بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپینغر (زون شرق) کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت با توجه به بازیهای که تیم ملی انجام داد، به گفتهی او حق صعود به مرحله بعدی را نداشتند:
در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردی حق رسیدن به مرحلهی چهار تیم برتر را نداشت
"به نظر من، در مجموع تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیا با چنین کارکردی حق رسیدن به مرحلهی چهار تیم برتر را نداشت، تیمهای که به مرحلهی چهار تیم برتر رسیدهاند، واقعاً حقدار بودند، چون با آمادهگی کامل، نظم و برنامهریزی دقیق وارد این رقابتها شده بودند، درحالیکه تیم افغانستان نه منظم بود و نه آماده، من فکر میکنم که تیم ملی کرکت افغانستان برای آینده نیاز به تغییرات بسیار مهم، بنیادی و عمیق دارد."
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی سال ۲۰۲۵، روز پنجشنبه ۱۸ سپتمبر در برابر سریلانکا شکست خورد و سفرش در این جام به پایان رسید.
افغانستان پیش از آن از بنگلهدیش نیز شکست خورده بود و تنها در برابر هانگ کانگ پیروز شده بود.
افغانستان در برابر بنگلهدیش با تفاوت هشت دوش شکست خورد و سریلانکا نیز در آور هژدهم هدف ۱۷۰ دوش را که از سوی افغانستان تعیین شده بود، تکمیل کرد.
افغانستان پیش از این بازیها، در سلسله مسابقات سهجانبه با پاکستان و امارات متحده عربی نیز دست خالی ماند و در دیدار نهایی، پاکستان بر آن غلبه کرد.
نبود بالران تیزانداز و بَتسمنهای کافی، نقطه ضعف بزرگ
محمد واصل وصال، کارشناس کرکت و رئیس رسانهی وصال نیز از آنچه به گفتهی او "نامتوازن بودن" تیم ملی کرکت افغانستان در جام ۲۰ آوره آسیا و پیشتر در رقابتهای سهجانبه است، انتقاد دارد: "ما بیش از حد روی آلراوندرها و اسپینرها حساب میکنیم، ما اصلاً بالران تیزانداز (فستبالر) نداریم و با تنها یک فستبالر همه بازیها را انجام دادیم، این یک نقطه ضعف بسیار بزرگ ما در کرکت است، از سوی دیگر، در بخش بَتنگ اگر ببینید، هیچ تیمی با سه بَتسمن وارد میدان نمیشود، این یکی از دلایل بزرگ شکست ما بود، دستکم باید در ترکیب یک تیم پنج بَتسمن اصلی یا جنرل وجود داشته باشد تا بتوانند در رقابت پیروز شوند."
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این انتقادها به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد، اما کرکت بورد در صفحه فیسبوک خود نوشته است: "با تأسف، سفر جام آسیای ۲۰۲۵ به پایان رسید."
قابل یادآوریست که از گروه (بی) این رقابتها که افغانستان نیز در آن حضور داشت، سریلانکا و بنگلهدیش و از گروه (ای) هند و پاکستان به مرحله چهاربهترین راه یافتند.
بازیهای ۲۰ آوره جام آسیای ۲۰۲۵ به تاریخ ۸ سپتمبر در امارات متحده عربی آغاز شد.
هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما به دلیل تنشهای سیاسی میان پاکستان و آن کشور، مکان برگزاری تغییر یافت.
این هفدهمین دور جام آسیایی است، اما افغانستان برای نخستینبار در سال ۲۰۱۴ فرصت حضور در این رقابتها را پیدا کرد.
تیم ملی افغانستان سال گذشته توانسته بود به مرحله دوم این بازیها راه یابد.
رقابتهای جام آسیا از سوی شورای کرکت آسیا برگزار میشود و هر دو یا چهار سال یک بار برگزار میشود.
بیشتر قهرمانیهای این جام به هند، سریلانکا و پاکستان رسیده است.
هند هشت بار عنوان قهرمانی را به دست آورده، سریلانکا شش بار و پاکستان دو بار توانسته است جام آسیا را از آن خود کند.
تیم بنگلهدیش هرچند دو بار به دیدار نهایی این رقابتها راه یافته، اما مؤفق به کسب قهرمانی نشدهاست.