نتانیاهو: سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور ایران خواهد بود

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در آستانه جشن و تعطیلات «روش هشانا» که سال نو یهودی به شمار می‌آید، در سخنانی در مقر ستاد کل اردوی اسرائیل گفت که «سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور ایران خواهد بود».

نتانیاهو این اظهارات را در کنار ایال زمیر، رئیس ستاد کل اردو، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و تعدادی دیگر از فرماندهان نظامی اسرائیل بیان کرد.

او ابراز امیدواری کرد که سال جدید یهودی سال «امنیت و پیروزی و وحدت» باشد.

اين عيد بنا به معانی مختلفی که به آن داده شده است به نام‌های «روز داوری» يا «روز يادبود» نيز معروف است. بنا به روايات يهودی، اين عيد روز آفرينش «حضرت آدم» را خاطرنشان می‌کند که در آن تقدير هر موجودی در سال جديد تعيين می‌شود.