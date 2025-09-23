دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، میگوید که شرکت هوانوردی ازبکستان توافقنامهای را به ارزش بیش از هشت میلیارد دالر با شرکت بوئینگ امضا کرده است.
ترمپ روز دوشنبه ۲۲ سپتمبر گفت که ازبکستان براساس این توافقنامه بیست و دو طیارۀ بوئینگ دریافت خواهد کرد.
همزمان، قزاقستان، یکی دیگر از کشورهای آسیای میانه، توافقنامه چهار اعشاریه دو میلیارد دالری خط آهن و تجهیزات را با یک شرکت مستقر در پنسلوانیای امریکا امضا کرده است.
وزارت تجارت ایالات متحده این توافقنامه را بزرگترین معامله تجاری خط آهن در تاریخ ایالات متحده خوانده است.
هاورد لوتنیک، وزیر تجارت ایالات متحده در جریان امضای توافقنامه با قاسم جومارت توقایف، رییس جمهور قزاقستان در نیویارک گفت که این توافقنامه تاریخی فرصتها را افزایش داده و روابط میان ایالات متحده و آسیای میانه را گسترش خواهد داد.
پیش از امضای این توافقنامه، دونالد ترمپ رئیس جمهورامریکا با همتایی قزاقستانی خود که برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویارک رفته است، مکالمه تلیفونی داشته است.
ترمپ تلاش میکند تا با کشورهای آسیای میانه که دارای منابع فراوان هستند، روابط اقتصادی خود را گسترش دهد، زیرا خرید مواد معدنی نادر برای آقای ترمپ اهمیت دارد و این مواد در تکنولوژیهای نوین، از جمله سلاحها استفاده میشوند.
در جهان، بیشتر قراردادهای مربوط به مواد معدنی نادر توسط چینیها انجام شده است.
قرار است رئیس جمهور قزاقستان در جریان سفرش به نیویارک با مدیران اجرایی شرکتهای امریکایی ملاقات کند.
این نشست توسط اتاق تجارت ایالات متحده سازماندهی شده است.
در آغاز امسال، مدیران اجرایی ۲۵ شرکت امریکایی به قزاقستان سفر کردند که این سفر بزرگترین هیئت شرکتهای بزرگ امریکایی به آسیای میانه بوده است.
همچنان انتظار میرود که ماه آینده، اتاق تجارت امریکا میزبان تاجران ازبکستان باشد.
در آغاز سپتمبر، رئیسجمهور امریکا با رئیسجمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف، دربارهٔ سرمایهگذاریها گفتگو کرد و پیش از آن در ماه اگست، ترمپ نمایندهٔ ویژهٔ خود برای همکاریهای بینالمللی را به تاشکند فرستاد تا با میرضیایف ملاقات کند.
کارشناسان میگویند که کشورهای آسیای میانه برای متوازن ساختن نفوذ چین و روسیه به دنبال سرمایهگذاری واشنگتن هستند.