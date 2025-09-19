افغانستان
حکومت طالبان اظهارات اخیر، سرمنشی ملل متحد را به شدت محکوم کرد
حکومت طالبان اظهارات انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد که اقدامات علیۀ زنان در افغانستان را"احمقانه" خوانده، به شدت محکوم کرده است.
گوتیرش روز سه شنبه در نیویارک به خبرنگاران گفت"آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد نه تنها قابل قبول نیست، بلکه احمقانه است."
اشاره گوتیرش به ممنوعیت اخیر طالبان بر امدادگران زن بود.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان ناوقت شب گذشته در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که"سرمنشی سازمان ملل متحد باید متوجه معنی کلمات خود باشد و از الفاظ بیمورد استفاده نکند."
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) در هفته گذشته اعلام کرد که حکومت طالبان به کارمندان زن افغان این اداره اجازه ورود به دفاتر را نمیدهد و این حرکت در تضاد با تعهدات قبلی طالبان است.
روند ثبت نام اعزام ۳ هزار کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل شد
وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام اعزام ۳ هزار کارگر مسلکی افغان به قطر را تکمیل کرده است.
این وزارت روز پنجشنبه (۱۷ سنبله) در خبرنامهیی گفته که حدود ۴۰ هزار کارگر در این بستها ثبتنام کردهاند و افزوده که گزینش نامزدان موفق به زمان نیاز است.
قطر پیش از این نیز برای صدها کارگر مسلکی افغان زمینه کار را فراهم کرده است.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که با فراهم ساختن فرصتهای کاری قانونی برای افغانها در عربستان سعودی، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه تلاش دارد تا از سفرهایی قاچاق جوانان جلوگیری کند.
این در حالیست که به گفته سازمان ملل متحد، بیکاری یک مشکل عمده در برابر جوانان افغان است و هنوز هم سطح فعلی بیکاری در افغانستان نگران کننده است.
ترمپ: تلاش میکنیم پایگاه بگرام را دوباره بگیریم
دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا امروز یکبار دیگر گفت که تلاش میکند کنترول پایگاه بگرام افغانستان را دوباره به دست بگیرد.
ترمپ در کنفرانس خبری مشترک با کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا گفت که اگر پروسۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در زمان حاکمیت نخست او انجام میشد، پایگاه بگرام را در کنترول نیروهای امریکایی حفظ میکرد.
ترمپ افزود "بگرام، یکی از بزرگترین پایگاه های هوایی جهان، را در بدل هیچ به آنان (طالبان) سپردیم".
رییس جمهور امریکا همچنان گفت "تلاش میکنیم آنرا دوباره بگیریم، زیرا آنها (طالبان) چیز های از ما نیاز دارند".
دونالد ترمپ که در گذشته نیز چنین سخنی را مطرح کرده بود، اینبار هم گفت، " یکی از دلایل این که بگرام را میخواهیم این است که این پایگاه یک ساعت با محلی که چین در آن اسلحۀ اتمی خود را میسازد فاصله دارد".
نیروهای امریکایی در ماه آگست سال ۲۰۲۱، دو هفته پس از برگشت طالبان به قدرت، افغانستان را ترک کردند.
قطع انترنت فایبر نوری در برخی مناطق افغانستان واکنشهای را در پی داشته است
اختلال در خدمات اینترنت فایبر نوری در بیش از ده ولایت افغانستان واکنشهای شدید را در قبال داشته است.
اتحادیۀ فعالان حقوق بشر این حرکت حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را"حمله مستقیم بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق اساسی مردم برای ارتباط با جهان بیرون" خوانده است.
"نی" یک نهاد حامی رسانهها و آزادی بیان، در اعلامیهای گفته که"هدف اصلی طالبان قطع دسترسی به اطلاعات، پنهان کردن جنایات علیه بشریت و وضع محدودیتهای بیشتر بر آموزش دختران است".
کمیتۀ حمایت از خبرنگاران (CPJ) نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده، آنرا "افزایش بی سابقه در سانسور" توصیف کرده، گفته که ممنوعیت انترنت به حداقل 10 ولایت افغانستان گسترش یافته است.
هر چند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک منبع آگاه این گروه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسۀ هفتۀ گذشته ملا هبت الله آخند زاده رهبر طالبان با والیان در کندهار اتخاذ شده و در سایر ولایت افغانستان، از جمله کابل، نیز عملی خواهد شد.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی چهار سال گذشته بهشدت وخیم شده است؛ روزا اوتنبایوا
روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل میگوید در حالیکه افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱ شاهد کاهش نسبی درگیریهای مسلحانه بوده اما به گفته او وضعیت بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور بهطور چشمگیری وخیم شده است.
