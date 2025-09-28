لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۶ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۲۷

افغانستان

قرار است نهادی در اسلام‌آباد دوشنبه میزبان نشست رهبران ضد طالبان باشد

عکس از آرشیف: چهارمین نشست چهره‌های ضد طالبان در ویانا
عکس از آرشیف: چهارمین نشست چهره‌های ضد طالبان در ویانا

قرار است پاکستان روز دوشنبه هفتم میزان میزبان کنفرانسی دو روزه با حضور رهبران ضد طالبان افغانستان باشد؛ نشستی که با هدف آغاز «گفت‌وگوی منطقه‌ای» برگزار می‌شود.

به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، این رویداد به ابتکار «مؤسسه ثبات راهبردی آسیای جنوبی» (SASSI) و در همکاری با نهاد «زنان برای افغانستان» (WFA) به رهبری فوزیه کوفی عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان برگزار خواهد شد.

بر اساس دعوت‌نامه ارسالی به شرکت‌کنندگان، روز نخست به دیدار میان رهبران افغان اختصاص یافته و در روز دوم نمایندگان پاکستانی نیز به جمع آنان خواهند پیوست.

موضوع محوری کنفرانس «به سوی وحدت و اعتماد: نخستین گفت‌وگوی منطقه‌ای» عنوان شده است. این نشست ابتدا قرار بود ۲۵ و ۲۶ اگست ۲۰۲۵ برگزار شود، اما به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد.

نام‌های شرکت‌کنندگان افغان تاکنون اعلام نشده است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان: طالبان به محدودیت‌های رسانه‌ای پایان دهند

Media Afghanistan
Media Afghanistan

در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست تا به محدودیت‌های رسانه‌ای پایان دهند و به حق اساسی مردم برای دسترسی به اطلاعات احترام بگذارند.

این نهاد روز یکشنبه ششم میزان هشدار داد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، بیش از ۲۲ دستورالعمل صادر شده که به‌طور سیستماتیک آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها و دسترسی عمومی به اطلاعات را محدود ساخته است.

بسیاری از خبرنگاران افغان هم می‌گویند که که نبود دسترسی به اطلاعات، کار رسانه‌ای را دشوارتر کرده و شفافیت در حکومت‌داری را از میان برده است.

مقام‌های طالبان قبلاً گفته‌اند که از فعالیت رسانه‌ها در چهارچوب «ارزش‌های اسلامی و منافع ملی» پشتیبانی می‌کنند، اما نهادهای رسانه‌ای و ناظران بین‌المللی می‌گویند فشارها بر رسانه‌ها باعث سانسور گسترده در افغانستان شده است.

روز جهانی دسترسی به اطلاعات هر سال در ۲۸ سپتمبر بزرگداشت می‌شود و سازمان ملل متحد آن را فرصتی برای تاکید بر حق بنیادین دسترسی شهروندان به اطلاعات و نقش کلیدی آن در دموکراسی و پاسخگویی می‌داند.

ادامه خبر ...

وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا بر گفت‌وگو میان حکومت مرکزی پاکستان و حکومت طالبان تاکید کرد

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا
علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفت‌وگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از ناامنی‌ها در پاکستان مطرح کرده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستان، گنداپور گفته است که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه‌های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌جا خواهند شد، حمایت نمی‌کند.

او افزوده است، به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد می‌کند که بجای عملیات، با حکومت طالبان در افغانستان گفت‌وگو کند.

گنداپور شنبه در شهر پشاور در گردهمایی هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان‌ حکومت مرکزی پاکستان را متهم کرد که به خواسته‌های مردم خیبرپختونخوا توجه نمی‌کند.

او تاکید کرد که اجازه نخواهد داد عملیات اردوی پاکستان اجرا شود.

حکومت پاکستان در روزهای اخیر عملیات گسترده‌ای را علیه طالبان پاکستان در مناطق مربوط به ایالت خیبرپختونخوا آغاز کرده است.

ادامه خبر ...

