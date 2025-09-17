قطع اینترنت فایبر نوری در برخی ولایات؛ منبع: "تصمیم در نشست رهبری طالبان گرفته شده است"

شماری از ساکنان این ولایات به رادیو آزادی گفتند که از ۲۴ ساعت به این طرف این انترنت کیبلی کار نمی‌کند و بسیاری از مردم با مشکلات مواجه شده ‌اند.

یک باشنده‌ کندهار که در یک شرکت خصوصی کار می‌کند و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که بیشتر کارهای ‌شان وابسته به وای‌فای یا خدمات کیبلی انترنت است و با اینترنت سیم‌کارت موبایل نمی‌توانند فعالیت ‌های‌ شان را پیش ببرند.

انترنت فایبر نوری قطع شده و ما را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است

"انترنت فایبر نوری قطع شده و ما را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. ما شرکت داریم و در حال حاضر کارهای‌ ما کاملاً متوقف شده است. این اقدام در ولایت ‌های مختلف نگرانی ‌های زیاد ایجاد کرده است. در قرن بیست‌ و یکم جهان توسط انترنت به‌ هم پیوند خورده و کمبود انترنت مشکلات را افزایش می‌ دهد."

او همچنان مدعی شد که در ولایت هلمند نیز همین مشکل پیش آمده است.

همچنین، شماری از ساکنان ولایت هرات نیز شکایت مشابه دارند.

زاهد الله، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت: "از دیروز وای ‌فای خانه‌ ما کار نمی‌‌کند و انترنت سیم‌ کارت بسیار ضعیف است، به طور که حتی پیام‌ های واتس ‌اپ به آسانی ارسال نمی‌شوند."

این در حالیست که خدمات انترنت فایبر نوری در بلخ ولایت شمالی افغانستان، نیز از هفته‌ گذشته قطع شده است.

وای ‌فای خانه‌ ما کار نمی‌‌کند و انترنت سیم‌ کارت بسیار ضعیف است

هر چند ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما یک منبع آگاه طالبان به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه‌ ای هفته گذشته ملا هبت‌ الله آخند زاده با والیان در کندهار اتخاذ شده و در ولایت ‌های دیگر، از جمله کابل، نیز عملی خواهد شد.

این منبع به رادیو آزادی گفته که در کابل کمیته ‌ای موظف شده تا روی بدیل این اقدام کار کند و به گفته‌ او، این کمیته مأموریت دارد بررسی کند که آیا می‌توان با استفاده از فیلتر در انترنت فایبر نوری از نشر آنچه رهبر طالبان نمی‌ خواهد جلوگیری شود یا خیر.

این منبع به رادیو آزادی افزود که رهبر طالبان این تصمیم را به هدف «جلوگیری از منکرات» گرفته است.

پیش از این، حاجی زید سخنگوی والی بلخ نیز به رادیو آزادی همین موضوع را تأیید کرده بود که این اقدام به منظور جلوگیری از منکرات صورت گرفته، اما در این باره جزئیات ارائه نکرد.

در همین حال، مسئول یک شرکت سیاحتی در ارزگان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته انترنت فایبر نوری در این ولایت نیز قطع شده است.

انترنت فایبر در مقایسه با سایر انترنت‌ها هم ارزان‌ تر و هم آسان ‌تر است

او افزود این اقدام کارهای‌ شان را به ‌شدت متاثر کرده است: "انترنت فایبر در مقایسه با سایر انترنت‌ها هم ارزان‌ تر و هم آسان ‌تر است، اما از چند روز گذشته که این انترنت قطع شده، بر انترنت بی‌ سیم نیز فشار زیادی وارد شده و کارهای ما با آن پیش نمی‌رود. در حال حاضر ما با مشکلات جدی روبرو هستیم. "

شماری از باشندگان بغلان و کندز نیز در گفتگو با رادیو آزادی تأیید کردند که دسترسی به انترنت فایبر نوری در این ولایت ‌ها قطع شده است.

در ننگرهار اما، قریشی بدلون، مسئول نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در صفحه‌ فیسبوکش نوشته است که هرچند در ننگرهار این انترنت هنوز فعال است، اما احتمال دارد در چند روز آینده این دستور شفاهی رهبری آنان در سراسر افغانستان عملی شود.

این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این نیز محدودیت ‌های گسترده‌ ای بر رسانه ‌ها و آزادی بیان در افغانستان وضع کرده است.

حکومت طالبان در ولایت‌ های مختلف، بر پخش تصاویر موجودات زنده در تلویزیون‌ محدودیت گذاشته و به گفته‌ خبرنگاران، دسترسی به اطلاعات را نیز دشوار کرده است.

در رسانه‌ ها، ممنوعیت پخش موسیقی، استفاده‌ الزامی ماسک برای خبرنگاران زن هنگام پخش برنامه، قطع نشر برنامه ‌های تفریحی مختلف و برخی محدودیت‌ های دیگر، از جمله اقداماتی هستند که نگرانی ‌های نهادهای حامی خبرنگاران افغانستان و سازمان ‌های بین‌ المللی را برانگیخته ‌اند.

انترنت فایبر نوری، نوعی انترنت است که افغانستان را به پنج کشور همسایه متصل می‌کند و بر اساس گزارش ‌ها، در ۲۶ ولایت این کشور از آن استفاده می‌شود.

این انترنت نسبت به انترنت سیم‌ کارت یا بی‌سیم سریع‌تر است و بیشتر در نهاد های دولتی، سازمان‌ های خارجی و کسب ‌و کار های خصوصی به کار می‌ رود.

ناظران معتقدند که قطع این اینترنت ممکن است تأثیرات شدید منفی بر پیشبرد امور در بخش ‌های مختلف افغانستان داشته باشد.