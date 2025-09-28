تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، صبح امروز یکشنبه به شکل خودکار بازگشت.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این تحریم‌ها از طریق میکانیزم ماشه یا «اسنپ‌بک» دوباره اعمال می‌شود.

این میکانیزم به گونۀ طراحی شده است که در شورای امنیت سازمان ملل غیرقابل ویتو باشد؛ به این معنا که چین و روسیه نمی‌توانند جلو آن را بگیرند.

این دو کشور شامگاه جمعه سعی کردند با ارائه قطعنامه‌ای به شورای امنیت مبنی بر به تعویق انداختن اسنپ‌بک به مدت شش ماه، مانع بازگشت تحریم‌ها علیه تهران شوند، اما تلاش آن‌ها با رای منفی ۹ کشور از ۱۵ عضو این شورا شکست خورد.

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی که بر اساس قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند، بار دیگر دارایی‌های ایران در خارج را مسدود خواهد کرد، معاملات تسلیحاتی با تهران را متوقف می‌کند و هرگونه توسعهٔ برنامهٔ راکت بالستیک ایران را، در کنار سایر اقدامات، مشمول مجازات خواهد کرد.

فرانسه، آلمان و بریتانیا میکانیزم ماشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامی‌اش، خودداری از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی‌ها و بن‌بست در مذاکرات با امریکا فعال کردند.

ایران هم سفیران خود در این سه کشور را فراخوانده است.