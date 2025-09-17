خبر ها
سفر ترمپ به بریتانیا؛ قرارداد های چند ملیارد دالری امضا خواهد شد
انتظار میرود در جریان سفر رییس جمهور امریکا، دونالد ترمپ، به بریتانیا توافقهای به ارزش ملیارد ها دالر بین دو کشور در بخشهای تکنالوژی و انرژی اتمی امضا شود.
قرار است امروز چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، و ملکه کمیلا میزبان رییس جمهور ترمپ و همسرش میلانیا ترمپ باشند.
ترمپ هنگام ورود به بریتانیا، از پذیرایی که از او صورت گرفت قدردانی کرد.
این دومین سفر رییس جمهور ترمپ، در این دورۀ ریاست جمهوریش به بریتانیاست.
او فردا با کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار خواهد کرد.
قصر سفید میگوید اعضای طالبان از تجارت مواد مخدر سود میبرند، طالبان: امریکا بیخبر است
حکومت طالبان اظهارات تازۀ قصر سفید در بارۀ مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را رد کرد.
قصر سفید روز دوشنبه گفت که شماری از اعضای گروه طالبان از تجارت مواد مخدر سود میبرند.
حمد الله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در بیانی که دیروز (سه شنبه) نشر کرد گفته است که امریکا از واقعیت های افغانستان "بی خبر است" و به دلیل تلاشهای جدی اکنون "افغانستان عاری از مواد مخدر شده".
این در حالیست که سازمان ملل متحد در اواخر سال گذشته در گزارشی گفت که کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان نسبت به سال پیشتر ۳۰ درصد افزایش یافته است.
آخرین گزارش اوتانبایووا به شورای امنیت ملل متحد امروز ارائه میشود
انتظار میرود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشستی را در بارۀ افغانستان برگزار کند.
شورای امنیت در بیانیۀ گفته است که در این نشست گزارش سه ماهه در بارۀ افغانستان ارائه خواهد شد.
نشست امروز ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به وقت نیویارک برگزار خواهد شد.
روزا اوتنبایووا، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما، آخرین گزارش خود را در این نشست ارائه خواهد کرد.
ماموریت خانم اوتانبیووا، در پایان ماه جاری میلادی، یعنی تا دو هفتۀ دیگر به پایان میرسد.
شکست در برابر بنگلادیش امید افغانستان به نیمه نهایی را کمرنگ ساخت
در جام کریکت آسیا شب گذشته افغانستان در برابر بنگلادیش با تفاوت ۸ رنز شکست خورد.
بنگله دیش در بیست آور ۱۵۴ رنز گرفت ولی افغانستان نتوانست به این هدف برسد و با از دست دادن همه بازیکنانش در ۲۰ آور توانست ۱۴۶ رنز بگیرد.
در گروه بی این مسابقات، افغانستان با بنگلادیش، هانک کانگ و سریلانکا همگروه است.
قرار است بازی سرنوشت ساز افغانستان، فردا (پنجشنبه) مقابل سریلانکا برگزار شود.
افغانستان تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا میتواند به دور نیمه نهایی راه یابد.
وزیر دفاع طالبان به قطر سفر کرد
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان امروز(16 اگست) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که ملا محمد یعقوب مجاهد با محمد بن عبدالعزیز الخلیفه وزیر امور خارجۀ قطر در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است.
به گفته مجاهد، در این ملاقات در مورد روابط دو کشور بحث شده و روی همدردی و حمایت قطر از افغانستان تأکید شده است.
اسرائیل در هفته گذشته حمله هوایی را بر دفتر حماس در شهر دوحه انجام داد که در نتیجه آن پنج عضو این گروه کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا واتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است.
در پی این حادثه، نشست کشورهای عرب و اسلامی دیروز در قطر با اتفاق آرا از قطر حمایت و حمله اسرائیل را محکوم کرد.
کمشنر حقوق بشر ملل متحد گسترش عملیات اسرائیل بر غزه را "غیر قابل قبول" دانست
انتظار میرود فردا کمیشنران اتحادیۀ اروپا تحریمهای تازۀ را بر علیه اسرائیل به خاطر جنگ در غزه وضع کند.
پاولا پینهو یک سخنگوی کمسیون اروپا امروز به خبرنگاران گفت که "کمشنران بستۀ از اقدامات در برابر اسرائیل را فردا تصویب خواهند کرد.
او افزود که بخشی از این اقدامات، تعدیل امتیازهای مالی است که در قرارداد های تجارتی بین اسرائیل و اتحادیۀ اروپا در نظر گرفته شده.
اسرائیل پس از حملات سنگین هوایی شب گذشته، عملیات زمینی را در بخشهای عمدۀ شهر غزه آغاز کرد.
