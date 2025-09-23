والی تهران: مرحله دوم اخراج مهاجران افغان در همین هفته آغاز می‌ شود

در روز های اخیر اقدامات برای اخراج افغان ها در تهران شدید تر شده است

او که در معرض خطر اخراج از ایران قرار دارد روز سه شنبه ۲۳سپتمبر به رادیو آزادی گفت که در روز های اخیر اقدامات برای اخراج افغان ها در تهران شدید شده است:

«بازداشت ها بسیار شدید شده است مردها را که گیر کند باز داشت می کند و اردوگاه می برد و تیلفون های شان را خاموش می کند، بعضی جا ها تلاشی خانه به خانه هم شروع شده و مردم را اخراج کرده اند، صاحب خانه ما هم بسیار نگران است می گوید از خاطر شما ممکن ما را جریمه کند این ها هم وقت نمی دهند و دولت شان هم اعلام کرده می رود که اخراج می کنند»

او با نگرانی از این وضعیت افزود که برگشت به افغانستان هم برای او و خانواده اش بسیار دشوار است و ممکن به مشکلات زیادی روبرو شوند.

در این حال شماری از افغان های که تازه از ایران بازگشته اند نیز می‌ گویند که با برگشت به افغانستان اکنون در وضعیت نامناسب قرار دارند و نه کار و نه هم عایدی برای تامین نفقه خانواده های شان دارند.



عبدالمحمد یکی از آنان در ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفت:

«همین جا خانه برادرم نشستیم از خود خانه ندارم ، یک چهار دیواری است که توان آباد کردن اش را نداریم ، فعلا یک شغل آزاد ویک کار و بار درست ندارم ، شش نفر نان خور دارم خدا شاهد است حیران ماندیم چه کار کنیم ،کار وبار درست هم برای ما پیدا نمی شود »



والی تهران اعلام کرده که مرحله دوم اخراج اتباع غیر مجاز در همین هفته آغاز می‌ شود

پیش از این برخی از بازگشت کنندگان به رادیو آزادی گفته اند که بر علاوه مشکلات در داخل افغانستان هنگام بازگشت از ایران با آزار واذیت پولیس آن کشور نیز روبرو شده اند.



این نگرانی ها درحالی مطرح می شود که به تازگی والی تهران اعلام کرده است که مرحله دوم اخراج اتباع غیر مجاز در همین هفته آغاز می‌ شود.

خبرگزاری ایسنا ایران دوشنبه ۲۲سپتمبر نوشته است که محمد صادق معتمدیان با بیان این مطلب در نشست شورای آموزش و پرورش تهران افزوده که این روند بخاطر رفع مشکل حضور اتباع غیر مجاز انجام می شود و هیچ کشوری «مهاجران غیرقانونی» را نمی ‌پذیرد.



مقام ها و رسانه های ایران عبارت اتباع غیر مجاز را برای مهاجران غیر قانونی افغان در آن کشور به کار می برند.



ایسنا به نقل از والی تهران نوشته است که در این نشست گفته است که از ابتدای امسال تا کنون ۱.۴ میلیون مهاجر افغان از ایران اخراج شده‌ اند که از این میان ۴۵۰ هزار تن آنان از تهران اخراج شده اند.



او مدعی شده که با اخراج مهاجران افغان، بیش از سه هزار صنف درسی در ایران خالی شده و نرخ کرایه مسکن ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.



در سه ماه گذشته ۱،۸ میلیون افغان از ایران اخراج شده ‌اند

گفتنی است که، اما پیش از این برخی مقام های ایرانی از کمبود نیروی کار و حتی تعطیلی کارخانه ‌ها به دنبال اخراج کارگران افغان از آن کشور خبر داده اند.



والی تهران هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که به زودی مرحله دوم اخراج «مهاجران غیرقانونی» به افغانستان آغاز و با جدیت دنبال می‌ شود.



در اوایل سال روان، ایران «کارت‌ های سرشماری» نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد.



عبدالرحمان رشید، معین امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ۳۰ جولای در نشستی در کابل گفت که در سه ماه گذشته ۱،۸ میلیون افغان از ایران اخراج شده ‌اند.



هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغان ‌ها با داشتن برگه سرشماری در ایران زندگی می‌ کنند، اما سکندر مومنی وزیر داخله ایران در ماه دلو سال گذشته به رسانه ‌های این کشور گفته بود که حدود ۶ میلیون اتباع خارجی در این کشور زند‌گی می‌ کنند که بیش از سه میلیون آنان باید اخراج شوند.