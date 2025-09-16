اخراج افغانهای "مجرم" از جرمنی؛ "این تصمیم عادلانه نیست"

آنان می‌گویند هر چند این اظهارات تنها به بازگرداندن پناهجویان متهم به جرایم اشاره کرده، اما به باور آنها، سیاست‌ های جدید حکومت جرمنی شامل ردشدگان نیز می‌ شود و ممکن است این روند گسترده‌ تر شود.

یک پناهجوی افغان در شهر هامبورگ که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «آنان می‌گویند فقط کسانی را که به کارهای خلاف قانون متهم ‌اند، باز می‌ گردانند. شاید برخی چنین باشند، اما در واقع بر اساس سیاست ‌های تازه، جوانانی که تنها هستند یا خانواده ندارند و کیس‌ های ‌شان رد شده نیز هدف قرار می‌ گیرند. من شخصاً خیلی نگرانم که مبادا فردا مرا به افغانستان بفرستند. زیر حاکمیت طالبان زندگی برایم ناممکن است.»

بازگرداندن جوانان به افغانستان به معنای به خطر انداختن زندگی‌ شان است

یک پناهجوی دیگر افغان در شهر لایپزیگ جرمنی نیز گفت «من از قبرس از طریق یک پروسهٔ قانونی به جرمنی آمده‌ ام، اما درخواست پناهندگی ‌ام رد شده است. تنها من نه، صدها جوان افغان دیگر نیز قربانی این سیاست‌ ها شده‌ اند. یک سال است اینجا زندگی می‌کنم، ولی تصمیم اخیر حکومت جرمنی برای ما بسیار نگران‌ کننده است. بازگرداندن جوانان به افغانستان به معنای به خطر انداختن زندگی‌ شان است. با در نظر داشت شرایط کنونی افغانستان، این تصمیم عادلانه نیست.»

بر بنیاد گزارش تازه روزنامه بیلد جرمنی، الکساندر دوبرینت وزیر داخلهٔ جرمنی به خبرنگاران گفته است که برای بازگرداندن پناهجویان «متهم به جرایم» نیاز است مستقیماً با طالبان وارد گفت‌وگو و تماس شوند و ممکن است در آینده نمایندگانی به افغانستان بفرستند.

اما تأکید کرده که این تماس‌ ها به هیچ صورت به معنای برقراری روابط دیپلماتیک یا به رسمیت شناختن طالبان نیست.

پیش از این، روند بازگرداندن افغان‌ های متهم به جرایم از جرمنی به افغانستان با وساطت قطر انجام شده است.

همچنین رسانه ‌های در اتریش به نقل از وزارت داخلهٔ آن کشور گزارش داده ‌اند که برای بازگرداندن افغان‌ های متهم به جرایم، هیئتی از طالبان به آن کشور سفر کرده و در شناسایی ۲۰ متهم افغان همکاری کرده است.

یک منبع در وزارت خارجهٔ حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی تأیید کرده است که مذاکرات با حکومت‌ های جرمنی و اتریش در مورد بازگرداندن این افغان‌ ها آغاز شده و «تا حد زیادی پیشرفت» کرده است.

شماری از فعالان حقوق بشر این تصمیم‌ ها را خطرناک و خلاف اصول حقوق بشری می خوانند.

فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت: «بازگرداندن اجباری افراد به جای که شکنجه، زندان و اعدام وجود دارد، نقض آشکار کنوانسیون‌ های بین‌المللی است. خواست ما از جرمنی و دیگر کشورهای میزبان این است که هیچ افغان را تا زمانی که طالبان در قدرت هستند، باز نگردانند. کسانی که واقعاً به جرایم متهم‌ اند باید در همان کشور ها و بر اساس قانون محاکمه شوند، نه این‌که عمداً به دهان مرگ فرستاده شوند.»

گفتنی است که جرمنی در ماه جولای سال جاری نیز ۸۱ افغان متهم به جرایم را با دو پرواز چارتر و با همکاری قطر به افغانستان بازگردانده است.

حکومت جدید جرمنی سیاست‌ های سخت‌ گیرانه ‌تری در برابر مهاجران در پیش گرفته است، به ‌ویژه در مورد مهاجران غیرقانونی و افراد که در جرایم دست دارند.