گذرگاه تورخم ناگهان بسته شد؛ مسافران سرگردان اند

قریشی بدلون، مسئول نشرات این ریاست، ناوقت روز دوشنبه ۲۲ سپتمبر، در شبکه ایکس این خبر را منتشر کرده و از همه مسافرانی که از این مسیر رفت و آمد می‌ کنند خواسته تا اطلاع ثانوی از سفر خودداری کنند.

در این حال داکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری ولایت ننگرهار می گوید بر بنیاد اطلاعات که در دسترس آنان قرار گرفته ، دلیل اصلی مسدود شدن گذرگاه تورخم، مشکلات تخنیکی در سیستم انترنت دفتر مهاجرت پاکستان در آنسوی این گذرگاه است.

او در صحبت با رادیو آزادی افزود که گذرگاه تورخم ؛اما برای تردد موتر های باربری باز است.

«بنا بر مشکلی که در بخش انترنت دفتر امیگریشن پاکستان آنطرف تورخم به میان آمده می گویند که آنان نمی توانند پروسه ورود و خروج را پیش ببرند، به همین دلیل راه بروی مسافرین مسدود شده هرگاه دوباره فعال شود راه باز می شود، طرف افغانستان هیچ نوع مشکل نیست و در مورد ترانسپورت هم مشکل ایجاد نشده، اراده جات و لاری ها عبور می کنند و صادرات و واردات به طور نورمال ادامه دارد.»

مشخص نیست که این وضعیت چه مدت ادامه خواهد داشت ، مقامات پاکستانی در باره بسته شدن و یا زمان بازگشایی گذرگاه تورخم بروی رفت و آمد مسافران چیزی نگفته اند.

بسته شدن گذرگاه تورخم برنامه ‌های سفر شماری از مسافران را مختل کرده است.

آنان از مسئولان می‌ خواهند که وضعیت گذرگاه هر چه زودتر روشن و بازگشایی شود تا بتوانند سفر های ضروری خود را انجام دهند.

داوود، یکی از مسافرانی که قصد داشت برای انجام امور ضروری به پاکستان سفر کند، ناوقت شب دوشنبه از نزدیک گذرگاه تورخم به رادیو آزادی گفت:

پنج و نیم بجه بود که تورخم رسیدیم، ما پرسیدیم که به چه دلیل راه بسته شده می گویند اسکینر و سافت ویر خراب است و انترنت نیست

«پنج و نیم بجه بود که تورخم رسیدیم، ما پرسیدیم که به چه دلیل راه بسته شده می گویند اسکینر و سافت ویر خراب است و انترنت نیست، همینجا حدود هشتصد تا یکهزار نفر است، سرک ها پر است، جای نیست هوتل ها پر است ، در میان مسافران بیماران هم هستند، افرادی را دیدم که در کنار سرک ها خوابیده اند، این مسیر مهم رفت و آمد مردم است، نیاز است تا حکومت پاکستان و امارت اسلامی باهم گفتگو کنند و این مسئله را حل کنند.»

شماری از افغان ‌ها بیشتر برای معاملات تجاری، انجام امور ضروری ، دیدار خانواده ‌ها و به هدف آنچه که درمان بهتر برخی بیماری ها می خوانند به پاکستان رفت و آمد می‌ کنند، بسته شدن موقت گذرگاه تورخم نگرانی این مسافران را افزایش داده است، زیرا به گفته آنان بسیاری از سفر های شان ضروری و برنامه ‌ریزی‌ شده است.

گفتنی است که پیش از این هم گذرگاه تورخم بروی رفت و آمد مسافران و تردد اموال تجارتی بنا بر دلایل مختلف بارها به طور موقت بسته و سپس باز شده است.

گذرگاه تورخم یک دروازه مهم عبور و مرور مسافران بین افغانستان و پاکستان پنداشته می شود که بر اساس معلومات غیررسمی نزدیک به ده هزار مسافر روزانه از آن رفت و آمد می کنند.

این دروازه همچنان یک مسیر مهم تجارت بین دو کشور به شمار می رود.