پروندهٔ پیتر و باربی رینولدز، به ترتیب ۸۰ و ۷۵ ساله، نگرانی‌های غرب را دربارهٔ اقدامات طالبان پس از سرنگونی حکومت جمهوریت در سال ۲۰۲۱ برجسته ساخت. این زوج ۱۸ سال در افغانستان زندگی کرده بودند و یک نهاد آموزشی و تربیتی را در ولایت مرکزی بامیان اداره می‌کردند و پس از به قدرت رسیدن طالبان تصمیم گرفتند در کشور باقی بمانند.

قطر، کشوری غنی از انرژی در شبه‌جزیره عرب که پیش‌تر میان ایالات متحده و طالبان در آستانهٔ خروج نیروهای امریکایی میانجی‌گری کرده بود، در آزادی رینولدزها کمک کرده است.

یک دیپلمات به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت این زوج روز جمعه افغانستان را ترک کردند.

او به شرط ناشناس‌ماندن به دلیل حساسیت مذاکرات در این پرونده صحبت کرد.

خانوادهٔ رینولدز در بریتانیا بارها خواستار آزادی آنان شدند و گفتند که این زوج مورد بدرفتاری قرار گرفته و به اتهامات نامعلوم در قید بسر می برند. طالبان این اتهامات را رد کرده‌اند اما هرگز توضیح نداده‌اند که دلیل بازداشت چه بوده است.

عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان، گفت این زوج «قانون افغانستان را نقض کرده بودند» و پس از یک جلسهٔ محکمه روز جمعه از زندان آزاد شدند. او در بیانیه‌ای که در شبکهٔ اجتماعی ایکس نشر کرد، مشخص نکرد که آنان کدام قانون را نقض کرده‌اند.

بلخی از «تلاش‌ها و میانجی‌گری صادقانهٔ» قطر سپاسگزاری کرد.

این زوج به ریچارد لیندسی، نمایندهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان، تسلیم داده شدند.

هامیش فالکنر، وزیر خارجهٔ بریتانیا، ابراز خوشی کرد که این ماجرا پایان یافته است. او گفت بریتانیا از زمان بازداشت این زوج به طور گسترده کار کرده و خانواده‌شان را حمایت کرده است.

او افزود: «توانایی حکومت برای کمک به کسانی که در افغانستان نیازمند حمایت قنسولی‌اند، بسیار محدود است. توصیهٔ سفر ما روشن است: افراد نباید به افغانستان سفر کنند. ٔ»

در ماه جولای، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بودند که وضعیت جسمی و روانی این زوج به‌سرعت رو به وخامت است و آنان در معرض آسیب جبران‌ناپذیر یا حتی مرگ قرار دارند.

اوایل همین ماه، طالبان گفتند با نماینده بر سر تبادل زندانیان به توافق رسیده‌اند که بخشی از تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط است. این نشست پس از آن برگزار شد که طالبان در ماه مارچ شهروند امریکایی جورج گلیزمن را آزاد کردند که هنگام سفر توریستی در افغانستان بازداشت شده بود.

افغانستان همچنان مورد توجه دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، قرار دارد. او روز پنج‌شنبه در جریان سفرش به بریتانیا گفت در تلاش است تا حضور دوبارهٔ امریکا را در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان برقرار کند.