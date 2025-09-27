روز جهانی گردشگری؛ امنیت است ولی محدودیت های طالبان به گردشگری آسیب رسانده

شفیق یکی از این گردشگران است که می‌ گوید در دوره جمهوری مخلوع که درآمد مناسب داشت هر سال برای دیدن مکان های تاریخی و آثار باستانی به ولایت های مختلف سفر می کرد، اما در چهار سال گذشته این فرصت را از دست داده است.

«در سابق که گردشگری می کردیم و به هر ولایت که می رفتیم طور مثال در ولایت های بلخ ، تخار، بدخشان ، به دیدن مکان های تاریخی در هرات و غور می رفتیم ، چون اقتصاد ما خوب بود کار و وظیفه داشتیم ، اما در این چهارسال به گردشگری و سیاحت نرفتیم .»

برخی از خانواده ها به ویژه زنان نیز می گویند که وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان در چهارسال گذشته مانع رفتن آنان به ولایات که مکان های تاریخی و محلات تفریحی دارند شده است.

طالبان مانع گشت و گذار ما می‌شوند. اجازه نیست، شرایط بسیار بد است

مرسل یکی از زنان افغان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت: « در بین هفته که وظیفه داشتیم روز های جمعه را حتما با خانواده به ولایت ها می رفتیم به ویژه ولایت های که مکان های تفریحی بیشتر داشت به سیاحت می رفتیم حالا وقتی که دل ما می خواهد تا به یک ولایت برای دیدن مکان های تاریخی و جا های تفریحی برویم و دیدن کنیم همه وحشت داریم وقتی ما برویم و زحمت بکشیم و با هزاران مشکل به آن ولایت برسیم (طالبان) مانع ما می شوند که گشت و گذار نکنید اجازه نیست، شرایط بسیار بد است. »

شنبه ۲۷سپتمبر روز جهانی گردشگری است.

سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی گردشگری در وب‌ سایت خود نوشته است که: «توریزم اغلب به دلیل نقش آن در توسعه اقتصادی برجسته می‌ شود، اما اهمیت آن فراتر از این است. گردشگری می‌ تواند محرکی برای پیشرفت اجتماعی، فراهم کردن آموزش، ایجاد اشتغال و گشودن فرصت‌ های جدید برای همه باشد.»

در ادامه آمده که روز جهانی گردشگری ۲۰۲۵، تحت شعار "گردشگری و تغییر پایدار"، پتانسیل تغییر دهنده گردشگری را به عنوان یک عامل تغییر مثبت برجسته می کند.

به اساس گزارش‌ ها، در این اواخر گردشگران خارجی زیادی که بیشتر شان یوتیوبر هستند، به افغانستان می‌ روند و در آنجا از مکان‌ های مختلف، ویدیو می‌ سازند.

طالبان با اتخاذ اقداماتی برای ایجاد سهولت و امنیت برای گردشگران خارجی در تلاش افزایش میزان بازدید این گردشگران از افغانستان اند، اما نگرانی های امنیتی همچنان پابرجاست.

هر چند حکومت طالبان همواره مدعی است که با تحکیم امنیت در افغانستان، صنعت گردشگری در این کشور گسترش یافته و هزاران خارجی به افغانستان می‌ آیند، اما برخی از نهاد های حقوق بشری وضعیت گردشگری در افغانستان را خوب نمی بینند.

اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارش تحقیقی به مناسبت روز جهانی گردشگری نوشته است که طالبان با دعوت از یوتیوبران و گردشگران خارجی، می‌ خواهند تصویر جعلی از امنیت و رشد گردشگری ایجاد کنند، در حالی‌ که شواهد نشان می ‌دهد افغانستان یکی از خطرناک‌ ترین مقاصد جهان است.

در ادامه آمده که بر اساس معلومات ، دست کم شش مورد مستند از بازداشت گردشگران خارجی توسط طالبان در چهار سال اخیر شناسایی شده است.

به گفته این اتحاد این وضعیت نشان می ‌دهد که تبلیغات حکومت طالبان برخلاف واقعیت است و سفر به افغانستان خطر جدی برای گردشگران دارد.

شماری از آگاهان صنعت گردشگری نیز شرایط گردشگری در افغانستان را برای گردشگران داخلی و خارجی مناسب توصیف نمی کنند.

مشکلات اقتصادی و محدودیت های اجتماعی عوامل بازدارنده استند

عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت :«وضعیت گردشگری در افغانستان با چالش های عمده روبرو است برای گردشگران داخلی مشکلات اقتصادی و محدودیت های اجتماعی مانع اصلی است وبرای خارجی ها نگرانی امنیتی و زیرساخت های ضعیف مهم ترین عوامل بازدارنده هستند»

تلاش کردیم درمورد صنعت توریزم و مشکلات موجود در این خصوص، نظرخبیب الله غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم ، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.

هرچند در مورد رقم ورود گردشگران خارجی و عواید از این صنعت امسال حکومت طالبان معلومات تازه منتشر نکرده ، اما قدرت ‌الله جمال معین مالی و اداری و گردش گری این وزارت در«۲۷ سنبله» سال گذشته حین ارائه گزارش یک ساله این وزارت در برنامۀ «حساب‌ دهی حکومت به ملت» در کابل گفت که تعداد گردشگران داخلی و خارجی در افغانستان بیشتر بوده و عواید خوبی هم از این درک بدست آمده است.

این وزارت گفته که در یک سال گذشته تقریباً ۹ هزار گردشگر خارجی به افغانستان آمده‌ اند و از جا های تفریحی و تاریخی افغانستان دیدن کرده ‌اند.

در این حال در ماه می سال گذشته میلادی در اثر تیراندازی افراد مسلح که مسئولیت آنرا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت سه گردشگر تبعه اسپانیا همراه با سه همراه افغان آنان در بامیان کشته شدند و چهار گردشگر دیگر به شمول سه خارجی و یک افغان زخم برداشتند.

گفتنی است که شماری از کشورها از جمله بریتانیا و امریکا ،کانادا و استرالیا به شهروندان خود هشدار داده اند که به افغانستان سفر نکنند و از احتمال حمله، ربایندگی و دیگر رویداد های ناگوار نگرانی کرده اند.