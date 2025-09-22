جهان
مراسم وداع با چارلی کِرک در اریزونا
دهها هزار نفر همراه با مقامهای بلندپایهٔ دولتی روز یکشنبه در ایالت اریزونا در مراسم وداع با چارلی کِرک شرکت کردند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، در سخنرانیاش کِرک را «یکی از چهرههای بزرگ نسل خود» خواند.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پِیت هگست، وزیر دفاع نیز از سخنرانان این مراسم بودند.
اِریکا کِرک، همسر چارلی، ضارب ۲۲ سالهٔ او تیلر رابینسون ـ که به اعدام محکوم شده ـ را بخشید.
چارلی کِرک، فعال سیاسی و از حامیان دونالد ترامپ، ۱۰ سپتمبر هنگام سخنرانی در پوهنتون یوتا هدف گلوله به گردن قرار گرفت و جان باخت.
پولیس پس از چند روز جستوجو حمله کننده را بازداشت کرد.
جرمنی در نشست با نمایندگان چندین کشور دربارهٔ تغییر روند مهاجرت در اروپا گفتوگو میکند
انتظار میرود که جرمنی در آغاز ماه آیندۀ میلادی میزبان نشست دیگری با حضور نمایندگان چندین کشور اروپایی برای بحث در مورد مهاجرت باشد.
بهگفتهٔ خبرگزاری دیپیای جرمنی، الکساندر دوبرندت، وزیر داخلهٔ این کشور، تاکید کرده در نشست مونشن که قرار است به تاریخ ۴ اکتوبر برگزار شود، با شرکای اروپایی دربارهٔ تلاشهای بیشتر و اقدامات لازم برای تغییر روند مهاجرت در اروپا گفتوگو خواهد شد.
او افزوده است: "ما باید شرایط مهاجرت و قوانین اخراج در اتحادیهٔ اروپا را سختتر کنیم."
قرار است در این نشست، وزرای داخلهٔ اتریش، دنمارک، فرانسه، جمهوری چک، ایتالیا و پولند و همچنان کمیشنران امور داخلی و مهاجرت اتحادیهٔ اروپا شرکت کنند.
آلمان در ماه جولای نیز میزبان نشستی مشابه بود که در آن در مورد مبارزه با قاچاق انسان و بازگشت پناهجویان به افغانستان و سوریه مورد بحث قرار گرفت.
حکومت جدید جرمنی به رهبری محافظهکاران متعهد به تشدید قوانین مهاجرت شده است. وزیر داخلهٔ این کشور اخیراً گفت که برای بازگرداندن افغانهای "محکوم به جرایم" در جرمنی، نیاز است تا تماس مستقیم با حکومت طالبان برقرار شود.
صدراعظم بریتانیا: «دولت مستقل فلسطین» را برای احیای امید به صلح به رسمیت شناختیم؛ واکنش صدراعظم اسرائیل
بریتانیا، استرالیا و کانادا، سه کشور مشترکالمنافع، روز یکشنبه ۲۱ سپتمبر، فلسطین را به عنوان یک «دولت» مستقل به رسمیت شناختند.
خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که این اقدام، از سوی این سه عضو کشورهای مشترکالمنافع و متحدان دیرینه اسرائیل، بیانگر خشم فزاینده نسبت به جنگ جاری اسرائیل در غزه است.
کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، گفته است که بریتانیا این گام را برای احیای امید به صلح میان اسرائیلیها و فلسطینیها برمیدارد.
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در واکنش به این اقدام گفته است که تشکیل «دولت مستقل فلسطین» ممکن نخواهد بود.
محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطینیها، با استقبال از این اقدام بریتانیا گفت که این گامی مهم به سوی دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در منطقه است.
با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، انتظار میرود شمار بیشتری از کشورها فلسطین را به عنوان «دولت» مستقل به رسمیت بشناسند.
تا کنون بیش از ۱۵۰ کشور این کار را انجام دادهاند.
بی بی سی گزارش کرده که قرار است کی یر استارمر، صدراعظم بریتانیا، ناوقت امروز فلسطین را بهعنوان یک دولت به رسمیت بشناسد.
وزارت امور خارجه پرتگال نیز اعلام کرده که امروز اقدام مشابهی انجام خواهد داد.
قرار است چند کشور دیگر هم همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل، بهمنظور فشار بر اسرائیل در جنگ غزه، اقدام مشابه انجام دهند.
اسرائیل و آمریکا میگویند تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، هدیهای دیپلماتیک به حماس است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. در حمله حماس در جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند.
کاخ سفید: امریکاییها شش کرسی از هفت کرسی هیئتمدیره تیکتاک در امریکا را خواهند داشت
کاخ سفید میگوید توافق میان امریکا و چین درباره آینده «تیکتاک» شامل آن خواهد بود که امریکاییها شش کرسی از هفت کرسی هیئتمدیره ناظر بر فعالیتهای این اپلیکیشن ویدئوی کوتاه در ایالات متحده را در اختیار داشته باشند.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز شنبه ۲۹ سنبله به شبکه فاکسنیوز گفت: «هیئتمدیرهای که بر فعالیت این اپلیکیشن در ایالات متحده نظارت خواهد کرد، هفت کرسی خواهد داشت که شش کرسی آن متعلق به امریکاییها خواهد بود.»
او افزود این توافق میتواند «در روزهای آینده» امضا شود.
ایالات متحده به دلایل امنیت ملی به شدت تلاش کرده است تا کنترل فعالیتهای تیکتاک در امریکا را از دست شرکت اصلی چینی آن، «بایتدنس»، خارج کند.
