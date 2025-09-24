رابعه، باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه (ارزانقیمت) و آموزگار یک مکتب به رادیو آزادی گفت: «در منطقه ارزانقیمت سگها بسیار زیاد شدهاند، هم کنار جادهها و هم در کوچهها، امروز صبح وقتی من و یک همکارم به مکتب میرفتیم، با آنکه در ریکشا سوار بودیم، سگها دنبال ما دویدند، نزدیک بود یکی از سگها پای همکارم را بگیرد.»
سگها در کوچهها زیاد شدهاند، وقتی طفلها صبح به مکتب میروند، میترسند.
نعیمه، باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک، میگوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگهای ولگرد روبرو میشوند.
او به رادیو آزادی گفت: «سگها در کوچهها زیاد شدهاند، وقتی طفلها صبح به مکتب میروند، میترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه همراهشان برود و آنها را برساند. خواست ما از شاروالی این است که این سگها را از کوچهها جمعآوری کند.»
سید نورالله، باشنده کارته نو کابل نیز وجود سگهای ولگرد در محل بودوباشاش را تأیید کرده، میگوید: «این سگها دنبال مردم بهویژه دنبال کودکان و موترها میدوند، برای کنترل نسل آنها باید برنامههای عقیمسازی و واکسین بر ضد ویروس سگ دیوان اجرا شود، همچنین حکومت باید در بخشهای مختلف شهر برای سگها مراکز نگهداری بسازد.»
نعمتالله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایتها و خواستههای مردم در این گزارش پاسخ نداد.
اما او سال گذشته در نشست «حسابدهی حکومت به ملت» گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود ۲۶ هزار سگ ولگرد را جمعآوری کرده است.
به گفته او، نزدیک به ۹ هزار این سگها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند.
او همچنین افزوده بود که بیش از ۱۲ هزار سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین شدند.
او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل بهطور مشخص به عهده شاروالی است.
کارشناسان صحی هشدار میدهند، هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری (ویروس سگ دیوانه) باشد و در غیر آن، این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود.
مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است.
حکومتهای مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدودی هم اقدام به جمعآوری کردهاند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.