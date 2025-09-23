لینک‌های قابل دسترسی

زنده
خبر تازه
سه شنبه ۱ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۱۰

جهان

نتانیاهو: سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور ایران خواهد بود

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در آستانه جشن و تعطیلات «روش هشانا» که سال نو یهودی به شمار می‌آید، در سخنانی در مقر ستاد کل اردوی اسرائیل گفت که «سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور ایران خواهد بود».

بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در آستانه جشن و تعطیلات «روش هشانا» که سال نو یهودی به شمار می‌آید، در سخنانی در مقر ستاد کل اردوی اسرائیل گفت که «سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور ایران خواهد بود».

نتانیاهو این اظهارات را در کنار ایال زمیر، رئیس ستاد کل اردو، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و تعدادی دیگر از فرماندهان نظامی اسرائیل بیان کرد.

او ابراز امیدواری کرد که سال جدید یهودی سال «امنیت و پیروزی و وحدت» باشد.

اين عيد بنا به معانی مختلفی که به آن داده شده است به نام‌های «روز داوری» يا «روز يادبود» نيز معروف است. بنا به روايات يهودی، اين عيد روز آفرينش «حضرت آدم» را خاطرنشان می‌کند که در آن تقدير هر موجودی در سال جديد تعيين می‌شود.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مکرون: فرانسه فلسطین را به عنوان دولت مستقل به رسمیت می‌شناسد؛ اسرائیل مخالفت کرد

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اعلام کرد کشورش فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت می‌شناسد.

مکرون روز دوشنبه در آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما باید راهی برای رسیدن به صلح باز کنیم.»

خبرگزاری رویترز گزارش داد ده‌ها رهبر جهان در مجمع عمومی از این اقدام استقبال خواهند کرد و آن را از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون یک تغییر قابل توجه در عرصه دیپلماتیک دانست.

یک روز پیش از آن، بریتانیا، استرالیا، پرتگال و کانادا نیز فلسطین را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناختند.

اما اسرائیل با این اقدام کشورهای غربی مخالفت کرده و دولت این کشور اعلام کرده است که «تا زمانی که جنگ با گروه‌های مسلح فلسطینی ادامه دارد، هیچ دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت.»

ادامه خبر ...

پاکستان و سریلانکا امروز در جام آسیایی کرکت روبه‌رو می‌شوند

در چارچوب جام آسیایی کرکت، سه‌شنبه اول میزان تیم‌های ملی پاکستان و سریلانکا با هم رقابت می‌کنند.

این بازی ساعت ۷ شام به وقت کابل در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی آغاز خواهد شد.

در میان چهار تیم برتر این رقابت‌ها، هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادیش باقی مانده‌اند.

تیم‌های افغانستان، عمان، هانگ‌کنگ و امارات متحده عربی پس از شکست در دیدارهای قبلی، از مسابقات کنار رفتند.

قرار است فردا چهارشنبه تیم‌های هند و بنگلادیش با هم روبه‌رو شوند.

دیدار نهایی این جام برای ۲۸ سپتمبر برنامه‌ریزی شده، اما هنوز روشن نیست کدام تیم‌ها به فینال راه خواهند یافت.

ادامه خبر ...

منابع: در حمله هوایی در تیرا دست‌کم ۲۳ نفر کشته شدند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

یک عضو پولیس در خیبرپختونخوا تأیید کرده‌ که در حمله‌ جت‌های جنگی در منطقه تیرا ۲۳ غیرنظامی کشته شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از این منبع که نامش فاش نشده گزارش کرده که در میان قربانیان ۷ زن و ۴ کودک نیز شامل‌اند.


به گفته‌ این منبع، در این حمله چهار خانه هدف قرار گرفته و به طور کامل ویران شده‌اند.


پیشتر شاهدان عینی نیز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی تأیید کرده بودند که در حملات شب گذشته ۲۳ غیرنظامی جان باخته‌اند.


نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان پاکستان اردو را مسئول این حمله دانسته‌اند، اما اردو و هیچ نهاد امنیتی دیگر در این باره به‌طور رسمی اظهار نظر نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

مراسم وداع با چارلی کِرک در اریزونا

مراسم یادبود برای چارلی کرک، حامی ترامپ
مراسم یادبود برای چارلی کرک، حامی ترامپ

ده‌ها هزار نفر همراه با مقام‌های بلندپایهٔ دولتی روز یک‌شنبه در ایالت اریزونا در مراسم وداع با چارلی کِرک شرکت کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در سخنرانی‌اش کِرک را «یکی از چهره‌های بزرگ نسل خود» خواند.


جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پِیت هگست، وزیر دفاع نیز از سخنرانان این مراسم بودند.
اِریکا کِرک، همسر چارلی، ضارب ۲۲ سالهٔ او تیلر رابینسون ـ که به اعدام محکوم شده ـ را بخشید.


چارلی کِرک، فعال سیاسی و از حامیان دونالد ترامپ، ۱۰ سپتمبر هنگام سخنرانی در پوهنتون یوتا هدف گلوله به گردن قرار گرفت و جان باخت.


پولیس پس از چند روز جست‌وجو حمله کننده را بازداشت کرد.

ادامه خبر ...

جرمنی در نشست با نمایندگان چندین کشور دربارهٔ تغییر روند مهاجرت در اروپا گفت‌وگو می‌کند

انتظار می‌رود که جرمنی در آغاز ماه آیندۀ میلادی میزبان نشست دیگری با حضور نمایندگان چندین کشور اروپایی برای بحث در مورد مهاجرت باشد.

به‌گفتهٔ خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی، الکساندر دوبرندت، وزیر داخلهٔ این کشور، تاکید کرده در نشست مونشن که قرار است به تاریخ ۴ اکتوبر برگزار شود، با شرکای اروپایی دربارهٔ تلاش‌های بیشتر و اقدامات لازم برای تغییر روند مهاجرت در اروپا گفت‌وگو خواهد شد.

او افزوده است: "ما باید شرایط مهاجرت و قوانین اخراج در اتحادیهٔ اروپا را سخت‌تر کنیم."

قرار است در این نشست، وزرای داخلهٔ اتریش، دنمارک، فرانسه، جمهوری چک، ایتالیا و پولند و همچنان کمیشنران امور داخلی و مهاجرت اتحادیهٔ اروپا شرکت کنند.

آلمان در ماه جولای نیز میزبان نشستی مشابه بود که در آن در مورد مبارزه با قاچاق انسان و بازگشت پناهجویان به افغانستان و سوریه مورد بحث قرار گرفت.

حکومت جدید جرمنی به رهبری محافظه‌کاران متعهد به تشدید قوانین مهاجرت شده است. وزیر داخلهٔ این کشور اخیراً گفت که برای بازگرداندن افغان‌های "محکوم به جرایم" در جرمنی، نیاز است تا تماس مستقیم با حکومت طالبان برقرار شود.

ادامه خبر ...

صدراعظم بریتانیا: «دولت مستقل فلسطین» را برای احیای امید به صلح به رسمیت شناختیم؛ واکنش صدراعظم اسرائیل

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا
کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا

بریتانیا، استرالیا و کانادا، سه کشور مشترک‌المنافع، روز یک‌شنبه ۲۱ سپتمبر، فلسطین را به عنوان یک «دولت» مستقل به رسمیت شناختند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس گزارش داده است که این اقدام، از سوی این سه عضو کشورهای مشترک‌المنافع و متحدان دیرینه اسرائیل، بیانگر خشم فزاینده نسبت به جنگ جاری اسرائیل در غزه است.

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، گفته است که بریتانیا این گام را برای احیای امید به صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برمی‌دارد.

