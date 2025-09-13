روزنامه جرمنی یونگه فرآی هایت « Junge Freiheit » روز جمعه، ۲۱ سنبله گزارش داده است که حکومت جرمنی مذاکراتی را در این زمینه با حکومت پاکستان آغاز کرده است .

شماری از این افغان ها که پرونده مهاجرت به جرمنی را دارند و به افغانستان اخراج شده و یا هنوز در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی بسر می برند ،امیدوارند این تلاش ها نتیجه مثبت درپی داشته باشد.

یک دارنده پرونده مهاجرت به جرمنی به رادیو آزادی گفت که پس از دو سال انتظار در پاکستان، نزدیک به یک ماه قبل همراه با خانواده پنج نفره اش به افغانستان اخراج شده است.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش گرفته شود روز شنبه ۲۲ سنبله به رادیو آزادی گفت که اکنون پس از بازگشت به افغانستان در وضعیت دشوار امنیتی و اقتصادی بسر می برد.

مشکلات ما بسیار زیاد است. از حکومت جرمنی تقاضا داریم تا به ما توجه جدی کند

«ما به یک امید زیاد به پاکستان رفته بودیم که کارهای ما پیش میرود و به زودی به جرمنی انتقال می‌ شویم، اما متاسفانه چنین نشد و بالاخره دوباره به افغانستان اخراج شدیم. من اینجا هم از لحاظ امنیتی مصون نیستم. مشکلات ما بسیار زیاد است. از حکومت جرمنی تقاضا داریم تا به ما توجه جدی کند.»

همچنان حدیثه زن افغان در راولپندی پاکستان می‌گوید که از سه سال به این طرف در انتظار انتقال به جرمنی است.

او به رادیو آزادی گفت اخیرا شوهرش به افغانستان اخراج شده است و اکنون با فرزندانش در بی سرنوشتی بسر می‌برد.

اولاد های من هم بی سرنوشت و شوهرم هم به افغانستان اخراج شده

او گفت « سه سال است در انتظار انتقال به جرمنی نشسته‌ایم. ما از طرف سازمان ملل معرفی شدیم. کیس ما هم قبول شده. دوبار میدیکل و بایومتریک شدیم، اما حالا ما را بی‌سرنوشت گذاشتند. چیزی که دار و ندار ما بود همه را فروختیم. حالا برای ما توان نمانده است، اولاد های من هم بی سرنوشت و شوهرم هم به افغانستان اخراج شده است ،از حکومت جرمنی می خواهیم که در انتقال ما کمک کند و برای ما ویزه بدهد»

این نگرانی ها درحالی مطرح می شود که به تازگی حکومت جرمنی تلاش های را آغاز کرده است تا افغان های را که پرونده مهاجرت به آن کشور را داشته و از پاکستان به افغانستان اخراج شده اند دوباره به پاکستان برگرداند.

روزنامه جرمنی یونگه فرآی هایت « Junge Freiheit» روز جمعه، ۱۲سپتمبر گزارش داده است که حکومت جرمنی مذاکرات را در این مورد با پاکستان آغاز کرده تا زمینه بازگشت اتباع افغان با پرونده های در حال انتظار مهاجرت به جرمنی که قبلاً از پاکستان اخراج شده بودند، تسهیل شود.

به گفته روزنامه این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که تقریباً ۲۵۰ تن از بیش از ۶۰۰ شهروند افغان در پاکستان که قبلاً وعده ورود به جرمنی را دریافت کرده بودند ،به افغانستان اخراج شدند.

در ادامه آمده که وزارت های خارجه جرمنی و وزارت داخله این کشور اعلام کرده اند که برلین با اسلام آباد در تماس نزدیک است تا اخراج های برنامه ریزی شده اتباع افغان با پرونده های مهاجرت به جرمنی را متوقف کند.

به نقل از یک سخنگوی دولت جرمنی که نام اش ذکر نشده آمده که اقدامات لغو اخراج تا کنون برای بیش از ۳۰۰ نفر از افغان ‌های بازداشت شده دارای پرونده مهاجرت جرمنی در پاکستان از اواسط ماه اگست موفقیت‌ آمیز بوده است.

وزارت خارجه جرمنی پیش از این گفته که در حال حاضر تمام افغان های که پرونده های مهاجرت به آن کشور را دارند، به صورت انفرادی تحت بررسی قرار دارند تا اطمینان حاصل شود که واجد شرایط ورود اند و پذیرش آنان هنوز معتبر است.

اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدراعظم پاکستان، حدود دو هفته قبل در یک گفتگوی تیلفونی با یوهان وادفول وزیر خارجه جرمنی، در مورد پناهجویان افغان در پاکستان صحبت کرده است.

بر اساس گزارش‌ ها، این گفتگو بیشتر روی پناهجویان افغان در پاکستان متمرکز بوده که جرمنی تعهد کرده آنان را بپذیرد.

گفته می شود که درحال حاضر بیش از ۲۰۰۰ افغان هنوز در پاکستان منتظر انتقال شان به جرمنی هستند و حکومت جرمنی، از طریق این مذاکرات، هدف اش حفظ حقوق آنان است.

خبرگزاری دی‌ پی‌ ای جرمنی بیش از ده روز قبل گزارش داد که محکمۀ اداری برلین به نفع متقاضیان افغان در ده‌ها پروندۀ عاجل مهاجرت، در باره تعهدات جرمنی برای پذیرش آنان فیصله کرده است.

برخی رسانه های جرمنی نزدیک به دو هفته قبل از قصد حکومت آن کشور برای انتقال حدود ۵۰ افغان از اسلام آباد به شهر هانوفر جرمنی گزارش داده اند.

به اساس اعلام تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد (یو ان اچ سی آر) از ماه اپریل تا کنون، پاکستان بیش از ۵۵۴ هزار افغان را به افغانستان را اخراج کرده است.