ریچارد بنیت در نشستی در حاشیه ۸۰ مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک که روز جمعه ۲۶سپتمبر زیر عنوان « استفاده ابزاری از دین توسط طالبان و پیامد های آن برای افغانستان و فراتر از آن» برگزار شد، گفت که سیاست‌ های طالبان در زمینه سرکوب جنسیتی، سلطه و کنترل زنان و دختران، احتمالاً به یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی در میان نسل ‌های مختلف افغان ‌ها، به ویژه مردان و پسران، دامن می‌ زند.

«عادی جلوه دادن طالبان در این شرایط وخیم می ‌تواند به عنوان تحمل جنایات آنها علیه زنان و دختران تلقی شود که باعث تقویت مصونیت طولانی مدت و علاوه بر آن تشویق جنبش‌ های زن ‌ستیز در سایر نقاط جهان می‌ شود. پس چه کاری می ‌توان انجام داد؟ مقابله با سرکوب فزایندۀ طالبان نیازمند استفاده از تمامی ابزارها است؛ که شامل ترکیب حمایت اصولی بین‌ المللی با پاسخگویی جهانی، از جمله ایجاد یک میکانیزم تحقیق است.»





نماینده افغانستان در ملل متحد: قوانین طالبان بحران زنان را عمیق‌تر کرده است

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد همچنان در این نشست گفت که اقدامات اخیر طالبان برای رسمی کردن قوانین محدود کننده در سیاست‌ های دولتی، تنها بحران شدید و عمیقی را که به گفته او زنان و دختران افغان با آن مواجه هستند، عمیق‌ تر کرده و به طور سیستماتیک حقوق و آزادی ‌های آنها را از بین برده است.

او افزود در حالی که طالبان ادعا می‌ کنند که از اصول اسلامی نمایندگی می‌ کنند، اما این ادعای آنان در سطح داخلی و بین‌ المللی به شدت مورد چالش قرار گرفته و تاکید شد که اسلام واقعی چنین افراط گرایی را رد می‌ کند.

آقای فایق تاکید کرد که انکار سیستماتیک حقوق زنان، از جمله تحصیل، اشتغال و آزادی ‌های اساسی رفت و آمد و بیان، تحت چتر هیچ تفسیری از شریعت اسلامی قابل توجیه نیست.

«ما باید به طور واضح بگوییم که انکار سیستماتیک حقوق زنان، از جمله آموزش، اشتغال و آزادی ‌های اساسی رفت ‌و آمد و بیان، با هیچ تفسیر معتبر از شریعت اسلامی قابل توجیه نیست، زنان شجاع افغان که همچنان در برابر این محدودیت‌ ها مقاومت می‌ کنند، مظهر روح واقعی خویش و پاسدار ارزش‌ های ملی‌ شان هستند.»

شرکت کنندگان در این نشست که فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماری از دیپلمات ‌های خارجی بودند از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند و گفتند که جامعه جهانی باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا حقوق اساسی و انسانی افغان‌ ها را رعایت کنند.

ذبیح ‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ‌های رادیو آزادی در مورد این نشست و اظهارات شرکت‌ کنندگان پاسخ نداد، اما او بار ها گفته است که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلام تامین است، در حالی که حکومت طالبان در بیش از چهار سال است که دروازه‌ های هر نوع آموزش را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته و محدودیت گسترده ‌ای را بر زنان، به شمول کار آنان وضع کرده اند.

هرچند این محدودیت ‌ها از سوی طالبان بار ها در سطح داخلی و بین ‌المللی محکوم شده است، اما حکومت طالبان نه ‌تنها در این راستا از خود نرمی نشان نداده ، بلکه بر گسترش محدودیت ‌ها بر زنان نیز تأکید کرده است.