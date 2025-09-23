دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا امروز سه شنبه در سخنرانی به مجمع سالانه ملل متحد به برخی از موضوعات مطرح در جهان پرداخت، اما اشاره به وضعیت کنونی افغانستان تحت کنترول طالبان نداشت.

ولی رئیس‌جمهورترمپ کشور همسایه افغانستان، ایران را حامی تروریسم در جهان خواند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک، ایران را «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» خواند و گفت که این کشور هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.

دونالد ترمپ سلاح‌های هسته‌ای را بزرگ‌ترین تهدید علیه بشریت خواند و افزود: «موضع من بسیار ساده است: "بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان نباید اجازه داشته باشد خطرناک‌ترین سلاح را در اختیار داشته باشد."

او گفت مدت کوتاهی بعد از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی «پیشنهادی سخاوتمندانه» داد تا در قبال همکاری کامل، ایران به برنامه هسته‌ای خود پایان دهد.

رئیس‌جمهور امریکا اضافه کرد که پاسخ ایران در عوض تداوم تهدید همسایگان خود و منافع امریکا بود که همچنان ادامه دارد.

او در این سخنرانی به جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل اشاره کرد و گفت هیچیک از فرماندهان نظامی ایران اکنون زنده نیستند.

او همچنان به جنگ جاری در غزه پرداخت و خواهان آزادی تمام گروگان ها از نزد گروه حماس در شد.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی می شناسند.

جنگ در غزه پس از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که حدود ۱۲۰۰ کشته، بیشتر غیرنظامی، و ۲۵۰ حدود گروگان برجا ماند. بیشتر گروگان‌ها در چارچوب آتش‌بس‌ها آزاد شدند.

تا هنوز ۴۸ گروگان باقی مانده اسرائیلی نزد حماس باقی مانده است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که از آغاز دوره ریاست جمهوری اش به هفت جنگ در نقاط مختلف جهان پایان داده است.

ترمپ از ناکامی سازمان ملل متحد برای کمک در تلاش های صلح انتقاد کرد.

از زمانیکه ترمپ در ۲۰ جنوری سال روان مقام ریاست جمهوری ایالات متحده را عهده دار شده است، به گفته اداره او برای ختم چندین جنگ‌ها میانجی‌گری کرده است. ترمپ گفته است که او به شمول جنگ میان جمهوری دموکراتیک کانگو و رواندا، جنگ کوتاه هند و پاکستان در ماه می، جنگ میان کمبودیا و تایلند، جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسراییل را پایان بخشیده و از توافق تاریخی که نزاع طولانی میان ارمنستان و آذربایجان میزبانی کرده است.

در حالیکه جنگ میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و رئیس‌جمهور ترمپ به توقف آن به تکرار تاکید گذاشته، روسیه را با تعرفه‌های جدید تهدید کرد.

ترمپ در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک گفت: "اگر مسکو با توافق صلح موافقت نکند، واشنگتن "یک دور بسیار قوی از تعرفه‌های قدرتمند" وضع خواهد کرد که "خونریزی را متوقف می‌کند".

او افزود: "اما برای اینکه این تعرفه‌ها مؤثر باشند، کشورهای اروپایی، همه شما که اکنون اینجا جمع شده‌اید، باید به ما بپیوندید و دقیقاً همان اقدامات را اجرا کنید".

رییس جمهور ترمپ در ادامه مهاجرت غیرکنترل شده را به عنوان یک بحران مطرح کرد.

ترمپ گفته است اداره به رهبری او در امریکا اقدامات جدی را در زمینه جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به آنکشور برداشته است.

او با دفاع از سیاست های مهاجرتی خود از متحدان اروپایی اش انتقاد کرد.

رییس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی گفت: «زمان آن رسیده است که به تجربه شکست‌خورده مرزهای باز پایان داده شود."

دونالد ترمپ، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز سه‌شنبه وعده داد که دولت او تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی را رهبری خواهد کرد.

او گفت: "من از همه‌ی کشورها می‌خواهم که به ما بپیوندند تا یک‌بار برای همیشه به توسعه‌ی سلاح‌های بیولوژیکی پایان دهیم."