سایت خبری UN News چهارشنبه ۱۷ سپتمبر خبر داده که این اظهارات را خانم اوتنبایووا در نشست روزگذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد.
او تاکید کرده که پالیسیهای طالبان در مورد زنان و دختران کاملاً روشن است و بهدلیل همین محدودیتهای سختگیرانه، یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که میتواند پیامدهای درازمدت و پرهزینهای برای آینده کشور داشته باشد.
(یوان نیوز) به نقل از بانک جهانی گفته که بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در چهار سال گذشته، سالانه حدود ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور خسارت وارد میکند.
حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات چیزی نگفته است.
بریتانیا ۳ میلیون پوند کمک اضافی برای زلزلهزدگان شرق افغانستان فراهم میکند
ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید که کشورش ۳ میلیون پوند (بیش از ۴ میلیون دالر) کمک اضافی را برای آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان فراهم خواهد کرد.
لینزی این را چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد.
او گفت که این کمکها شامل خدمات صحی، آب پاک، سرپناه و بستههای صحی حیاتی برای زنان و دختران خواهد بود.
زلزلۀ ۳۱ اگست به شدت شش اعشاریه یک درجه ریشتر، براساس آمار رسمی ارائه شده از سوی طالبان بیش از ۲۲۰۰ نفر را کشت و نزدیک به ۴۰۰۰ تن زخمی بهجای ماند.
سازمان ملل متحد وضعیت آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان به ویژه کنر را وخیم خوانده و خواستار ۱۳۹ میلیون دالر کمک بینالمللی برای آنها شده است.
یونیسف: آموزش حق اساسی بشر است؛ چهار سال از بستهبودن مکاتب دختران در افغانستان گذشت
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف میگوید که امروز چهار سال از محرومیت دختران افغان از تحصیلات متوسطه میگذرد.
طالبان با برگشت به قدرت در ۲۰۲۱ دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دانش آموزان دختر مسدود کردند.
یونیسف چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت که آموزش حق اساسی بشر است.
این نهاد گفته که همراه با یونسکو، ادارۀ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، هرکاری ممکن را انجام خواهد داد تا از هر دختر در افغانستان برای رفتن به مکتب از ابتدایی تا متوسطه و فراتر از آن حمایت کند.
سازمان صحی جهان: هر کودک در افغانستان مستحق مراقبتهای صحی مصون و باکیفیت است
سازمان صحی جهان، WHO، میگوید که هر کودک در افغانستان از همان آغاز زندگی مستحق مراقبتهای صحی مصون و باکیفیت است.
سازمان صحی جهان این را چهارشنبه ۱۷ سپتمبر به نقل از داکتر ادواین سنیزه سلوادور، نماینده اش در افغانستان در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشته است.
امروز مصادف است با روز جهانی مصونیت بیماران
شعار امسال این روز "مراقبت مصون برای هرنوزاد و هرکودک" است.
سازمان صحی جهان میگوید که خانواده ها، کارمندان صحی و جوامع با هم میتوانند از کودکان در برابر آسیبها جلوگیری کنند و یک آینده بهتر را برای آنان فراهم سازند.
هیئت ایرانی: با طالبان دربارهٔ افزایش حجم تجارت میان کابل و تهران گفتگو کردیم
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید که در دیدارش با مقامهای طالبان در باره افزایش حجم تجارت میان کابل و تهران گفتگو کرده است.
او چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در گفتگو با رسانههای داخلی افغانستان گفت که در دیدارهایش همچنان در مورد برخی موانع که در گمرکات و گذرگاه های مرزی فراراۀ تجارت میان دو کشور وجود دارد نیز بحث کرده است.
آقای اتابک در سفرش به کابل با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت و عبدالغنی برادر، معاون رئیسالوزرای حکومت طالبان دیدار کرده.
اتابک گفت که حجم تجارت میان افغانستان و ایران در حال حاضر به بیش از سه میلیارد دالر رسیده است.
ایران در چهارسال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است اما روابط نزدیک تجاری و دیپلوماتیک با طالبان دارد.
عفو ۳۳ زندانی افغان از سوی پادشاه عمان
سلطان هیثم بن طارق، پادشاه عمان، حکم رهایی ۳۳ تن از زندانیان افغان در آن کشور را صادر کرد.
سفارت افغانستان در عمان تحت کنترول طالبان، چهارشنبه ۱۷ سپتمبر در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد که این زندانیان افغان به مناسبت میلادالنبی عفو شده اند.
گفته شده که این ۳۳ تن به اتهام جرایم مختلف از مدتهای متفاوت در عمان زندانی بودند، عنقریب به افغانستان برخواهند گشت.