وزیر داخلۀ جرمنی خواستار "گفت‌وگوهای مستقیم" با طالبان در مورد اخراج مهاجران شد

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی
الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شده اند، خواستار عملی شدن اقدامات منظم است.

او در صحبت با روزنامۀ جرمنی راینیشه پوست گفت که اخراج این افغانها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها به کمک دولت قطر ممکن است.

در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفت‌وگو های مستقیم صورت گیرد.

او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعۀ جرمنی سازگار میشوند و کارمیکنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی میکنند و وابسته به کمکهای دولت اند، فرق قایل شد.

وزیر داخلۀ جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می‌خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوری که مجرم شناخته می‌شوند نیز به کشور شان فرستاده شوند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: سیاست‌های طالبان علیه زنان خشونت در افغانستان را گسترش می‌دهد

ریچارد بنیت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که سیاست‌های طالبان در زمینه زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌زند، بلکه خشونت در این کشور را نیز گسترش می‌دهد.

بنیت روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ویژه‌ای گفت که او نگران سرکوب زنان، سلطه و کنترل طالبان بر آنان است.

بنت افزود که این سیاست می‌تواند ایدئولوژی خشونت‌آمیز خطرناکی را در چند نسل افغان‌ها، به‌ویژه در میان مردان و پسران، گسترش دهد.

شرکت‌کنندگان این نشست که شامل فعالان افغان، سیاستمداران سابق و شماری از دیپلمات‌های خارجی بودند، از حکومت طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند و تأکید کردند که جامعه بین‌المللی باید بر طالبان فشار آورد تا به حقوق اساسی و انسانی افغان‌ها احترام بگذارند.

ادامه خبر ...

از کشته شدن داکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان، ۲۹ سال گذشت

داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، 19 اکتوبر 1986(آرشیف)
داکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان، 19 اکتوبر 1986(آرشیف)

امروز بیست‌ونهمین سالگرد کشته شدن داکتر نجیب‌الله، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان است. او در ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ همراه با برادرش شاهپور احمدزی اندکی پس از ورود طالبان به کابل کشته شد.

نجیب‌الله پیش از سقوط کابل در دفتر سازمان ملل متحد پناه گرفته بود. به اساس گزارش‌ها طالبان او را از این دفتر بیرون آوردند و اجساد او و برادرش را در شهر کابل به دار آویختند.

نجیب‌الله عضو شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ ریاست جمهوری افغانستان را برعهده داشت. دولت او از حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق برخوردار بود.

پیش از ریاست جمهوری، او رئیس اداره استخبارات وقت موسوم به «خاد» بود؛ نهادی که شماری از منتقدان آن را به رفتارهای خشن در قبال افراد وابسته به مجاهدین متهم کرده‌اند.

در زمان حکومت او، جنگ میان مجاهدین و نیروهای افغان تحت حمایت شوروی سابق در مناطق مختلف افغانستان جریان داشت.

ادامه خبر ...

در حاشیۀ مجمع عمومی ملل متحد، شام جمعه یک نشست در مورد افغانستان دایر شد

هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد
هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد

در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شام جمعه(26 سپتمبر) یک نشست در مورد افغانستان دایر شد.

در این نشست که از سوی سازمان ملل متحد، و به همکاری نمایندگی افغانستان در این سازمان شده بود، تعدادی از فعالان افغان، شماری از مقامات سابق حکومت جمهوری مخلوع، ریچارد بینت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از مقامات کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا که این نشست را سپانسر کرده بودند، اشتراک داشتند.

اشتراک کنندگان این نشست از حکومت طالبان در افغانستان خواستند تا محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران افغان را لغو کند و از جامعۀ جهانی خواسته شد، تا با استفاده از شیوه های ممکن، به فشار بالای طالبان ادامه دهد، تا حقوق اساسی و بشری افغان ها اعاده شود.

افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق العضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد محروم شده، حکومت طالبان تا هنوز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و در سه سال گذشته تلاش‌های طالبان برای کسب کرسی افغانستان در این سازمان ناموفق بوده است.

ادامه خبر ...

