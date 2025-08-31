او که در این مدت در پاکستان بسر می برد به رادیو آزادی گفت که نگران بازداشت احتمالی از سوی پولیس پاکستان و بازگردانده شدن به افغانستان است.

«ما با خانواده شش نفری و بدون ویزه، بدون مکان مناسب، با مشکلات اقتصادی و تهدید دستگیری و اخراج از سوی پولیس مواجه هستیم. من که خبرنگار و فعال حقوق بشر هستم و قبلاً در افغانستان نیز دستگیر شده‌ ام، اگر به افغانستان بازگردانده شوم، زندگی ‌ام در خطر خواهد بود.»

حدیثه رحیمزی، یک افغان دیگر دارنده پرونده مهاجرت به جرمنی در پاکستان است ،او نیز نگرانی مشابه دارد و می‌ گوید که همراه با پنج فرزند خردسال خود طی سه سال گذشته در انتظار رفتن به جرمنی بوده است و همسرش به افغانستان بازگردانده شده است.

آنها همچنین باید هر چه سریعتر ما را منتقل کنند

«آنها همچنین باید هر چه سریعتر ما را منتقل کنند، زیرا پدر (شوهر) فرزندانم نیز به افغانستان اخراج شده و صاحب خانه ما دیگر اجازه نمی‌ دهد اینجا بمانیم، ما نمی‌ توانیم کرایه را بپردازیم. ما اینجا در این وضعیت بد هستیم. جرمنی نباید بیش از این ما را معطل کند. آنها باید ما را هم انتقال بدهند ما سه سال اینجا منتظر رفتن به جرمنی بوده ایم.»

برخی رسانه ‌های جرمنی گزارش داده‌ اند که روز دوشنبه اول سپتمبر، حدود پنجاه افغان با یک پرواز از اسلام‌ آباد به شهر هانوفر این کشور منتقل خواهند شد، در ادامه آمده که آن از جمله حدود ۲۳۰۰ افغان در پاکستان اند که جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است.

پیش از این یک منبع دولتی جرمنی گفته بود که افغان ‌ها به صورت تدریجی به این کشور منتقل خواهند شد که از نظر قانونی واجد شرایط دریافت ویزه جرمنی باشند.

همزمان، برخی رسانه‌ های پاکستانی گزارش داده اند که اسحاق‌ دار وزیر امور خارجه پاکستان و معاون نخست‌ وزیر با یوهان وادفول وزیر امور خارجه جرمنی ، درباره افغان‌ های مقیم پاکستان دارنده پرونده جرمنی گفتگو کرده ‌اند.

وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده که ۲۱۱ افغان که وعده پذیرش به عنوان پناهنده در جرمنی دریافت کرده بودند، به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده ‌اند و ۴۵۰ نفر دیگر در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار دارند.

«ولت ام زون تگ» روزنامه جرمنی پیش از این گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۳۵۵۰۰ افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شده‌ اند.

آخرین پرواز در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۲۵ از اسلام‌ آباد به لایپزیگ، ۱۳۸ افغان را منتقل کرده بود.

با روی کار آمدن دولت جدید جرمنی ، سیاست‌ های مهاجرت این کشور جدی تر شده و روند انتقال افغان‌ ها که جرمنی وعده پذیرش داده بود، با کندی مواجه شده است.

براساس آمار اداره فدرال جرمنی ، تا پایان ۲۰۲۴ شمار افغان ‌های مقیم این کشور تقریباً به ۴۴۲ هزار نفر رسیده است.