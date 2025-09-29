مردی در ایالت میشیگان یک کلیسا را به آتش کشید و دستکم ۴ تن را کشت

مقام‌های امریکایی می‌گویندکه در این رویداد دست‌کم چهار نفر کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.

مهاجم پس از در درگیری مسلحانه با پولیس کشته شد.

پولیس گفت عامل رویداد، توماس جیکوب سانفورد، ۴۰ ساله، یکی از نیروهای بحری سابق ایالات متحده از شهر برتن در نزدیکی محل، عمداً کلیسا را آتش زده بود و ساختمان در شعله‌های آتش و دود غلیظ فرو رفت.

به گفتۀ مقام‌ها، دو نفر از قربانیان تیراندازی جان باختند و هشت تن دیگر به شفاخانه منتقل شدند.

چند ساعت پس از تیراندازی، پولیس گزارش داد که دست‌کم دو جسد دیگر در میان بقایای سوخته کلیسا پیدا شده که هنوز به‌طور کامل بررسی نشده است.

گفته شده که ممکن است قربانیان بیشتر در آنجا باشند.

ویلیام رنیه، رئیس پولیس گرند بلانک، در یک نشست خبری گفت که برخی افراد هنوز ناپدید اند.

به گفته او، صدها نفر در زمان رویداد داخل کلیسا بودند؛ هنگامی‌که سانفورد با موتر به ساختمان کوبید.

دو افسر پولیس، یکی از اداره منابع طبیعی ایالت و دیگر از شهر گرند بلانک، ۳۰ ثانیه پس از دریافت تماس به محل رویداد رسیدند و با مهاجم درگیر شدند.

آنان حدود هشت دقیقه بعد، در پارکینگ کلیسا مهاجم را به ضرب گلوله از پا درآوردند.

رنیه گفت تحقیقات خانه و سوابق تلیفونی مهاجم را در پیوند به انگیزه این حمله بررسی خواهد کرد.

بربنیاد اسناد نظامی امریکا، سانفورد در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در صفوف نیروهای بحری ایالات متحده خدمت کرده و از کهنه‌سربازان جنگ عراق بوده است.

پولیس در ساوت‌پورت ایالت کارولینای شمالی، نایجل مکس اج را متهم کرده که شنبه شب از یک قایق بر یک کلوب ساحلی تیراندازی کرده است.

پولیس گفت اج با سه فقره اتهام قتل درجه یک و پنج فقره اقدام به قتل روبه‌رو است.

بر اساس اسناد محکمه، دعوای فدرالی که اج علیه دولت امریکا و برخی دیگر اقامه کرده بود، او را به‌عنوان یک نیروی بحری تقدیرشده معرفی می‌کند که در جنگ عراق به زخم‌های شدید، از جمله آسیب مغزی، دچار شده بود.

این دعوا که رد شده بود، نشان می‌داد اج پیش‌تر با نام شان ویلیام دیبووا شناخته می‌شد و بعداً نام خود را تغییر داده است.

شهر گرند بلانک با جمعیتی حدود ۷۷۰۰ نفر در ۶۰ میلی شمال غرب دیترویت موقعیت دارد.

گرچن ویتمیر، والی ایالت میشیگان، در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت: «قلبم برای جامعه گرند بلانک شکسته است. خشونت در هر جا، به‌ویژه در مکان عبادت، غیرقابل‌پذیرش است.»

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در بیانیه‌ای در شبکه تروت سوشیال گفت که این تیراندازی به‌نظر می‌رسد یکی دیگر از حملات هدفمند علیه مسیحیان در ایالات متحده امریکا باشد.

دونالد ترمپ افزود که اف‌بی‌آی در صحنه حضور دارد.

او نوشت: «این همه‌گیری خشونت در کشور ما باید فوراً پایان یابد.»

به‌گفته آرشیف خشونت‌های مسلحانه، این یورش خونین در میشیگان سه صد و بیست و چهارمین تیراندازی جمعی در امریکا در سال ۲۰۲۵ به‌شمار می‌رود.