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، در واکنش به این اقدام‌ گفته است که تشکیل «دولت مستقل فلسطین» ممکن نخواهد بود.

محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطینی‌ها، با استقبال از این اقدام بریتانیا گفت که این گامی مهم به سوی دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در منطقه است.

با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، انتظار می‌رود شمار بیشتری از کشورها فلسطین را به عنوان «دولت» مستقل به رسمیت بشناسند.

تا کنون بیش از ۱۵۰ کشور این کار را انجام داده‌اند.

ادامه خبر ...

قرار است بریتانیا فلسطین را به عنوان «دولت» به رسمیت بشناسد

کی‌یر استارمر، صدراعظم بریتانیا
کی‌یر استارمر، صدراعظم بریتانیا

بی بی سی گزارش کرده که قرار است کی یر استارمر، صدراعظم بریتانیا، ناوقت امروز فلسطین را به‌عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد.

وزارت امور خارجه پرتگال نیز اعلام کرده که امروز اقدام مشابهی انجام خواهد داد.

قرار است چند کشور دیگر هم همزمان با آغاز مجمع عمومی سازمان ملل، به‌منظور فشار بر اسرائیل در جنگ غزه، اقدام مشابه انجام دهند.

اسرائیل و آمریکا می‌گویند تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، هدیه‌ای دیپلماتیک به حماس است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. در حمله حماس در جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند.

ادامه خبر ...

کاخ سفید: امریکایی‌ها شش کرسی از هفت کرسی هیئت‌مدیره تیک‌تاک در امریکا را خواهند داشت

 کاخ سفید می‌گوید توافق میان امریکا و چین درباره آینده «تیک‌تاک» شامل آن خواهد بود که امریکایی‌ها شش کرسی از هفت کرسی هیئت‌مدیره ناظر بر فعالیت‌های این اپلیکیشن ویدئوی کوتاه در ایالات متحده را در اختیار داشته باشند.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز شنبه ۲۹ سنبله به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «هیئت‌مدیره‌ای که بر فعالیت این اپلیکیشن در ایالات متحده نظارت خواهد کرد، هفت کرسی خواهد داشت که شش کرسی آن متعلق به امریکایی‌ها خواهد بود.»

او افزود این توافق می‌تواند «در روزهای آینده» امضا شود.

ایالات متحده به دلایل امنیت ملی به شدت تلاش کرده است تا کنترل فعالیت‌های تیک‌تاک در امریکا را از دست شرکت اصلی چینی آن، «بایت‌دنس»، خارج کند.

در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، کنگرس امریکا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن بایت‌دنس موظف است بخش امریکایی خود را بفروشد یا با ممنوعیت فعالیت در امریکا مواجه شود. دیوان عالی امریکا نیز اعمال محدودیت بر آن را تأیید کرده بود.

ادامه خبر ...

تیراندازی در یک کلوب شبانه در نیوهمپشایر؛ یک نفر کشته شد

ایالات متحده - تیراندازی در ایالت نیوهمپشایر
ایالات متحده - تیراندازی در ایالت نیوهمپشایر

در نتیجۀ تیراندازی در یک کلوب شبانه در منطقۀ نشوا در ایالت نیوهمپشایر شنبه یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جان فورمیلا، لوی سارنوال نیوهمپشایر، و کوین رورک، رئیس پولیس نشوا، گفته‌اند که یک مرد بزرگسال در این تیراندازی در کلوب اسکای میدو کانتری کشته شده است.

به گفتۀ مقام‌ها، مظنون، نیز یک مرد بزرگسال است و در محل رویداد بازداشت شده است.

مقام‌ها افزوده‌اند که گزارش‌های ابتدایی در مورد دست داشتن دو تن در این تیراندازی نادرست است.

پیتر هنکلی، معاون ارشد لوی سارنوال نیوهمپشایر از آغاز تحقیقات برای روشن شدن انگیزهٔ حمله خبر داده است.

ادامه خبر ...