در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، کنگرس امریکا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن بایتدنس موظف است بخش امریکایی خود را بفروشد یا با ممنوعیت فعالیت در امریکا مواجه شود. دیوان عالی امریکا نیز اعمال محدودیت بر آن را تأیید کرده بود.
تیراندازی در یک کلوب شبانه در نیوهمپشایر؛ یک نفر کشته شد
در نتیجۀ تیراندازی در یک کلوب شبانه در منطقۀ نشوا در ایالت نیوهمپشایر شنبه یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان فورمیلا، لوی سارنوال نیوهمپشایر، و کوین رورک، رئیس پولیس نشوا، گفتهاند که یک مرد بزرگسال در این تیراندازی در کلوب اسکای میدو کانتری کشته شده است.
به گفتۀ مقامها، مظنون، نیز یک مرد بزرگسال است و در محل رویداد بازداشت شده است.
مقامها افزودهاند که گزارشهای ابتدایی در مورد دست داشتن دو تن در این تیراندازی نادرست است.
پیتر هنکلی، معاون ارشد لوی سارنوال نیوهمپشایر از آغاز تحقیقات برای روشن شدن انگیزهٔ حمله خبر داده است.
هند و پاکستان امروز در جام آسیایی کریکت روبهرو میشوند
در چارچوب رقابتهای جام آسیایی کریکت، امروز هند و پاکستان با هم بازی میکنند.
این بازی در ورزشگاه کریکت دبی هفت شام به وقت کابل آغاز میشود.
هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلهدیش به مرحلهٔ چهار تیم برتر جام آسیایی راه یافتند، اما افغانستان، امارات متحدهٔ عربی، عمان و هانگکانگ از این رقابتها حذف شدند.
در رقابتهای چهار تیم برتر، پاکستان و سریلانکا سهشنبه، بنگلهدیش و هند چهارشنبه، بنگلهدیش و پاکستان پنجشنبه و هند و سریلانکا جمعه با هم روبهرو خواهند شد.
بازی نهایی این مسابقات در ۲۸ سپتمبر برگزار خواهد شد.
رئیسجمهور اوکراین خواهان اقدامات «قوی» واشنگتن علیه روسیه شد
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین خواهان اقدامات «قوی» واشنگتن علیه روسیه شد.
این پس از آنست که اتحادیهٔ اروپا به تصویب تحریمهای بیشتر علیه کرملین نزدیک شد.
همزمان با این، تنشها بر فراز آسمان جناح شرقی ناتو افزایش یافته است.
زلنسکی در ۲۰ سپتمبر همچنان گفت که انتظار دارد هفتهٔ آینده در حاشیهٔ هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل با رئیسجمهور دونالد ترمپ دیدار کند.
واشنگتن هنوز ملاقات رو در رو را تایید نکرده است.
در ۲۰ سپتمبر، جتهای جنگی پولند و دیگر کشورهای ناتو به پرواز درآمدند. این در حالی است که روسیه حمله گستردهٔ دیگر با طیارههای بیسرنشین و راکت بر اوکراین انجام داد.
در نتیجۀ این حمله دستکم سه غیرنظامی کشته شدند.
کشورهای ناتو به تازگی بخاطر ورود طیارههای روسیه به حریم هوایی استونیا ابراز خشم کردند.
همچنان پیش از این طیارههای بیسرنشین روسیه وارد حریمهای هوایی پولند و رومانیا نیز شده بودند.
شورای امنیت ملی ایران: همکاری با ادارۀ بین المللی انرژی هستهای تعلیق خواهد شد
شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که به دنبال اقدام فرانسه، بریتانیا و جرمنی برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، همکاری با ادارۀ بین المللی انرژی هستهای تعلیق خواهد شد.
به گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، در اعلامیه دیروز این شورا جزئیات بیشتر داده نشده، اما
فعال شدن میکانیزم موسوم به ماشه «اقدام نسنجیده سه کشور اروپایی در مورد مسئله هستهای ایران» خوانده شده است.
یک روز پیش از نشر این اعلامیه، شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه لغو تحریمهای ایران رای نداد.
در جلسه روز جمعه، ۹ کشور عضو شورا به قطعنامهای که کوریای جنوبی به عنوان رئیس دورهای شورای امنیت ارائه داده بود تا تحریمهای علیه ایران لغو شود، رای منفی دادند.
خلیلزاد در مورد احتمال استفاده از پایگاه بگرام در عملیات مشترک «ضدتروریزم» سخن گفت
زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است که امکان استفاده از پایگاه هوایی بگرام برای عملیات مشترک ضد تروریزم وجود دارد.
خلیلزاد که در ترکیب یک هیئت امریکا اخیراً به کابل سفر کرد، شنبه در شبکۀ ایکس نوشته است:
«اگر موضوع زندانیان و گروگانها میان امریکا و طالبان با موفقیت حل شود، به احتمال زیاد مراحل بیشتری و مسائل اضافی برای توافق و رسیدگی مطرح خواهد شد.»
خلیلزاد افزوده است: «با گذشت زمان، من امکان گسترش همکاریهای امنیتی را رد نمیکنم، از جمله استفاده از تاسیساتی مانند بگرام برای عملیات مشترک ضدتروریستی.»
نمایندۀ پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان اضافه کرده است که این کار به استقامت نیاز خواهد داشت.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردهاند.
این در حالی است که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده چندبار روی گرفتن کنترل پایگاه هوایی بگرام تاکید کرده است.