امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد کشورش فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت می‌شناسد.

مکرون روز دوشنبه در آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما باید راهی برای رسیدن به صلح باز کنیم.»

خبرگزاری رویترز گزارش داد ده‌ها رهبر جهان در مجمع عمومی از این اقدام استقبال خواهند کرد و آن را از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون یک تغییر قابل توجه در عرصه دیپلماتیک دانست.

یک روز پیش از آن، بریتانیا، استرالیا، پرتگال و کانادا نیز فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناختند.

اما اسرائیل با این اقدام کشورهای غربی مخالفت کرده و دولت این کشور اعلام کرده است که «تا زمانی که جنگ با گروه‌های مسلح فلسطینی ادامه دارد، هیچ دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت.»