شهباز شریف: گروه‌های تروریستی از افغانستان حملات را بر پاکستان راه‌اندازی می‌کنند

شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)
شهباز شریف صدراعظم پاکستان(آرشیف)

صدراعظم پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های تروریستی از قلمرو افغانستان حملات را بر پاکستان راه‌اندازی می‌کنند.

شهباز شریف در سخنرانی‌اش در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل همچنین گفت که حکومت طالبان باید اطمینان حاصل کند که از خاک افغانستان توسط تروریستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود.

آقای شریف پاکستان را قربانی تروریزم توصیف کرد و به حیث مثال از بحران گروگان‌گیری ریل جعفر اکسپرس یاد کرد.

حکومت طالبان بارها همچو ادعا هایی مقامات پاکستانی را رد کرده، گفته که از قلمرو افغانستان علیه هیچ کسی استفاده نمی‌شود و پاکستان نباید افغانستان را مسئول مشکلات داخلی خود بداند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: قطع انترنت فایبر نوری، عملیات کمک با قربانیان زلزله در شرق افغانستان را مختل کرده است

ولسوالی نورگل، ولایت کنر، 4 سپتمبر 2025
ولسوالی نورگل، ولایت کنر، 4 سپتمبر 2025

سازمان ملل متحد می گوید که قطع انترنت فایبر نوری در شرق افغانستان، عملیات کمک با قربانیان زلزله اخیر را مختل ساخته است.

به گفته این سازمان، قطع انترنت ارتباط بین سازمان‌ها و نهاد های کمک رسانو تیم‌های امدادی و نجات را مختل کرده، روند کمک‌رسانی را کند ساخته است.

دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در آخرین گزارش خود همچنین گفته که ۹۴ درصد باشندگان مناطق آسیب‌دیده در کنر در فضای باز و یا در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند.

اوچا با نزدیک شدن به زمستان، روی نیاز فوری به کمک‌های اضطراری تأکید کرده است.

براساس آمار ارائه شده از سوی اوچا، زلزله اخیر حداقل ۸۴۷۱ خانواده، یعنی حدود ۵۶ هزار تن را تحت تأثیر قرار داده . تاکنون بیش از ۲۳ میلیون دالر برای حمایت از قربانیان این رویداد اختصاص داده شده، اما به ۱۱۵ میلیون دالر دیگر برای تأمین کامل نیازهای آسیب‌دیدگان زلزله نیاز است.

شرق افغانستان در ۳۱ اگست شاهد زلزله ویرانگر بود و بیشترین آسیب آن به مردم ولایت کنر رسید.

براساس ارقام رسمی حکومت طالبان، در این زلزله بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن کشته و حدود ۴ هزار تن دیگر زخمی شدند.

ادامه خبر ...

در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امروز یک نشست در مورد افغانستان دایر می شود

هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد(آرشیف)
هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد(آرشیف)

قرار است، امروز(26 سپتمبر) در حاشیۀ هشتادومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک نشست در مورد افغانستان دایر شود.

این نشست از سوی سازمان ملل متحد، بخش پالیسی افغانستان در پوهنتون پرنستون امریکا و به همکاری نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد دایر خواهد شد و از سوی کشورهای یونان، مکسیکو و اسپانیا سپانسر شده است.

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در شبکۀ اکس(تویتر سابق) سابق نوشته که در این نشست روی دو موضوع اساسی؛ "تقویت طرح موزاییک سازمان ملل متحد برای آیندۀفراگیر در افغانستان" و مبدل ساختن دین به اسلحه توسط طالبان و پیامدهای آن بر افغانستان و فراتر از آن، بحث خواهد شد.

طرح"موزائیک" برای آیندۀفراگیر در افغانستان در سال جاری از سوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) با مشورت مقامات طالبان تهیه شد. در این طرح از طالبان خواسته شده تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند، به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند و با تروریزم مبارزه کنند. در عوض، طالبان خواستار لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های منجمد شدۀ افغانستان و ادامه تعامل بین‌المللی با حکومت خود هستند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG