صندوق نجات کودکان: مادران و نوزادان در مناطق زلزله زده در کنر، با خطر جدی مواجه اند

حدود نیم میلیون تن از آسیب دیده‌گان زلزله ۳۱ آگست به کمک نیاز دارند

این نهاد روز چهارشنبه «۲۴ سپتمبر» در گزارشی که در وب‌سایت خود منتشر کرده، گفته است که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار زن حامله در مناطق زلزله زده به سر می‌برند که در ماه‌های آینده، با نزدیک شدن زمستان، زایمان خواهند کرد.

صندوق نجات کودکان هشدار داده که نبود سرپناه و هوای سرد زمستان زنده‌گی مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

شماری از زنان حامله که در این خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند نیز از وضعیت دشوار شان شکایت دارند و می‌گویند که هنوز هم به هیچ‌گونه سهولت‌های صحی دسترسی ندارند.

یکی از این زنان از باشنده‌گان ولسوالی نورگل ولایت کنر که از شش ماه به این‌سو بادار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود و در حال حاضر در یک کمپ زلزله زده‌ها در ولسوالی خاص کنر زیر خیمه زنده‌گی می‌کند به رادیو آزادی گفت:

"من شش ماه می‌شود که حمل دارم، کمر و پاهایم بسیار درد می‌کنند، این‌جا داکتر زن وجود ندارد، خانه‌های ما همه فرو ریخت، دو طفل دارم که فعلاً معده یکی‌شان خراب است، یک دختر من سه ساله و پسرم یک‌ونیم ساله است، قبلاً گاهگاهی به جاهای بسیار دور به کلینیک می‌رفتم، اما حالا نمی‌توانم بروم، این‌جا هم داکتران نیستند، در وضعیت بسیار بد قرار دارم، از جای حرکت کرده نمی‌توانم."

این بانوی ۲۲ ساله گفت که مادران حامله دیگر هم در این کمپ با او زنده‌گی می‌کنند که بیشتر آنان در اثر زلزله‌ها زخمی شده‌اند و اکنون در این دوره حساس به هیچ یک از سهولت‌های صحی و حتی لباس پاک دسترسی ندارند.

از هر ۱۰ خانواده ۹ خانواده در ولسوالی‌های زلزله‌زده به خیمه‌ها نقل مکان کرده‌اند

یکی از باشنده‌گان ولسوالی چوکی که خانواده، اقارب و دوستانش زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند نیز شکایت مشابهی از این وضعیت دارد.

او نیز که نخواست نامش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:

"قبلاً هم زنده‌گی ما بسیار ابتدایی بود، اما حالا امکانات ما به صفر کاهش یافته است، جاده‌های که قبلاً به کلینیک‌ها منتهی می‌شد نیز مسدود شده‌است، علاوه بر مشکلات دیگر بیماری مادران در دوران حامله‌گی نیز یک چالش بزرگ است، حالا با آن‌که مؤسسات تلاش می‌کنند تا کمک‌های صحی را فراهم کنند، باز هم نیاز جدی است تا به‌خاطر نجات جان مادران و کودکان توجه جدی صورت گیرد."

در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان به نقل از سمیرا سعید رحمان مسئول برنامه‌ها و بخش حمایوی این نهاد در افغانستان آمده است که "هیچ نوزادی نباید نخستین نفس خود را در خیمه بکشد، در آستانه این زمستان هیچ کودکی نباید بدون کفش، لباس گرم یا سیستم گرمایشی باشد".

خانم رحمان هشدار داده که سردی هوا سیستم ایمنی بدن کودکان را تضعیف کرده و آنان را در برابر عفونت‌های حاد تنفسی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

صندوق نجات کودکان افزوده که از میان هر ۱۰ خانواده ۹ خانواده در ولسوالی‌های زلزله‌زده به خیمه‌ها نقل مکان کرده‌اند و حدود ۳۹ هزار کودک در فضای آزاد و در معرض سردی هوا زنده‌گی می‌کنند.

حدود ۳۹ هزار کودک در فضای آزاد و در معرض سردی هوا زنده‌گی می‌کنند

عبدالباسط باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که شش عضو خانواده‌اش در اثر این زلزله جان باخته اند و اکنون همسر و پنج فرزند خردسالش زیر خیمه زنده‌گی می‌کنند، می‌گوید که فرزندانش مریض هستند و نگران روزهای سرد پیش‌رو است:

"این روزها اسهال در کودکان و بزرگ‌سالان به شدت افزایش یافته است، اما سوء تغذیه در کودکان ما نیز بالا است، اگر کودکان ما بسیار شدید مریض شوند، مجبور هستیم که یک موتر را از راه دور پیدا کنیم تا او را به کلینیک ببریم. دختر من شش کیلوگرام وزن دارد، سوء تغذی شده‌است، ما به شدت نگران هستیم که پس از این هوا سرد می‌شود و زنده‌گی برای اطفال و زنان مشکل می‌شود، خواست ما این است که در زمستان یک سیستم ایجاد شود که کودکان ما از سردی تلف نشوند."

بر اساس گزارش «سیف د چلدرن»، ریزش سنگ‌های بزرگ پس از زلزله‌ها و بارش برف در هفته‌های آینده نیز جاده‌هایی را مسدود خواهد کرد که مردم حالا فقط می‌توانند پیاده بروند و این امر وضعیت را بدتر خواهد کرد.

این درحالی‌ست که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، حدود نیم میلیون تن از آسیب دیده‌گان زلزله ۳۱ آگست به کمک نیاز دارند.

در این زلزله ولایت‌های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان افغانستان زیانمند شد و در آن بیش از هشت هزار خانه آسیب دید و یا هم کاملاً تخریب شده‌اند.