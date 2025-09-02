آنان می گویند که در دهها قریه هنوز اجساد زیرخاک اند و هیچ دسترسی برای کمک به آسیب دیدگان در این مناطق وجود ندارد.

نثار احمد احمدی باشنده ولسوالی څوکۍ و یکی از رضا کاران در مناطق آسیب‌ دیده کنر، ناوقت روز دوشنبه اول سپتمبر به رادیو آزادی گفت که مردم با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و کمک‌ های اولیه طبی روبرو اند:

هنوز هم اجساد در دهها قریه در آنجا ها در زیر خاک مانده اند

«مناطقی که در کوه ها هستند جا های که مشکل رفتن موتر وجود دارد و مناطق دور افتاده اند هنوز هم اجساد در دهها قریه در آنجا ها در زیر خاک مانده اند، مردم محل، حکومت و هم جوانان ولایت های همجوار رسیده اند و برای بیرون ساختن آنان تلاش می کنند اما تا کنون موفق نشده اند.»

عبدالوارث کریمی، باشندۀ ولسوالی څوکۍ کنر، یکی دیگر از رضا کاران نیز می‌ گوید که مردم آسیب ‌دیده به آب آشامیدنی، غذای آماده، دارو، سرپناه و تشناب سیار نیاز فوری دارند.

او در مورد چگونگی مشکلات رسیدن به برخی مناطق دور افتاده آسیب دیده از زلزله در این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:

«دره است ،کوه ها است و چند خانه در یک نقطه کوه موقعیت دارند که آنجا راه مواصلاتی و موتر نیست فقط راهی است که افراد پیاده و یا با استفاده از مرکب به آنجا رفته می توانند، سرک هم خامه است و افراد که پیاده می روند حدود پنج ساعت راه است و اگر کمک ها به آنجا فرستاده شود غذایی و غیر غذایی نیاز است با استفاده از مرکب انتقال داده شوند، بعضی ساحات باقی مانده که هنوز اجساد زیر خاک اند.»

حاجی ستار، یکی از باشندگان ولایت کنر و آسیب دیده از زلزله نیز در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک فوری نهادهای امدادرسان شد .

«ما از موسسات، نهاد های خیریه، تاجران و نهاد های سازمان ملل متحد می خواهیم که برای ما مردم در بخش فراهم کردن سرپناه و همچنان تداوی بهتر زخمی ها همکاری کنند و در قسمت مواد خوراکی و لباس و بستر خواب با ما کمک کنند.»

باشندگان و رضاکاران از حکومت طالبان، نهادهای امدادرسان و تاجران می خواهند که هرچه زودتر به کمک آسیب‌ دیدگان بشتابند و امکانات لازم را برای رسانیدن کمک به این مناطق دشوار گذر فراهم کنند.

یونیسف: خرابی جاده‌ها مانع رسیدن سریع تیم‌های امداد شده است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) نیز می گوید با آن که روند کمک‌رسانی به آسیب ‌دیدگان ادامه دارد، اما خرابی و صعب‌العبور بودن راه‌ ها مانع دسترسی سریع تیم‌های امداد به همه مناطق شده است.

سلام الجنابی، سخنگوی این نهاد در کابل، به رادیو آزادی گفت که تمام نهادهای ملل متحد و موسسات محلی به آنجا رفته‌ اند، اما رانش زمین راه‌ ها را بسته و رسیدن به قریه ‌های آسیب ‌دیده، دشوار است.

او با ابراز نگرانی افزوده که احتمال دارد که تا رسیدن تیم ‌ها به مناطق دورافتاده، شمار تلفات افزایش یابد.

حکومت طالبان در پی زلزله مرگبار که ناوقت شب یکشنبه در شرق افغانستان رخ داد گفت که در نتیجه آن بیش از ۸۰۰ تن کشته و نزدیک به ۳ هزار تن در ولایت های کنر،ننگرهار،لغمان و نورستان زخمی شده اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از این رویداد روز دوشنبه اول سپتمبر در یک نشست خبری در کابل گفت که بیشترین تلفات در ولایت کنر ثبت شده است که در آن شمار کشته ‌شدگان به بیش از ۸۰۰ نفر و مجروحان به ۲۵۰۰ تن می ‌رسد.

او افزوده که ولسوالی ‌های نورگل، وټه‌پور، ماڼوګي، څوکۍ و چپه ‌دره در این ولایت به ‌شدت آسیب دیده ‌اند و عملیات نجات همچنان در این مناطق ادامه دارد.

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در نشستی که دوشنبه اول سپتمبر به هدف کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان با نمایندگان نهادهای ملی و بین‌ المللی برگزار شد، بر هماهنگی و رسانیدن فوری کمک‌ های غذایی، غیر غذایی، صحی و سرپناه موقت به زلزله‌ زدگان ظرف ۷۲ ساعت تأکید شده است.