یک سخنگوی اردوی اسرائیل امروز سه شنبه ۲۵ سنبله گفت که نیروهای این کشور عملیات زمینی خود بر پایگاه اصلی حماس در شهر غزه را گسترش داده اند.
ایالات متحده امریکا و اتحادیۀ اروپا حماس را یک گروه تروریستی میدانند.
گسترش دامنه عملیات اسرائیل در غزه با واکنشهای جهانی مواجه شده است.
والکر تُرک، کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و "غیر قابل قبول" خوانده است.
او به خبرگزاری های فرانس پریس و رویترز گفته است که "خونریزی باید متوقف شود".
شورای امنیت ملل متحد فردا در مورد افغانستان جلسه میکند
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه (۱۷ سنبله) نشستی را در مورد افغانستان دایر میکند.
در این نشست، روزا اوتونبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) و نماینده ویژه این سازمان در افغانستان مورد اوضاع این کشور به اعضای شورای امنیت، معلومات خواهد داد.
نشستهای قبلی شورای امنیت در مورد افغانستان، خواستار لغو تحریمهای طالبان علیه دختران و زنان شده، همواره تاکید کرده که بدون اعادۀ حقوق زنان و دختران افغان، صلح و ثبات در افغانستان تامین شده نمی تواند.
جلسه فردای شورای امنیت ساعت ۶:۳۰ شام به وقت افغانستان آغاز می شود.
سومین سالگرد مرگ مهسا امینی؛ تدابیر امنیتی در آرامگاهاش شدید است
در سومین سالگرد جان باختن مهسا امینی، دختری که مرگش سبب اعتراضات گسترده در ایران شد، تدابیر امنیتی در اطراف آرامگاهش شدید است.
مهسا امینی سه سال پیش بعد از آن که توسط ماموران گشت ارشاد به اتهام "بد حجابی" بازداشت شد، در قید پولیس درگذشت.
مهسا امینی آرامگاهی در زادگاهاش کردستان، به خاک سپرده و مراسم خاکسپاری او به تجمع اعتراضی پرشماری تبدیل شد.
مرگ او سبب شد تا اعتراضات گسترده، با شعار "زن زندگی آزادی" در سراسر ایران شکل بگیرد.
رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که پولیس ورود مردم به قبرستانی را که مهسا امینی در آن دفن است ممنوع کرده.
در همین حال ، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران در سومین سالگرد مرگ مهسا امینی گفت که مهسا به نماد جنبش حقوق زنان در ایران و جهان تبدیل شده.
او گفته است که سه سال بعد زنان ایرانی همچنان با محدودیتها و تبعیضهای گسترده در حجاب، سلامت، ازدواج و سایر حوزهها روبهرو هستند و برخی معترضان ۱۴۰۱ نیز هنوز اعدام میشوند.
یک افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد
یک مرد ۲۶ سالۀ افغان در جرمنی به حبس ابد محکوم شد
اسم او سلیمان معرفی شده و به اتهام قتل مجرم شناخته شده است.
به گفتۀ مقامها سلیمان از طرفداران گروه داعش است و در ماه می سال گذشته در شهر منهایم، با ضرب چاقو یک پولیس را کشت و پنج تن دیگر را زخمی کرد.
در دو سال گذشته چندین حادثۀ مشابه در جرمنی رخ داد که در برخی موارد، عامل آن افغانها بودند.
پس از آن جرمنی پروسۀ را آغاز کرد که به اساس آن افغانهای مهاجر که مجرم شناخته شوند، به افغانستان فرستاده میشوند.
ستیفن مایر، معاون سخنگوی دولت جرمنی، گفته است که کشورش تماسها با طالبان را بیشتر ساخته تا پروسۀ اخراج این افغانها را سرعت ببخشد.
ترامپ از روزنامه نیویارک تایمز ۱۵ میلیارد دالر بابت «افترا» شکایت کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، روز دوشنبه ۲۴ سنبله علیه روزنامه نیویارک تایمز و چهار خبرنگار آن شکایت ۱۵ میلیارد دالری به محکمه فدرال فلوریدا ثبت کرد.
در شکایتنامه آمده است مقالات و کتابی که پیش از انتخابات ۲۰۲۴ منتشر شدهاند بخشی از «الگوی چندینساله افترا و بدگویی عمدی» علیه ترامپ بوده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» این روزنامه را به دروغپردازی و «سخنگوی چپ رادیکال» بودن متهم کرد.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته که نیویارک تایمز به درخواستش برای تبصره در این مورد هنوز پاسخ نداده.
ترامپ قبلا هم علیه رسانههای دیگر، از جمله شکایت ۱۰ میلیارد دالری از والاستریت ژورنال و غول رسانهای روپرت مرداک، اقدام کرده بود.