدام بر همه امورات تاثیر خود را گذاشته است.»

او می گوید که حکومت طالبان به جای اینکه سهولت ها در عرصه های مختلف برای مردم فراهم کند، برعکس به طور فزاینده ای زندگی مردم را محدود می کند.

یک داکتر در یکی از شفاخانه های خصوصی در همین شهر که او نیز نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که قطع انترنت وای فای امور کاری آنان را با مشکل روبرو کرده است:

«خیلی به مشکلات مواجه شدیم و این باعث شده است که ما پرسونل بخاطر اندک کاری نزد داکتر صاحبان برویم و به فکر این شدند که اگر این تصمیم دایمی باشد مجبور هستند که یک نفر پرسونل بخاطر هماهنگی کارها استخدام کنند که ازیک بخش به بخش دیگر برود.»

هرچند در حال حاضر خدمات اینترنت فایبر نوری در سایر ولایات از جمله کابل قابل دسترس است، اما ساکنان برخی از ولایات نگران قطع احتمالی آن در مناطق شان اند.

این در حالیست که حکومت طالبان پیش از این محدودیت ‌های متعددی را بر رسانه ‌ها و آزادی بیان در افغانستان وضع کرده است.

آنان محدودیت ‌های را بر پخش تصاویر موجودات زنده در صفحه تلویزیون‌ ها در ولایات مختلف از جمله ولایت بلخ وضع کرده‌ اند که به گفته خبرنگاران دسترسی آنان به اطلاعات را در داخل کشور با مشکل مواجه کرده اند.

ممنوعیت پخش موسیقی در رسانه ‌ها، وادار کردن خبرنگاران زن به پوشیدن ماسک در جریان نشرات، متوقف کردن برنامه ‌های مختلف تفریحی و شماری دیگر از محدودیت‌ های اند که هر از گاهی نگرانی نهادهای مختلف حامی خبرنگاران افغان و نهاد های بین‌ المللی را برانگیخته است.

به تازگی شماری از یوتیوبران در کندهار نیز به رادیو آزادی گفتند که مسئولان محلی ریاست امر به معروف و نهی از منکر کار و فعالیت آنان را ممنوع کرده ‌اند.

فایبر نوری یک انترنت کیبلی است که افغانستان را با پنج کشور همسایه وصل می کند.

بر اساس گزارش‌ ها، تمدید کیبل‌ های فایبر نوری به افغانستان در سال ۲۰۰۷ میلادی با هزینه ۸۷ میلیون دالر آغاز شد.

هرچند این کیبل ‌ها در ابتدا به شهر های بزرگ برخی ولایت های افغانستان از جمله ننگرهار، کابل ، هرات و بلخ امتداد یافت، اما در حال حاضر ۲۶ ولایت کشور از طریق این انترنت وصل شده اند.

مراکز اصلی فایبر نوری در ایالات متحده امریکا ، چین، جرمنی، و تعدادی از کشور های دیگر مستقر اند و از طریق کیبل های زیر دریایی به کشورهای دیگر توسعه یافته اند.