استفاده بیشتر از بایسکل در شهرهای افغانستان؛ میان ضرورت اقتصادی و نبود زیرساخت

جلال‌ آباد، مرکز ولایت ننگرهار، شهری که به گفته شماری از ساکنان آن، در این روز ها بایسکل سواران در بیشتر جاده های آن در کنار موتر ها در حرکت اند.

برخی ساکنان این شهر می‌ گویند که به دلیل مشکلات ترانسپورت عمومی و وضعیت اقتصادی، بیشتر از بایسکل برای رفت ‌و آمد استفاده می‌ کنند.

ضیا الرحمن لالا خیل، ساکن جلال‌ آباد، به رادیو آزادی گفت:

وقتی در شهر گشت و گذار می کنم، بیشتر از بایسکل استفاده می‌ کنم

"وقتی در شهر گشت و گذار می کنم، بیشتر از بایسکل استفاده می‌ کنم. چند دلیل دارد؛ اول این که اقتصادی است، وقتی با ریکشا به مکانی می‌ روم، کرایه جاهای نزدیک تا پنجاه افغانی می ‌شود، اما با بایسکل این پول صرفه ‌جویی می‌ شود. دوم این که برای سلامتی مفید است. فشار خون بالا دارم داکتر به من توصیه کرده ورزش کنم."

متخصصان صحی می‌ گویند بایسکل‌ سواری نه ‌تنها برای افراد سالم، بلکه برای بسیاری از بیماران نیز مفید است؛ اما تأکید می‌ کنند که میزان و مدت استفاده باید متناسب با وضعیت صحی هر فرد و با مشوره داکتر تعیین شود.

سمیع ‌الله، ساکن شهر کندهار، نیز می‌ گوید که هنگام رفت و آمد به محل کار از بایسکل استفاده می‌ کند، او یکی از دلایل اش را ازدحام ترافیکی خواند:

"در کندهار استفاده از بایسکل زیاد است، دلایل اقتصادی هم دارد. یکی دیگر از دلایل استفاده من از بایسکل این است که ازدحام و ترافیک در سرک ها است. محل کار من دور از محل تکسی ‌های شهری است، به همین دلیل از بایسکل استفاده می‌ کنم."

خالد، دکاندار ساکن منطقه احمد شاه بابا مینه کابل، که خود نیز از بایسکل استفاده می‌ کند، می‌ گوید که بایسکل وسیله ‌ای کم‌ هزینه برای ترانسپورت است، اما پیشنهاد می‌ کند که مسیر های جداگانه برای بایسکل یا مسیر های ویژه در کنار جاده‌ ها ایجاد شود تا مصونیت و راحتی بیشتری برای بایسکل سواران فراهم شود:

"بایسکل وسیله ‌ای است که هزینه زیادی ندارد، اگر هم داشته باشد، حداکثر ده افغانی در پنچرگیری خواهد بود. اگر به تکسی بگویی که ده افغانی برایت می‌ دهم ریشخند می‌ زند که این خو بس نیست، کرایه تکسی‌ ها در مسیر های مشابه تا سی افغانی می‌رسد. متأسفانه سرک‌ ها در افغانستان ساخته شده ‌اند اما معیاری نیستند، اگر در سرک‌ های نو ساخته شده جا های بایسکل ساخته شود، بهتر خواهد بود."

خالد که قصد خرید یک بایسکل جدید را دارد، می‌ گوید که قیمت بایسکل بسته به نوع، مدل و شرکت متفاوت است، به گفته او، یک بایسکل نو و با کیفیت متوسط تا ۱۵۰۰۰ افغانی و بایسکل مستعمل تا ۱۵۰۰ افغانی یافت می ‌شود.

کارشناسان: نبود مسیرهای ویژه خطرآفرین است

اباسین بهیر، انجنیر امور شهر سازی، تأیید می‌ کند که در افغانستان مسیر های جداگانه برای بایسکل اندک است و بیشتر جاده‌ ها برای حرکت موتر ها طراحی شده ‌اند.

او به رادیو آزادی گفت که نبود مسیر های ویژه بایسکل باعث می‌ شود سواران با خطر حوادث ترافیکی مواجه شوند و تردد آنها در شهرها دشوار شود به گفته او توسعه مسیرهای جداگانه یا مسیرهای ویژه در کنار جاده‌ ها می‌ تواند به افزایش مصونیت و تشویق مردم به استفاده از بایسکل کمک کند.

اما در رابطه به شهر کابل نعمت ‌الله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:

"شاروالی کابل در طراحی سرک ‌های جدید، مسیر های مخصوص بایسکل و بخش‌ های برای بس‌ های BRT ( Bus Rapid Transit نوعی سیستم حمل ‌و نقل سریع شهری) را در نظر گرفته است تا در آینده از آن استفاده شود. مسئله خط بایسکل رو از موارد مهم است که شاروالی کابل آنرا در سرک ها به ویژه در سرک های ۶۰ متره در نظر می گیرد."

ساکنان کابل و شماری از ولایت ‌ها پیشتر بارها از مشکلات ترانسپورت عمومی شکایت کرده ‌اند، آنان می‌ گویند ملی ‌بس‌ ها یا بسیار کم فعالیت دارند و یا به‌کلی از کار افتاده ‌اند به گفته آنان موتر های مسافربری کوچک با کرایه ‌های بلند مردم را از یک محل به محل دیگر انتقال می دهند که بسیاری ها توان پرداخت کرایه ای آن را ندارند.

عبدالولی سعید، رئیس شرکت ملی‌ بس، پیش‌ از این در صحبت با رادیو آزادی، کمبود بس ‌ها را تأیید کرده اما گفته که تلاش ‌ها برای حل این مشکل جریان دارد.

در روز های اخیر نیز شماری از دختران و زنان در کابل مشکلات در بخش ترانسپورتی را با رادیو آزادی در میان گذاشته ‌اند، آنان می‌ گویند که به دلیل رسم و رواج ‌های اجتماعی و محدودیت‌ های وضع ‌شده از سوی حکومت طالبان، نمی توانند از بایسکل استفاده کنند.